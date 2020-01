Rafa Nadal: la renuncia que hizo y que le impidió ganar mucho más dinero

Rafa Nadal dio esta semana una entrevista a la cadena estadounidense CBS en la que habló de su relación con Mery Perelló, de su boda y de su trabajo como tenista de élite.

El deportista charló con el periodista Jon Wertheim, quien se desplazó hasta Mallorca para reunirse con él en Manacor. El encuentro se emitió en el programa ’60 minutes’ de la mencionada cadena.

La renuncia que hizo Rafa Nadal y que le impidió ser más rico

Unas de las declaraciones más llamativas que hizo Nadal fue la relacionada con su trabajo. El deportista tiene su escuela de tenis, Rafa Nadal Academy by Movistar, en Mallorca, su isla natal. Una decisión que le ha costado ganar mucho menos dinero del que podría haber acumulado, según dijo él mismo.

"Podría haber ganado mucho más dinero yéndome a otro país, pero toda la gente a la que quiero está aquí. (...) Mi familia ha vivido en Mallorca durante muchas generaciones", aseguró Nadal, dejando claro que, aunque podría haber sido más rico, prefiere permanecer y hacer sus negocios en su isla.

"Para mí, regresar a Mallorca significa volver a una vida normal. La vida normal me hace feliz. No soy solo Rafa Nadal, el tenista. Me convierto en Rafa Nadal el ser humano, otra vez", añadió al respecto.

Quiere ser padre con su mujer, Mery Perelló

Nadal también habló de su esposa, Mery Perelló, con quien se casó el pasado octubre. El tenista contó que tiene más planes de futuro con ella, como ser padre. Aunque no sabe cuándo tendrán familia, sí que confesó que le hubiera gustado ser padre más joven. Recordemos que él tiene 33 años y ella 31, así que aún tienen tiempo.

