Rafael Amargo sigue siendo noticia, y no es para menos. Desde que fue puesto en libertad –acusado de delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, por los que la Fiscalía solicita doce años de prisión–, no para de proclamar su inocencia ante los medios.

El bailarín pretende hacer ver que todo ha sido un error de la Justicia y que él es inocente de los delitos que le imputan. Así pues, sigue adelante con su espectáculo, Yerma, que tuvo que estrenarse un día después de lo previsto, ya que Amargo se encontraba en los calabozos.

De momento, y mientras las investigaciones siguen su curso, la vida personal y profesional del bailaor sigue con normalidad. O casi, ya que una de las bailarinas de su espectáculo, Blanca Romero, ha decidido desvincularse completamente de él tras los delitos que se le imputan.

El nuevo problema de Rafael Amargo se llama Blanca Romero

Aunque Rafael Amargo está muy contento con la acogida de su espectáculo en el Teatro de La Latina, no ha podido seguir escondiendo la ausencia de una de sus artistas, Blanca Romero., quien no acudió a la presentación de Yerma por "encontrarse ensayando el guión", según dijo el cantante.

No obstante, todo parece indicar que Blanca rehusó acudir motu proprio, pues a día de hoy no ha regresado a la función.

Sobre este asunto, este lunes el granadino ha charlado en Espejo Público y, a pesar de que en un principio mantenía que Blanca seguía formando parte del elenco, por primera deja claro que entre ellos, a pesar de ser amigos (hasta ahora) no existe ninguna comunicación. "Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho. El equipo de Producción la ha llamado y ella no ha contestado ni ha dejado un mensaje. A mí todavía no me ha dicho nada", ha contado Amargo.

Blanca Romero se desvincula del artista

Yerma sigue su curso con otra bailarina, que hace el papel de Blanca Romero. Cabe destacar que Blanca, el día que se supo que Amargo era detenido, subió unos stories extraños a su Instagram (con frases del tipo 'no debemos callar') y dejó de hacer promoción de la obra en sus redes sociales.

Esta actitud es extraña, porque parecería revelar que Blanca no confía en la inocencia de su amigo.