Los reyes inauguran ARCO y el patinazo de Letizia con su todo al rojo y ‘sin manos’

Los reyes Felipe VI y Letizia han inaugurado este jueves la 37ª ediciónde la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO), una cita cultural que no se pierden desde el año 2009. El año pasado, estuvieron acompañados por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada, que se encontraban de viaje oficial en España; y este año viene acompañado de polémica después de que se haya retirado la obra ‘Presos políticos’ de Santiago Sierra.

La reina Letizia ha ido con un look monocolor. Para la ocasión, ha estrenado un vestido midi de color rojo largo con vuelo en la parte inferior y mangas abullonadas que no le sentaba nada bien y se ha convertido en su último patinazo. Primero porque al andar, la tela se pegaba demasiado a sus piernas, marcándolas de arriba abajo, y segundo, porque el largo de las mangas era horrible y parecía que no tenía manos. Sólo se veían los deditos debajo de la manga.

Letizia Ortiz ha apostado por todo al rojo, su color favorito. Ha preferido no arriesgar ni combinar colores. Ha acompañado el vestido con las botas mosqueteras de la firma Magrit, modelo Francesca, que estrenó el pasado mes de diciembre con motivo de la reunión anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y con el clutchde pitón en el mismo color, -y que ya le hemos visto más veces- de piel de Carolina Herrera.

El rostro, muy terso y luminoso

La reina ha optado por recogerse la melena en un moño bajo deshecho para darle un toque un poco más informal. Ha completado el look con los originales pendientes de Gold&Roses, que le han dado un toque más moderno, incluso punk, un estilo por el que está apostando últimamente.

Hay que destacar también la maravillosa piel que ha lucido hoy, muy tersa y llena de luminosidaddespués de haberse hecho unos retoques estéticos. También han ayudado mucho el tono de los polvos para darle más luz al rostro.