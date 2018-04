La hermana de Letizia la defiende mientras que la infanta Margarita critica su actuación

Mientras la madre de Letizia, Paloma Rocasolano, ha preferido no contestar a las preguntas de los medios tras el vídeo viral de la disputa entre la reina y Sofía; su hermana Telma Ortiz ha sido contundente cuando le han preguntado por ello.

Cuando un equipo de Europa Press le ha preguntado a Telma cómo estaba su hermana y si estaba preocupada, algo a lo que no ha contestado, si lo ha hecho para salir en su defensa cuando la reportera le ha dicho si habría que ponerse también en la piel de Letizia, a lo que ha respondido con un rotundo: “Evidentemente”, pidiendo con ello comprensión para su hermana. Acto seguido le decía a la reportera que tuviera un buen día.

A pesar de que la imagen de Letizia se ha visto deteriorada tras le vídeo, -en su primara aparición pública ha sido abucheada-, sigue contando con el apoyo de su familia. Otras de las personas a las que se le ha preguntado por el polémico vídeo es a la infanta Margarita que ha declarado: “Yo no estaba allí, así que no sé nada, no tengo ni idea”.

La infanta Margarita: “Lo de Letizia me parece muy mal”

Minutos después confesaba que estaba al tanto de lo ocurrido: “Yo no lo he visto, me lo han comentado esta mañana”. Los periodistas le preguntaban entonces qué le había parecido y ella confesaba: “¿Qué quieres que te diga? Muy mal”. Por su parte, la otra cuñada de la reina Sofía, la infanta Pilar ha preferido mantenerse al margen.: “No tengo ni idea, no he visto las imágenes”.

El pasado miércoles, la infanta Elena también era preguntada por este delicado asunto y la hermana del rey Felipe VI prefirió echar balones fuera, hablado de la película que acababa de ver: “He salido de ver una película fantástica que se llama 'Campeones 'y eso es lo único más importante que hay ahora”.

El pasado miércoles conocíamos cómo se encuentra Letizia, después de que una amiga íntima suya, Imma Aguilar, contara la conversación que había tenido con ella. Trasladaba las palabras de su amiga, diciendo que se encuentra “preocupada y bastante desolada”.

Sin embargo, quitaba hierro al asunto describiendo lo ocurrido como “una tontería” y que era “una reacción de madre” porque la asturiana está “muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen, le preocupa quién les hace fotos, le preocupa dónde salen, quién se les acerca...”.