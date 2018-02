Letizia confiesa que acaban de diagnosticar de cáncer a un ser querido

Durante la intervención de la reina el pasado jueves en el VII Foro contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que es presidenta de honor, la reina pronunció un discurso en el que subrayaba la importancia de fomentar la multidisciplinariedad en el ámbito médico, clínico y hospitalario en el tratamiento del cáncer para que los enfermos oncológicos tengan una atención “integral”.

Durante su discurso, Letizia se refirió a una historia personal recordando el “vendaval” de emociones que un diagnóstico de cáncer tiene en el paciente y en todo su entorno. “Hace cinco semanas una persona a la que quiero muchísimo acaba de ser diagnosticada de un cáncer complicado, no es la primera vez en mi ámbito personal, pero sí es el caso más reciente”, ha revelado.

A continuación reconocía verse reflejada en el sentimiento de incomodidad que supone estar cerca de una persona enferma y no saber qué hacer. “A veces digo la llamo o no la llamo, será mejor decirle de ir al cine antes de empezar el ciclo o es mejor dejarle tranquila. Esa incomodidad de no saber qué hacer. Creo que después de este día todos los que estamos aquí, las personas que nos siguen en las redes y todos los periodistas que van a trasladar las ideas importantes de lo que se ha dicho aquí, creo que todos saldremos con una idea evolucionada y diferente de lo que significa un diagnóstico de cáncer”, señaló.

Después hacía hincapié en la importancia que tiene crear y aumentar la conciencia social sobre el impacto que tiene el cáncer tanto en el ámbito personal, como familiar, laboral, económico y social.

Pro su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, destacó también en su discurso los momentos de “incertidumbre, miedo, soledad, culpa y máxima preocupación” que sufren los enfermos y sus familiares.

Para finalizar destacaba la importancia de abordar los tumores desde una perspectiva social y sanitaria: “Cuando llega el cáncer a nuestras vidas se atrinchera en nuestras familias y nos sacude como un tornado, poniéndonos a prueba social, psicológica y económicamente”.

La compañía de teatro ‘La Rueda’ ha organizado varios juegos para interactuar con el público, en los que también ha participado Letizia Ortiz. Uno de ellos consistía en entrelazarse sus manos y comentar sus pensamientos sobre el papel protagonista de la obra teatral que representaron, Fernando Gallego y Laura Presa, bajo el título ‘Con estas manos, teniendo al personaje de Mari Luz, como protagonista, una joven cocinera a cuyo marido le diagnostican cáncer.