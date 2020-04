¿Aún sin regalo para el Día de la Madre? Te damos ideas para que aciertes este año

Seamos sinceros, las madres no merecen quedarse sin festejar el Día de la Madre. Aunque en muchos casos las celebraciones tendrán que esperar un poco hasta que se ponga fin al confinamiento, eso no nos impide tener un detalle con ellas en la distancia y hacerles llegar un regalo que recuerden lo importante que son en nuestras vidas.

Una de las razones por la que no nos podemos saltar la tradición es que se lleva celebrando siglos superando desastres, guerras y otras epidemias. Exactamente, la idea de celebrar un día dedicado al amor por las madres es una idea original de la antigua Grecia. Desde entonces se ha mantenido en las diferentes culturas aunque las fechas varían de unos países a otros. La celebración en España el primer domingo de mayo tampoco es que sea muy antigua, se instauró de manera oficial hace 55 años.

Ahora no podemos poner como excusa la falta de tiempo para no hacer un buen regalo. Si tu problema es la falta de ideas, sólo tienes que seguir leyendo porque desde Vozpópuli hemos preparado un ramillete de ideas que puedes comprar de manera 'online' y hacer que se entregue directamente en la casa de tu madre. ¡Esta vez sí que será una verdadera sorpresa!

Una joya especial

La firma Valentina´s jewels ha diseñado un colgante de lo más especial que está inspirado en la Sagrada Familia de Gaudí. Los vibrantes colores de sus vidrieras y las formas sinuosas inspiradas en la naturaleza se han plasmado en su propuesta especial para el Día de la Madre dando vida a un original collar con la palabra 'mamá'.

Roselinde ha querido mandar un mensaje de optimismo durante estos días de confinamiento con el diseño de unas piezas exclusivas realizadas de manera artesanal. Sus pulseras son de lo más alegres y coloridas y en ellas se mezclan diferentes materiales, desde la madreperla a la madera. Podrás encontrar frases como "juntas mejor" aunque su elaboración artesanal también te permite personalizar las palabraspara hacer una joya única.

La marca española de joyería Dime que me quieres nos invitan a demostrar nuestros sentimientos hacia los seres queridos a través de joyas personalizables. Sus joyas están bañadas en oro y tienen unos diseños artesanos y románticos que son perfectos para llevar en el día a día.

Para celebrar este día especial, Swarovski se ha inspirado en la Madre Naturaleza para el diseño de una colección especial donde la margarita es la protagonista. Sus diseños juegan con el dinamismo e incorporan un mecanismo que permite que distintas partes de las joyas, como los pétalos de sus anillos, se puedan mover.

Majorica no nos ofrece una, sino dos colecciones especiales para celebrar el Día de la Madre. La línea Isadora rompe con las formas tradicionales y está inspirada en la fuerza y el poder de las madres, mientras que la línea Marianela es más sólida, única e inquebrantable, como la relación entre madres e hijos. Así podemos encontrar la joya que mejor encaje con el gusto de nuestra progenitora y además en cada línea encontraremos los diseños en diferentes acabados y tamaños.

Para sorprenderla y agradecerle todo lo que hacen por nosotros, qué mejor opción que regalarle una joya artesanal y de marca española. Contesón ofrece un descuento del 15% en todas sus joyas que están elaboradas a mano, con metal bañado en oro y combinadas, en algunos diseños, con piedras semipreciosas como el granate o el jaspe.

Su nuevo perfume favorito

No importa qué tipo de mujer sea tu madre, Tous tiene una fragancia perfecta para ella ya que combina diferentes ingredientes para dar con un aroma particular. The Original Gold, es perfecto para una madre elegante y romántica. The Sensual Gold encaja con esas madres a las que les gusta destacar. Por último, The Luminous Gold será la mejor opción para las más espontáneas y naturales.

La firma Biba, famosa por sus bolsos de piel, se adentra por primera vez en el mundo de la perfumería lanzando al mercado una colección de fragancias unisex con unos nombres bien reconocibles: Liberté, Égalité y Fraternité. Unos perfumes que son toda una declaración de principios.

Maar nos ofrece la opción de regalar un perfume diferente donde todos los ingredientes son naturales, veganos y sostenibles. Se trata de una marca nueva que nace con una gama de tres fragancias inspiradas en el Mediterráneo y con los nombres de Mina, Nayla y Élise, que responden a la zona donde se cultiva el ingrediente clave de cada una de sus fórmulas.

