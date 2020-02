Los regalos perfectos para acertar sí o sí este San Valentín

Febrero tiene una fecha señalada en rojo en su hoja del calendario. El día 14 es la celebración de San Valentín, uno de los santos más comerciales del santoral desde que se eligió como día para celebrar el amor. Pero no cuentes con él. Ni el Santo, ni Cupido, ni Eros... nadie va a elegir por ti el regalo esta vez. Parece que acabamos de abandonar las Navidades y ya tenemos que volver a estrujarnos la cabeza para dar con el regalo perfecto para nuestra pareja.

Si eres de los que les gusta regalar y sobre todo quedar bien, hay que huir de la socorrida caja de bombones o el fácil (y caro) ramo de flores. No te pongas nervioso, desde Vózpopuli te vamos a echar la mano que necesitas dándote algunas ideas que, bien te dejamos que nos las robes, o al menos te servirán de inspiración para elegir el regalo perfecto.

Joyas diseñadas por Mónica Cruz

La actriz Mónica Cruz ha diseñado un collar muy personal, perfecto para lucir el día a día, donde la perla blanca Majorica y la silueta de un corazón son los dos protagonistas de esta creación en la que se ha inspirado en el amor de pareja. Para complementar, la firma lanza una pulsera y unos pendientes a juego donde las perlas y los corazones siguen estando presentes.

El trío de joyas está realizado en plata rodiada y son un regalo perfecto tanto junto como por separado. El collar tiene un precio de 69€, la pulsera de 65€ y los pendientes de 59€.

El símbolo del amor infinito

Para la firma Swarovski, el amor nace como una chispa de energía que se va convirtiendo en un viaje de amor infinito. Ese primer momento, ese primer cruce de miradas, hace saltar esas chispas y luego la pareja es la responsable de seguir manteniendo viva la llama.

Fiel a su espíritu innovador, la colección para San Valentín de Swarovski reimagina símbolos de amor tradicionales en diseños actuales que añaden un toque de brillo desenfadado a cualquier atuendo. Los motivos emblemáticos y eternos del símbolo del infinito y el resplandeciente corazón lucen ahora un toque contemporáneo que los hace el regalo perfecto para un ser querido, para amigos o para ti mismo.

El uniforme de San Valentín

Si quieres transmitir un mensaje bien tierno, suave y cálido, díselo con un jersey. La marca Lolita S&L te propone dos versiones donde el corazón es el máximo protagonista.

Por un lado puedes elegir el modelo desenfadado en color negro donde los corazones están realizados a través de incrustaciones de strass. Pero el rojo es el color que define a San Valentín, por lo que no podía faltar una propuesta en este tono donde el corazón está combinado en jaspeado más claro y ribeteado a través de tachuelas doradas.

Amor por los complementos

Si tu pareja es de lo más romántica, el bolso Loverr que ha diseñado la firma Ted Baker no puede faltar en su armario para complementar sus looks. Se trata de un diseño realizado en piel y confeccionado con forma de corazón. Esta silueta no sólo está presente en la forma sino también en varios detalles, como en la cremallera o en las tachuelas metálicas que recorren su asa.

Además su combinación de colores es perfecta. El corazón, por supuesto, de un rojo carmín que parece arriesgado pero luego es súper fácil de combinar. La bandolera y el ribeteado de su forma se ha confeccionado en un vibrante tono morado que aporta un aspecto juvenil al diseño.

Joyas con corazón

La firma Valentina´s Jewels te propone múltiples regalos para sorprender a quién mas quieres. Puedes hacerlo con un par de pendientes clásicos con forma de corazón y realizados con circonitas. Si lo de los corazones no va con vosotros, puedes elegir un color relacionado con el amor, como es el rosa, y regalar un conjunto de collar y anillo.

Valentina’s Jewels se caracteriza por crear piezas únicas de joyería que comercializan a través de ediciones limitadas y exclusivas. Sus diseños reinventan la joyería tradicional y tienen el compromiso de vender a un precio justo joyas de la mayor calidad. Para celebrar San Valentín no podían ser infieles a sus principios y lanzan una nueva colección de lo más romántica.

Un delicado conjunto de lencería

Otro clásico regalo para celebrar San Valentín es un conjunto de lencería. La firma Triumph ha lanzado dos colecciones que son perfectas para regalar, Floreale y Amourette. Cualquier de ellas es una buena elección ya que están compuestas por finas piezas de lencería elegantes, femeninas y con un toque romántico.

Para este año, Triumph apuesta pues diseños atemporales realizados con encaje y que se adaptan perfectamente a la silueta. Dentro de su oferta encontrarás una gama de colores para todos los gustos, desde tonos bohemios como el nude o el blanco a otros más vibrantes y descarados como el rojo o el negro.

