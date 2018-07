La reina Letizia, al estilo de Melania Trump, con un look de más de 1.600 euros y gafas ‘cat-eye’

Los reyes Felipe VI y Letizia han asistido en la mañana de este miércoles a la entrega de los Reales Despachos en la Academia Central de la Defensa. Para este acto, Letizia Ortiz se ha decantado por un look de Felipe Varela, diseñador del que no lucía prendas desde hace unos seis meses.

La asturiana ha elegido un estilismo muy sofisticado, que nos recuerda al estilo de Melania Trump. El look es de más de 1.500 euros compuesto por una chaqueta chaleco army de color blanco, que ha estrenado, confeccionada en tweed y con guipur en la espalda, con cremalleras delanteras color gold y botones a juego.

El diseño original no lleva cinturón pero la reina se lo ha incorporado para marcar la silueta. El precio de esta prenda era de 495 euros, aunque ahora, rebajado, se puede comprar por 347 euros. El chaleco lo ha combinado con una falda ‘midi’ también de tweed, de Felipe Varela.

La reina Letizia casi no se separó de sus nuevas gafas de sol

No sólo ha llamado la atención su look, que ha sido bastante acertado, en comparación con otros actos del ejército; sino también el ver a una reina con gafas de sol, de las que casi no se ha separado. Se trata de un llamativo diseño ‘cat-eye’, que son tendencia, de Carolina Herrera, modeloSHN582, que se encuentra disponible en la web a un precio de 219 euros.

La reina Letizia ha llevado como complementos, un bolso de Carolina Herrera, modelo Camelot bicolor, en blanco y camel, que se puede adquirir online a 660 euros, que ya ha lucido otras ocasiones; y unos salones destalonados, de la misma marca, con tacón de 10 centímetros, que se encuentran disponibles en la web, en distintos colores, por un precio de 270 euros. Los zapatos los estrenó la semana pasada.

En cuanto a las joyas, ha lucido unos pendientes dorados ‘XXlL de estilo étnico, cuya procedencia se desconoce, y que estrenó en febrero de 2015.