Rafa Nadal: su vicio, su impuntualidad y su polémica respuesta sobre lo que cambiaría de España

Rafael Nadal, de 34 años, acudió al programa 'El hormiguero' este jueves después de recibir de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, la máxima condecoración de la Comunidad de Madrid.

La entrevista del tenista, que ya cuenta con 20 Grand Slam tras ganar Rland Garros, era una de las más esperadas y logró convertir al espacio de Pablo Motos en el segundo programa más visto de la temporada con un 20,6% de cuota y 3.595.000 de espectadores.

Nadal habló de su trabajo: “Ahora valoro mucho más lo que consigo y disfruto más de mi carrera deportiva”. Respecto a si había pensado en retirarse ya, señaló: “Nunca me he planteado dejarlo de forma definitiva, cuando los resultados siguen siendo positivos es más fácil no planteártelo”.

El deportista habló del proyecto que ha puesto en marcha: Rafa Nadal Academy By Movistar. Un complejo enorme que cuenta con una residencia y un colegio internacional para niños de 40 países que viven allí todo el año para mejorar su tenis.

Rafa también habló de cómo había afectado el coronavirus al mundo del tenis. “Echamos mucho de menos al público. En cualquier evento, el público es una parte básica del éxito”. Además habló de la dificultad que supone su deporte ya que los torneos son en diferentes países del mundo no como una Liga de fútbol, por ejemplo. “Nos hacemos PCR cada tres días, pero hemos conseguido que el circuito continúe”, manifestó.

El vicio de Rafa Nadal

Después de hablar del terreno profesional, Pablo Motos se adentró en el terreno más personal. Hablaron de los gustos de Nadal con la comida. El tenista indicó que le pierde todo lo que no puede comer pero que su debilidad es el chocolate. “Me pierde el chocolate. Mira que tengo un buen autocontrol en la pista, no tiro la raqueta nunca… pero esto me cuesta. El autocontrol ahí es diferente”.

Motos quería saber si por la noche era cuando más complicado se le hacía no comerlo. “Por las noches era un espectáculo. Cenaba, me lavaba los dientes y después volvía a recaer. Ahora ya menos por la noche”. Su predilecto es el chocolate con leche: “Me sabe mejor”.

Motos también le contó que le pasa lo mismo. “Yo coincido, no puedo parar. Mi mujer me lo esconde, así que ahora que te has casado…”. Rafa decía que a él también le pasaba: “Mi mujer también. A veces encuentro el botecito de Nutella detrás del todo y digo: ¿Qué ha pasado aquí?”.

"La puntualidad no es una gran virtud"

Después hablaron de la boda del tenista con su mujer Xisca (María Francisca) Perelló. “Te casaste el año pasado. Tu mujer llegó tarde una hora a la boda pero tú no puedes reñirla porque siempre llegas tarde a todas partes. ¿Es verdad?”.

El tenista confesaba: “Es verdad, la puntualidad no es una gran virtud”. Motos le decía entonces: “Hemos encontrado tu fallo”. “Hay muchos más”, le respondía.

También explicó que llegó tarde una vez a la final del Torneo Conde de Godó porque “en aquella época estaba viendo la Fórmula 1 en el vestuario”.

Rafa Nadal: "El llegar tarde es un puñetero vicio"

Motos quiso saber más acerca de la impuntualidad de Nadal: “¿Cómo es la secuencia para llegar tarde?”. Nadal respondía: “Es un puñetero vicio. No llego tarde donde no puedo llegar tarde. Por ejemplo hoy he llegado tarde a una gala que teníamos del diario As pero hoy no ha sido culpa mía”.

Después continuó diciendo: “Pero cuando llego tarde, que normalmente es por mi culpa, ¿qué pasa? Estoy ahí en el sofá. Bueno, voy sobrado de tiempo… Voy entreteniéndome y no sé por qué motivo en el último momento siempre pasa algo. Esos cinco minutos tarde casi nunca me los quito. No es un drama pero mis amigos dicen que siempre llego tarde a los sitios y sé por qué lo dicen… Era cuando éramos jovencitos que quedábamos para cenar y luego salíamos de fiesta. Primero era porque había fútbol y segundo la fiesta en Mallorca no empezaba hasta las dos y pensaba: ‘¿vamos a ir a comer a las nueve y media? Yo llego a las diez y media, alargamos la cena y así enlazamos”.

"Me gusta la fiesta y el tequila"

El tenista confesó también en la entrevista: “No siempre duermo bien antes de un partido, pero no me afecta en el rendimiento después”. “¿Te gusta salir?”, le preguntó Motos, a lo que él respondió sincero: “Me gusta la fiesta”.

También indicó que "claro que bebo alcohol. Me gusta el tequila". "A veces duermo bien y otras no antes de un partido importante. Al comienzo de mi carrera estaba ansioso y ahora lo controlo más. De todos modos, aunque duermas menos, tres o cuatro horas, te levantas con el subidón de adrenalina y compites bien".

"Soy de lágrima fácil"

El tenista confesó que es muy sentimental: "Con 'Titanic' lloré como un bebé en el cine y con 'El Rey León' fue un drama cuando murió Mufasa. Soy de lágrima fácil".

Motos le preguntó si suele ir a muchos conciertos y quiso saber a los de qué cantantes ha ido. "No he ido a muchos conciertos. He estado en varios de Julio Iglesias. Vi a Shakira y Bisbal pero no tengo mucho tiempo".

El tenista señaló también que "no leo las noticias sobre mí salvo que me digan que lo lea" y estas son porque han dicho algo malo sobre él.

"Si pudieses cambiar algo de España para el bien de todos, ¿qué cambiarías?"

Como última pregunta, Motos quiso que le respondiera a esto: “Si pudieses cambiar algo de España para el bien de todos, ¿qué cambiarías?”. Nadal dijo: “No te lo puedo decir”.

Una repuesta que provocó las risas del plató y que a pesar de su 'no respuesta', todos interpretaron que tenía que ver con la política y el Gobierno actual. Pablo Motos apostilló: “Ya está todo dicho”, sabiendo por dónde iba.

Las redes se han hecho eco de la polémica respuesta de Nadal, que ha llevado a que algunos hablen de la tristeza que supone que no pueda expresarse libremente.

Rafa Nadal y Pablo Motos:-¿Si pudieses cambiar algo de España en estos momentos por el bien de todo, que cambiarías?"- "No te lo puedo decir"- “Está todo dicho”Hay silencios que son atronadores. pic.twitter.com/lRBr247Mys — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 4, 2020

Grave, porque alguien no puede decir lo que cambiaría de su país, la cosa está más grave de lo que yo creía en España. La carita y su risita nerviosa me recuerda mucho a los deportistas cubanos cuando en cualquier lugar del mundo le hacían la misma pregunta, — SONIA PEREZ GONZALEZ (@fotosonia47) December 4, 2020

En España tenemos tanta libertad y democracia que hasta Rafa Nadal se autocensura.Mal vamos cuando no se puede criticar públicamente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias sin sufrir los ataques, el boicot y la ira del Ministerio de la Verdad de la izquierda.pic.twitter.com/M1kIcRnI2R — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) December 4, 2020

Atención a la pregunta de Pablo Motos al Gran Rafa Nadal: "Si pudieras cambiar algo de España, qué cambiarías?"Nadal responde que no lo puede decir.Ya lo digo yo, lo tenemos todos en la cabeza: AL GOBIERNO!! #NadalEHpic.twitter.com/eufZzicfsv — Tercio_t5 (@Tercio_t5) December 4, 2020