Tras haber dado plantón al programa, finalmente Rafael Amargo se sentó el domingo pasado en el ‘Deluxe’ para dar su versión tras haber sido detenido por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal el pasado mes de diciembre, fruto de una operación policial en la que también fueron arrestados su pareja y su agente.

Sin embargo, lejos de aclarar las dudas en torno a este tema, los telespectadores, incluso los colaboradores del programa y el presentador Jorge Javier Vázquez no entendieron muchas de las respuestas que daba, ya sea porque no se explicaba bien, porque cambiaba de tema o porque no acababa las frases.

Lo único que mantuvo a lo largo de la entrevista es que se considera inocente y le ha pasado todo esto por hacer fiestas, meter a gente en su casa que no debía y “por meter en hocico donde no debo”.

"Sé que todo esto tiene que pasar y lo tengo que soportar, pero he llegado a tener miedo", confesó. Después declaró: "Soy inocente, pero muchos ya me han condenado sin juicio”.

Además señaló que hay “una mano negra” por ahí, que suelta “bulos”, que “no tiene nombre y apellido”, y que detrás de toda esta trama orquestada para manchar su nombre y reputación.

Rafael Amargo: “En mi casa se vende alegría”

Cuando le preguntaron si en su casa vendía drogas, el bailaor respondió: “En mi casa se vende alegría”, no queriendo aclarar si sí o sino o qué es lo que le produce tanta alegría a los invitados que van a su casa.

Sin embargo, lejos de aclarar todas las dudas que giraban en torno a su controvertida detención donde lo relacionan con las drogas, el bailaor ha descolocado a los telespectadores con sus respuestas.

Otro de los aspectos que ha causado una gran polémica es que en el momento de la detención llevara encima un peso para medir la droga en el bolsillo, una balanza de precisión, algo sobre lo que Kiko Matamoros explicó que era normal que lo lleve ”cualquier consumidor habitual”.

"Llevo siete años sin meterme una raya de cocaína"

Sin embargo, minutos después el bailaor confesó que lleva siete años sin consumir cocaína. “Llevo siete años sin meterme una raya de cocaína porque me sentaba mal, veía monstruos".

Cuando Paloma García Pelayo le preguntó para qué quería entonces el peso, dio a entender que era por consumo de otro tipo de sustancias.

“No se le entiende” o “Que pongan subtítulos”

Algo que dejó atónita a la audiencia ya que después aseguró estar haciendo un Máster de Drogodependencia por la Universidad de Barcelona, para ser terapeuta, lo que dio lugar también a muchas mofas y memes en Twitter.

Entre los comentarios y memes que se pueden leer en las redes están algunos como estos: “Cristina Soria cagada de miedo por si le mandan analizar la intervención de Amargo”, “Que pongan subtítulos que no se entiende nada”, “¿Qué le pasa a Rafael Amargo? ¿Está en sus cinco sentidos?”.

Por último, soltó una frase que está siendo muy comentado y que ha hecho saltar las alarmas de si le veremos próximamente concursando en 'Supervivientes'. “Vamos a tener la oportunidad de estar mucho tiempo juntos”, señaló refiriéndose a Maite Galdeano, dejando caer la duda de si ambos se verán en Honduras.

