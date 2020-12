Rafael Amargo: sus parejas, su bisexualidad y sus hijos.

Rafael Amargo, de 45 años, lleva acaparando titulares desde este martes cuando conocimos que fue detenido por tráfico de drogas y pertenecer a una organización criminal, de la que sería el cabecilla.

El bailarín y coreógrafo ha pasado la noche en los calabozos de la comisaría del distrito centro de Madrid, en la calle Leganitos, donde continúa todavía, y su casa ya ha sido registrada por la Policía Nacional, en la que podrían haber intervenido estupefacientes.

Junto a él fueron detenidas además otras tres personas entre las que se encuentra su representante y su pareja. Todos ellos están acusados de tráfico de drogas, pastillas y metanfetaminas y pertenencia a una organización criminal.

La operación continúa abierta y está bajo secreto por orden judicial pero ha transcendido que llevaba tiempo en marcha.

Aunque no se conoce por el momento el nombre del que era el último novio de Rafael Amargo, se sabe que era pareja masculina. El bailaor se ha declarado públicamente bisexual y ha tenido novios y novias indistintamente, a los que ha tenido reparo en presentar delante de las cámaras a lo largo de los años.

Con su primera mujer, Yolanda Jiménez, tuvo dos hijos

Rafael Amargo estuvo casado durante seis años con Yolanda Jiménez, la primera bailarina de su compañía de baile, con la que tuvo dos hijos Leo (2005) y Dante (2008).

Se casaron en 2003 en Ibiza y divorciaron en el año 2009 aunque siempre mantuvieron una muy buena relación.

Predilección por mujeres de rasgos asiáticos

En 2011 mantuvo una relación con Mía, una azafata danesa de origen coreano, con la que estuvo unos meses.

Amargo ha demostrado tener cierta predilección por las mujeres de rasgos asiáticos. El bailarín vivió e en Japón durante dos años y medio donde impartió clases.

Su segunda mujer Silvia Calvet le tachó de machista

Poco después, se casó con Silvia Calvet en 2012 en el hotel Palace de Barcelona. Aunque no hubo papeles de por medio, solo celebraron una fiesta para celebrar la unión. El matrimonio no llegó al año.

Tras separarse, ella llegó a declarar que el bailaor es muy machista. "El traje de novia se lo va a poner tu madre. Eso le dije un día antes de la boda y lo tiré sobre la cama. Ya palpaba un desorden de vida tremendo, una desestructura que no va conmigo", declaró en una entrevista en 'Exclusivadigital'.

Después continuó diciendo: "No quise vivir con él. Tú en tu casa y yo en la mía, le dije. No está acostumbrado a mujeres con carácter. A mí no me domina nadie, por artista que sea. No soy una maleta y menos un florero. Una cosa es Rafael Amargo, el artista, y otra muy distinta Jesús García a puerta cerrada. Yo no estoy dispuesta a ir dos pasos detrás de ningún hombre, como él pretende. Dice que la mujer tiene que ir dos pasos detrás del hombre".

Sus novios

Amargó mantiene una buena relación con sus dos exmujeres. El bailarín llegó a declarar en una entrevista que también estuvo casado dos veces en Japón pero en España no es válido, como ocurre con los que se casan en Las Vegas.

Tras separarse de Silvia en 2013, estuvo con Javier, al que llegó a describir como su guardaespaldas o escolta, en 2014.

Un año después, comenzó a salir con un modelo que fue Míster Mundo gay, llamado Klein, aunque su nombre de verdad es Luis Jorge Vicente. Tras dejar la relación, el joven se pasó al porno gay de la mano del siguiente novio que tuvo, el también actor porno Massimo Piano.

En 2018, presentó ante las cámaras a su nueva novia de rasgos asiáticos, de la que no trascendió el nombre, cuando fue a recibir la Medalla de Andalucía. La pareja se mostró muy cariñosa.

Después, su última pareja se trata de un hombre, el que ha sido detenido junto al bailarín, del que se desconoce el nombre.

Su bisexualidad

El bailarín llegó a hablar de cómo se tomaron sus hijos el tema de su bisexualidad cuando se lo contó. “Todo hay que hacerlo de forma natural. Ellos lo entendieron divinamente, pero de eso no hablan y yo tampoco. Si se ama libremente, ya sabes como soy, lo cuento con tranquilidad y normalidad”, explicó en una entrevista en 'El Español'.

Amargo señaló que ha presentado parejas masculinas a sus hijos aunque no les ha presentado como tal exactamente. "Les he comentado que era un amigo, pero ellos no son tontos", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Amargo (@rafaelamargo)

"Me pierde la carne"

El coreógrafo granadino llegó a confesar que lo que le ocurre es que "me pierde la carne". "Soy el Dionisio, ja, ja. A veces, cuando me enamoro y siento que quiero, no me hace falta tocar. Y otra cosa que me encanta es que estén durmiendo con otro y estén pensando en mí. Tengo un amigo que me encanta y tiene pareja, y cuando se acuesta con él no me importa porque sé que piensa en mí", manifestó en febrero de 2019 cuando estaba soltero.