Mi mamá se mima

Tu madre merece más que nunca un homenaje. L’Oréal Paris y Glovo quieren echar una mano con unos cofres de regalo muy especiales que podrás combinar con otros productos como flores o chocolates. Los cofres están compuestos de tratamientos específicos para tratar diferentes tipo de piel y los encontrarás en prácticos neceseres o en cajas diseñadas especialmente por el artista Jordi Labanda.

La marca Atlantia nos propone un pack especial compuesto por productos de dermocosmética formulados con Aloe vera 100% puro y ecocultivado en Canarias. El set está compuesto por todo lo necesario para una buena rutina facial: Crema regeneradora, contorno de ojos, crema hidratante y limpiador con textura de mousse.

Otra buena alternativa es el cofre Eco Rituales Orgánicos de la firma Kóoch. En su caso incluye contorno de ojos, sérum y crema hidratante, todo ello recogido en una de caja de corcho que es biodegradable. Se trata de productos de belleza fabricados en España con ingredientes naturales y veganos.

Las madres están tan volcadas en atender a diario a los demás que les cuesta encontrar el tiempo necesario para darse los caprichos que se merecen. Por eso, Mi Rebotica ha creado para ellas un pack de productos para mimarse. Nada más abrir la caja, el agradable olor de la firma vendrá acompañado por una set compuesto por una crema con células madre de naranja, un mikado aromático de fresas, un abrazo de textura sólida y agua micelar. Todo ello además lo puedes personalizar acompañando el regalo con la fotografía que tu elijas.

Para una madre a la moda

La idea que ha tenido fun&basics para celebrar el Día de la Madre es de lo más original. Cuando comenzaron a pensar en un regalo especial pidieron a un grupo de niños que dibujaran a sus mamás. Después de recibir sus trabajos, esas pinturas han dado vida a un divertido y colorido pañuelo.

La marca francesa Draeger, famosa por sus postales y tarjetas de felicitación, ha lanzado una serie de regalos personalizados que son perfectos para celebrar este día. Podemos encontrar desde mini espejos con estuche a prácticos y divertidos monederos y carteras con frases como "Mamá, eres muy grande" o "Mamá, eres oro".

Si queremos un regalo aún más personal podemos aliarnos con la firma Leandra que nos propone personalizar sus bolsos con iniciales o nombres grabados en la piel mediante una elegante caligrafía realizada a mano. La marca cree firmemente en el valor de la artesanía y lo plasma con dedicación, paciencia y mucho mimo en estos diseños.

Indomable, feliz, optimista, fantástica, imperfecta... seguro que alguno de estos adjetivos clavan a la perfección el carácter de tu madre. La firma Dolores Promesas los ha impreso en una camiseta en un divertido juego de crucigrama que conforma el nombre de la marca en vertical.

Si buscamos un regalo original, de calidad y que respire artesanía, acertaremos con las propuestas de la marca Möhel. Con motivo de este día tan especial nos presentan un nuevo modelo de bolso bandolera en piel de vacuno que podemos elegir en cuatro colores y al que acompañan en un pack de regalo un cinturón y un monedero.

Otra opción con la que seguro que acertamos es con la línea de relojes de Ted Baker. Entre sus diseños encontraremos relojes con pulseras metálica y decorados de manera exquisita con cristales de Swarovski. Un regalo perfecto para aquellas madres que nunca pierden el tiempo.

Si alguien es capaz de cambiar el mundo, esa es una madre. Esa idea la plasma la firma Anekke en este original bolso que mezcla la elegancia de los tonos nude con la diversión de los estampados que caracterizan a la marca. Todo ello rematado con el eslogan "Change the world" como mensaje estrella.

La marca de complementos Utopian Dreamers presenta una línea de edición limitada con el nombre "In Bloom". La firma tiene el compromiso de crear piezas únicas y atemporales con una excelente calidad por lo que sus piezas se realizan con materiales españoles y de manera artesanal en sus talleres de Ubrique.

Para que tu madre se vaya preparando para el fin del confinamiento, nada mejor que hacerle llegar una de las cuñas de la firma Fabiolas. Además, los envíos para el Día de la Madre van a ir acompañados por un regalo extra de lo más útil. ¿Qué será?

Un regalo diferente

Si nuestra idea es regalar algo original... ¿por qué no aprovechar el confinamiento y poner a tu madre al día en materia de educación sexual? En la web de Be Lover Market puedes encontrar todo lo necesario para que tu madre deje atrás el aburrimiento de la cuarentena y pueda salir de ella como una verdadera coach sexual.