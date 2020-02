Hablan los exnovios de la reina Letizia: "La quiero lejos de mi vida"

La reina Letizia no debe estar muy contenta. El próximo jueves 20 de febrero sale a la venta un libro, Letizia. La Reina impaciente (Debate), que trata sobre ella. A diferencia de otras biografías no autorizadas, esta vez, el autor, Leonardo Faccio, ha hablado con todo el entorno de la esposa del rey Felipe, y da nombres y apellidos.

Aún no se conoce todo lo que contará el escritor de la asturiana, pero el adelanto, cedido a 'Vanity Fair', levanta muchas expectativas.

Hablan los exnovios de la reina Letizia (y bastante mal)

En uno de los capítulos del libro hablan los que fueron novios o 'rollos' de la reina, y no la dejan en buen lugar.

“Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida”, asegura David Tejera, quien fue su pareja en CNN+ y que se separó de ella cuando el entonces príncipe apareció en escena.

"Por salud mental no le sigo la pista"

Luis Miguel González, el exeditor jefe del diario Siglo 21, es más breve: “Yo, por salud mental, no le sigo la pista”.

Ambos tuvieron un affaire mientras él estaba casado: “Fue una relación muy pasional. Él estaba casado, pero la pasión te hace olvidar todo. Luego puedes decir ‘lo lamento”, cuentan los compañeros del periódico.

Su exmarido, Alfonso Guerrero, habla bien de la reina

Alonso Guerrero, el exmarido de la reina, también aparece en el libro. Tras nueve años de noviazgo y uno de matrimonio, nunca han dejado de verse.

"De cuando en cuando la reina esquiva a los paparazzi que la persiguen y se reúne a conversar con él en cafés de Alcalá de Henares, la ciudad próxima a Madrid donde nació Miguel de Cervantes y donde vive él. 'Yo no diría que soy un ancla, pero sí alguien sólido al que puede volver, porque yo no he cambiado', me dice el exmarido. 'Ella siempre me escuchó. Ahora es una buena amiga”, se lee en el libro.

Guerrero, que presenció la transición de su exesposa, da a entender que comenzaron a distanciarse cuando ella entró a trabajar en televisión: "Ella estaba metida en la vida y yo estaba en el trastero”.

Los amigos no la reconocen

Los amigos de la reina tienen sentimientos encontrados hacia ella. “Yo conocí a Letizia con una idea bastante clara”, aseguran. “Republicana, nada religiosa y ahora dudo de si fui amigo de esa persona o no”.

Habrá que esperar a ver el contenido total del libro, y lo cierto es que promete.