La belleza está en el interior

Siguiendo con las propuestas lenceras, ahora aterrizamos en el universo íntimo de la firma Janira que nos propone para celebrar este San Valentín conjuntos de lencería sugerentes rematados por finos encajes.

Se trata de una idea perfecta para la celebración del próximo 14 de febrero. Se puede conjugar de dos maneras, o bien regalárselo a tu pareja o bien regalarle a tu pareja el vértelo puesto. ¿De qué color sois más? La pasión del rojo o el erotismo del negro.

Mucho más que unos calcetines

Calcetines, amor y rock ‘n’ roll. Happy Socks comienza 2020 colaborando con Linda Ramone, icono de la moda y esposa del legendario guitarrista Johnny Ramone, justo a tiempo para San Valentín. Esta colección especial incluye tres pares de calcetines deportivos en suave algodón peinado, disponibles en una caja de regalo en edición limitada, más unos calcetines largos hasta la rodilla que se pueden comprar por separado.

El par de Linda es una prueba de su cariño por el flower power de los años sesenta y su inconfundible estilopop-art. El par de Johnny muestra su lado más apasionado y duro, lo que le convirtió en una leyenda. El par conjunto de la pareja está inspirado en una obra de arte de su casa, y los calcetines de altura hasta la rodilla reproduce el cuadro favorito de su casa: Linda y Johnny agarrados de la mano.

Una pareja perfecta

La firma Fred Perry nos brinda la oportunidad de poder elegir dos prendas para ir conjuntados con tu pareja. Si hay algo que define bien a la marca son sus polos, por lo que hemos elegido como el dúo perfecto de regalos de San Valentín dos de ellos.

Para ella nos quedamos con un vestido de color negro con ribetes en rojo en el cuello y la botonadura. Para él nos decantamos por un polo negro, para nada convencional, gracias a la mezcla de estampados. La parte delantera viene salpicada por lunares mientras que los laterales se dibuja con un damero bicolor a modo de ajedrez. Como detalles especiales, estamos obligados a destacar el par de corazones bordados que la firma ha incluido en el lado izquierdo de ambos diseños.

Un San Valentín de película

Si sois una de esas parejas que aborrecen la celebración de San Valentín, este es uno de esos detalles que sirven como regalo casual, asequible y al que se le puede dar mucho uso. Kiabi ha lanzado esta temporada una serie de camisetas en las que se estampan icónicas parejas del cine y de la televisión.

Entre la selección puedes encontrar aquella pareja con la que mejor te definas. Desde un amor salvaje como el de 'El Rey León' a uno prohibido como el de 'Romeo y Julieta'. Desde una pareja clásica como Mickey y Minnie Mouse, hasta los contemporáneos Ross y Rachel de 'Friends'.

Una joya exclusiva y personal

La casa de alta joyería Chaumet hace uso del símbolo universal de la unidad y la perfección, el círculo. Con este formato ha creado los medallones 'Jeux de Liens Harmony', unas joyas para ser grabadas en su reverso como un regalo único, personal e intransferible. Sin duda, la manera más lujosa de transmitir un mensaje de amor.

El diseño es un medallón formado por dos partes asimétricas, tan diferentes y magnéticas como pueden ser dos personas, conectado por un enlace en forma de cruz, evocando la magia de un encuentro. Los colgantes los podemos encontrar en tres medidas disponibles para adaptarse a cualquier gusto.

Enciende la llama

UNOde50 presenta para San Valentín su colección Perfect Match en la se reinterpreta la forma de una cerilla convirtiendo algo tan cotidiano en una joya perfecta. Una manera de lo más original para declarar nuestro amor y pasión en San Valentín.

La colección se compone de piezas bañadas en oro y plata con un acabo de esmalte rojo y fabricadas a mano en España. Joyas que no pasan desapercibidas y que transmiten un mensaje claro en cada una de ellas: el amor sin límites.

Mil maneras de decir te quiero

La firma PDPaola tiene la joya perfecta para regalar en San Valentín, no lo decimos porque tenga el diseño ideal, sino porque cuenta con una amplia variedad de piezas personalizables con las que transmitir tu mensaje de amor de una manera diferente.

La firma te invita a convertirte en diseñador creando tu propia joya. Bueno, más que creando, personalizando a través de mensajes grabados. Además nos proponen diferentes formas para hacerlo por si no tenemos el día creativo: grabar el nombre o la inicial, escribir un mensaje que tan sólo sepáis ambos, una fecha especial, las coordenadas de algún lugar especial para la pareja o imprimir un símbolo... que siempre una imagen vale más que mil palabras.

¿Ya te has decidido por tu regalo? ¿Cuál de ellos te gustaría recibir? En tu mano está convertir este Día de los Enamorados en algo especial.