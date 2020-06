Ramón García desvela cómo fue su conversación con Ana Obregón tras la muerte de Álex

El mismo día de la muerte de Alessandro Lequio, Ramón García rompió a llorar en directo en su programa al enterarse de la noticia ya que conocía a Álex desde que nació. El presentador es un gran amigo de Ana Obregón desde que presentaron juntos '¡Qué apostamos!' durante cinco años y por ello no dudó en llamarla cuando acabó su programa 'En compañía', en la televisión de Castilla La Mancha.

Este domingo, García ha desvelado la conversación que mantuvo con Ana horas después de fallecer el hijo de esta a causa del cáncer. Aunque al principio creía que la actriz no se lo cogería, no fue así. "Cuando llegué a casa por la noche, la llamé. Ella me cogió el teléfono y estuvimos veinte minutos o más casi sin hablar, llorando los dos",desveló en el programa de 'Liarla Pardo', de Cristina Pardo.

"Perder a un hijo es el peor golpe que se puede tener. Va contra natura"

El presentador habló de lo terrible que tiene que ser la muerte de un hijo. "Es el peor golpe que se puede tener.Va contra natura, no se puede sobrevivir a un hijo”, explicaba pensando en sus dos hijas Natalia y Verónica. “Yo que soy padre, no quiero ni pensarlo”, señaló Ramón que perdió el pasado mes de noviembre a su padre.

Conociendo a Ana, el presentador sabe que su vida va a cambiar completamente y que le va a ser muy duro superar la muerte de su hijo. Sin embargo, confía en la fortaleza de la actriz. "Ana saldrá. Es fuerte. Tiene muchísimas cosas en contra ahora, pero también a favor y ojalá pueda salir".

"Ramontxu no te va a soltar de la mano nunca. Y Aless estará siempre cuidando de ti"

La mujer de Ramón, Patricia Cerezo, que también mantiene una gran amistad con Ana Obregón, le mostró su apoyo y su cariño hacia ella. "Queridísima Ana, no hay palabras pero sí todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra amistad. Ramontxu no te va a soltar de la mano nunca.Y ten por seguro que Aless estará siempre cuidando de ti", le dijo.

El presentador habló también de lo especial que fue desde el comienzo su relación con la exmujer de Alessandro Lequio . “Esa conjunción que tuvimos traspasó lo profesional llegó a lo personal. Era mirarnos y sabíamos lo que teníamos que hacer”, ha contado en el programa de La Sexta.