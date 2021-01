Rafa Nadal habla de la paternidad y alaba la gestión de Australia frente a la covid

Rafael Nadal, de 34 años, se encuentra en Australia a la espera de poder competir en el primer Grand Slam de 2021.

El tenista español y el resto de jugadores están cumpliendo con la cuarentena que se les ha obligado a hacer por los casos de coronavirus que ha habido alrededor del torneo.

Debido a este 'parón', el número dos del mundo está aprovechando para conceder entrevistas a través de videollamadas, mientras sigue entrenando al máximo nivel para llegar lo mejor preparado posible al torneo que ha ganado, por el momento, en solo una ocasión.

"Australia lo está haciendo muy bien"

Rafa Nadal habló en la CNN de cómo está viviendo la situación de la pandemia de la covid-19 y señaló que los tenistas que están viviendo un duro confinamiento en Australia para jugar a Copa ATP y el primer 'Grand Slam' del año deben pensar más en lo que está sucediendo a nivel mundial que caer en la queja excesiva.

"Lo siento mucho por todos ellos, pero cuando llegamos aquí a Australia, sabíamos que las medidas iban a ser estrictas porque sabíamos que el país lo está haciendo muy bien con la pandemia", recalcó alabando la gestión del país frente a la pandemia.

"En mi país la gente está muriendo, perdiendo a su padre o madre, sin poder despedirse"

"Es normal quejarse, pero, por otro lado, ves cuántos están muriendo en el mundo, cuántos están perdiendo a su padre o a su madre, sin tener la oportunidad de despedirse. Es algo real, no filosófico, eso es la vida real y es lo que está pasando en mi país donde personas cercanas a mí están sufriendo esta situación", advirtió.

Nadal resaltó que "es una situación diferente a la habitual", y trata de mirar el lado positivo por ser un privilegiado, la igual que el resto de sus compañeros. "Al menos estamos aquí y vamos a tener la oportunidad de jugar. El mundo está sufriendo en general, así que no podemos quejarnos. Siento que hoy somos personas privilegiadas, que tenemos la oportunidad de seguir haciendo nuestro trabajo", sentenció.

Sobre ser padre junto a su novia Xisca Perelló

Nadal también habló de su vida personal y reconoció que no renuncia a la paternidad con su mujer, Mery Perelló. "Si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá en el futuro porque ambos lo queremos", admitió.

En una conversación que tuvo con el tenista Andy Murray sobre el tema de tener hijos, cuando este le dijo que sus hijos "me despiertan a las seis de la mañana", Nadal le respondió: "Espero estar en tu situación dentro de no mucho tiempo".

Después el tenista español señaló en la CNN que los deportistas, por su posición, tienen la obligación de "ser un ejemplo positivo para la sociedad". "Es importante enviar los mensajes correctos al mundo y especialmente a los jóvenes", señaló.

Tras 15 años de relación, Rafa Nadal y Mery Perelló celebraron su boda el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortalesa, un precioso castillo del siglo XVII situado en la localidad mallorquina de Pollença. Ya en 2018 aseguró que en sus planes de fututo estaba el tener hijos. "Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos o hijas hicieron lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles o obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido".

Sobre Roger Federer

Nadal también habló en la entrevista de su gran amigo Roger Federer, para el que siempre tiene palabras de elogio: "Roger y yo nos empujamos mutuamente para ser mejores. Tener a alguien frente a ti que está haciendo muchas cosas mejor que tú, te da una forma clara de lo que necesitas mejorar para lograr tus metas".

Sin embargo insistió en que no le obsesiona ser el mejor de la historia en número de 'Grand Slams' conquistados. "Hice mucho más de lo que jamás soñé en mi carrera como tenista. Sería increíble para mí ganar uno más, pero sé que esa no será la clave de mi felicidad en el futuro, no es una presión adicional y no es una obsesión".

El número dos del mundo también señaló que su relación con el tenista de Basilea ha ido más allá de la pista. "Creo que siempre tuvimos una buena relación y mucho respeto. Hicimos cosas bonitas juntos e importantes para nuestro deporte", confesó.