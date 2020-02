Sale a la luz la enfermedad que padece Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz

Raquel Perera (44), ex de Alejandro Sanz (50), ha desvelado que tiene una enfermedad. La madre de los hijos del cantante ha revelado que padece psoriasis.

Perera se ha visto obligada a desvelar lo que le ocurre porque hace una semana subió una foto a su Instagram personal en la que aparecía desnuda, lo que dejaba al descubierto su piel.

En la instantánea se podía apreciar que tenía cierta despigmentación en su cuerpo, lo que dio a entender que tenía vitíligo, la enfermedad que se caracteriza por la aparición de manchas blancas.

Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, revela que sufre una enfermedad

Ante el revuelo generado, Perera se ha visto obligada a aclarar que no sufre vitíligo, sino psoriasis. "No tengo vitíligo aunque si lo tuviera no pasaría nada, sí tengo psoriasis. Heridas de guerra visibles. Algún día éstas también se irán", confesó en la publicación con esta foto, en la que mostraba sus codos:

Qué es la psoriasis

La psoriasis, que también padece la colaboradora de 'Sálvame' Laura Fa, es una afección cutánea que aparece debido a una alteración del sistema inmune.

Esta enfermedad se manifiesta en la piel y en las articulaciones y suele evolucionar en brotes, alternando periodos con más o menos lesiones y periodos sin lesiones. Asimismo, la psoriaris puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, no es contagiosa y a día de hoy no existe cura definitiva.

Raquel Perera y Alejandro Sanz cortan tras ocho años

La ruptura entre ambos se hizo oficial en julio de 2019. Tras ocho años de relación y dos hijos en común, Alma (5) y Dylan (8), ambos decidieron tomar caminos separados.

Los motivos de la separación entre Raquel y Alejandro se desconocen, pero Raquel Valdés, la nueva novia del cantante, podría haber tenido algo que ver. El cantante y la artista cubana, de 30 años, se conocieron antes de la ruptura del matrimonio, a través de amigos en común, y a día de hoy mantienen un romance que ya no ocultan.

Sea como fuere, todo eso ya es agua pasada, ya que Raquel Perera parece que también ha rehecho su vida junto con otro hombre, el empresario Santiago Carbones, ex de la actriz Raquel Meroño.

No se sabe a ciencia cierta si es solo un amigo o algo más, aunque todo apunta a que hay algo más que amistad entre ellos.