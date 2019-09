El trastorno que padece el hijo de la cantante Raquel del Rosario

La cantante Raquel del Rosario ha decidido compartir con todos sus seguidores el trastorno que tiene su hijo mayor, Leo, de 5 años de edad.

La artista, integrante de El sueño de Morfeo, ha contado a través del blog que tiene en 'Elle' que el pequeño sufre el trastorno del espectro autista (TEA).

El trastorno del hijo mayor de Raquel del Rosario

La cantante de El sueño de Morfeo ha dado a conocer la noticia a través de una entrada en el blog que escribe en una conocida revista, y ha explicado cómo ella y su esposo, Pedro Castro, vivieron el diagnóstico médico.

"Leo no dijo ni una palabra hasta casi los cuatro años. El primer 'mami' se hizo mucho de rogar. (...) El pediatra no nos alarmó, los niños bilingües suelen tardar más en hablar y no había nada preocupante en su comportamiento más allá de que estaba un poco en su mundo", narra.

"Aún recuerdo el día que nos sentaron a Pedro [su marido] y a mí para darnos los resultados, en medio de un ambiente dramático, con tono muy suave y unas palabras elegidas meticulosamente, nos dijeron que creían que lo mejor para Leo era entrar en el programa de niños con TEA", añade.

Alivio al conocer el diagnóstico

Raquel del Rosario, de 36 años, confiesa que sintió un gran alivio cuando supo finalmente qué le ocurría a su hijo mayor: "Supe que iba a empezar a trabajar con gente especializada y que iba a relacionarse con niños que veían el mundo de una forma similar a como él lo hacía".

Aunque los padres llevan bien la situación, hay veces que la artista se derrumba y se pregunta por qué le ha pasado a su pequeño: "Hay momentos en lo que me pregunto: '¿Por qué, por qué y por qué?', y otros en lo que le miro y me doy cuenta del regalo que es, de todo los que ha venido a enseñarme y de que no lo cambiaría por nada del mundo".

Una familia de cuatro

Desde 2013, Raquel del Rosario está casada con Pedro Castro, con quien tiene dos hijos, Leo (5) y Mael (3). La familia reside en Lake Sherwood, California (Estados Unidos).