Rafael Amargo: el día que descubrió que no era el padre de uno de sus dos hijos

Rafael Amargo sigue siendo noticia, y no es para menos. Este viernes reiteró su inocencia en una comparecencia ante los medios en el Teatro de la Latina, tras ser liberado este jueves, dos días después de su detención por su presunta implicación por tráfico de drogas. "Soy más que inocente porque si no, no estaría aquí", ha afirmado.

El bailarín pretende ahora hacer ver que todo ha sido un error de la Justicia y que él es inocente de los delitos que le imputan. De hecho, este sábado por la noche se sienta en el 'Deluxe', donde suponemos que hablará del nuevo tema que le rodea: la no paternidad de uno de sus dos hijos.

Rafael Amargo: el día que descubrió que uno de sus hijos no era suyo

Justo cuando Amargo se encuentra acusado de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, por los que la Fiscalía solicita doce años de prisión, sale a la luz un asunto que le sumió en una profunda depresión y le acercó al mundo de las drogas, presuntamente.

Todo esto lo cuenta el paparazzi Gustavo González en Telecinco, aunque María Patiño asegura que el propio artista habría intentado filtrar esta información a la prensa.

Amargo cayó en una depresión cuando descubrió que no era el padre biológico de uno de sus dos hijos con su primera mujer

Sea como fuere, el asunto parece serio y verídico. Amargo cayó en una depresión cuando descubrió que no era el padre biológico de uno de sus dos hijos con su primera mujer, la bailarina Yolanda Jiménez.

"Hay un íntimo amigo de Rafael Amargo, una persona a la que incluso había ayudado a producir espectáculos, que solicita unas pruebas de paternidad por uno de sus hijos. (...) Uno de los hijos de Rafael Amargo no lleva sus apellidos, sino que lleva los de ese íntimo amigo”, afirma Gustavo González, revelando que tras las pruebas de paternidad se confirmó que el niño no era del bailarín y sí del amigo.

Aunque para Amargo los dos niños siguen siendo sus hijos, le dolió mucho la traición de su entonces mujer con su mejor amigo, tanto que acabaría en el mundo de las drogas

Aunque para Amargo los dos niños siguen siendo sus hijos, le dolió mucho la traición de su entonces mujer con su mejor amigo, tanto que acabaría en el mundo de las drogas: "Me dicen que es lo que agrava esa situación de consumo de sustancias, incluso, estuvo a punto de hacer una barbaridad. Tuvo que recibir la ayuda de profesionales y estuvo en tratamiento psicológico".

Rafael Amargo y Yolanda Jiménez, seis años casados

Rafael Amargo estuvo casado durante seis años con Yolanda Jiménez, la primera bailarina de su compañía de baile, con la que tuvo dos hijos Leo (2005) y Dante (2008). Uno de ellos no es, según Gustavo González, hijo biológico del artista.

Amargo y Jiménez se casaron en 2003 en Ibiza y se divorciaron en el año 2009, aunque actualmente mantienen una muy buena relación.