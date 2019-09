Raquel Perera habla de su ruptura con Alejandro Sanz (y de lo que 'lloró' por él)

Raquel Perera (44), ex de Alejandro Sanz (50), está siendo perseguida por los paparazzi desde que se confirmó la ruptura entre ambos, hace dos meses. Tras ocho años de relación y dos hijos en común, Alma (5) y Dylan (8), ambos decidieron tomar caminos separados.

Los motivos de la separación entre Raquel y Alejandro se desconocen, pero Raquel Valdés, la nueva novia del cantante, podría haber tenido algo que ver. El cantante y la artista cubana, de 30 años, se conocieron hace cinco meses a través de amigos en común, y a día de hoy mantienen un romance que ya no ocultan.

Raquel Perera se pronuncia sobre sus 'lágrimas' por Alejandro Sanz

Tras conocerse que Alejandro Sanz continuaba con su vida, todos los focos se pusieron sobre la madre de dos de sus hijos, quien fue pillada secándose unas supuestas lágrimas a la salida del colegio de sus hijos. La mayoría de medios achacó este hecho a su tristeza por la ruptura con el artista.

Ahora Raquel Perera ha desmentido dichas informaciones. Ha asegurado a través de su Instagram que no se secaba lágrimas, sino sudor: "Siento decepcionar a los que pretenden plasmar un llanto que solo es un ‘limpiarme’ el sudor de la cara al salir del colegio de mis niños a 40 grados al sol… Los que viven en Miami sabrán de lo que hablo", ha dicho.

"Para que la decepción no sea completa, confieso sin reparo que he llorado en muchas ocasiones por diferentes motivos, no lo negaría nunca porque además sienta muy bien, pero no hice fotos en esos momentos", ha finalizado.

Con este 'storie', Perera desmiente que esté rota tras su ruptura. Pero... ¿será verdad?

¿Qué opinas tú?