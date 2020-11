El terrible acoso que sufre Raquel Sánchez Silva por la familia de Mario Biondo

La muerte de Mario Biondo sigue dando de qué hablar. El cuerpo del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva fue encontrado sin vida en la tarde del 30 de mayo de 2013, aunque los forenses estimaron que falleció de madrugada.

Desde aquel día, se han realizado hasta tres autopsias al cadáver de Biondo, pues la familia no está de acuerdo con las conclusiones: que la muerte se produjo por un suicidio. La familia cree que Mario Biondo fue asesinado, y siguen pidiendo que se investigue el caso. Para más inri, estos familiares creen que Raquel Sánchez Silva tuvo algo que ver en la muerte de Biondo.

La familia cree que Mario Biondo fue asesinado, y siguen pidiendo que se investigue el caso

La presentadora sólo quiere pasar página y que este asunto se olvide. No quiere seguir investigando ni abriendo heridas del pasado. No obstante, parece que la familia de su difunto marido no la deja.

Ella asegura que está sufriendo una "auténtica campaña de acoso", al menos eso es lo que pone en la denuncia que ha presentado a través de sus abogados ante la Policía Nacional.

Raquel Sánchez Silva denuncia que sufre "acoso" de la familia de Biondo

El escrito, al que ha tenido acceso Vanitatis, fue presentado hace menos de una semana, el 5 de noviembre, en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, de Madrid.

En la denuncia, se asegura que Raquel "sigue encontrándose sometida a una campaña de acoso a través de redes sociales y con la ayuda del Grupo Mediaset", refiriéndose a la división italiana de la compañía televisiva.

En el escrito también se refiere a la familia de su difunto marido: "Mediante el presente escrito vengo a interponer denuncia contra Dña Santina, D. Alessandro, D. Filippo y Dña Emanuela Biondo, Grupo Mediaset, así como contra las personas administradoras de los perfiles de Instagram y Facebook contenidos en el presente escrito por un delito de odio del artículo 510.1, un delito de amenazas del artículo 169, un delito de calumnias de los artículos 205, 206 y 211 y un delito de injurias del artículo 208 y 209, todos ellos del Código Penal".

El escrito detalla cómo la presentadora es acosada por "personas que, por increíble que parezca, la acusan de ocultar información relevante sobre este hecho [el fallecimiento de Biondo], cuando no de ser la responsable directa".

No vengas a Italia, un consejo", "pagarás por lo que hiciste a tu marido", "pedazo de zorra, avergüénzate, asquerosa", "te perseguiremos hasta que hables"

En la denuncia se adjuntan publicaciones "ofensivas y dirigidas a acosar" realizadas por los miembros de la familia Biondo en redes sociales, que van desde 2014 hasta el 2020.

"No vengas a Italia, un consejo", "pagarás por lo que hiciste a tu marido", "pedazo de zorra, avergüénzate, asquerosa", "te perseguiremos hasta que hables", "te deberían echar a los cerdos, perra infame", o "a la cárcel, cerda" son algunos de los ejemplos de mensajes que se añaden a la denuncia..

A este acoso habría que sumar que la página de Wikipedia de la presentadora se ha cambiado en algunas ocasiones para añadir que "se la considera responsable del asesinato de su marido en toda Italia".

También denuncia a Mediaset

El pasado 5 de octubre se emitió en un canal de Mediaset Italia un reportaje sobre la muerte de Mario Boindo, titulado Mario Biondo: un suicidio inexplicable.

Fue en el programa de Italia 1, donde se construyó "relato sensacionalista, lleno de mentiras y tergiversaciones. (...) A lo largo de más de dos horas del programa se lleva a cabo una revisión tendenciosa y con el objetivo de propagar fundamentalmente dos ideas: I) la muerte del Sr. Biondo no pudo ser un suicidio sino un asesinato; y II) Dña. Raquel Sánchez Silva es sospechosa de dicha muerte", se lee en la denuncia.

Cabe recordar que Raquel y la familia ya se vieron en los juzgados por un asunto parecido. Ganó ella y fue indemnizada por "daños morales".

Veremos cómo prospera esta nueva denuncia.