La desorbitada fortuna de Rafa Nadal y su familia

Rafa Nadal y lo suyos aparecen en la lista de las 100 familias más ricas de España que acaba de publicar la revista 'Forbes'. En el ranking ocupan el puesto número 99 con una fortuna de 275 millones de euros.

Teniendo en cuenta que la fortuna del campeón de tenis es de 160 millones, su familia habría cosechado unos 115 millones. De este modo se convierte, en el segundo deportista español con más dinero del momento, solo por detrás de Fernando Alonso, cuya fortuna es de 170 millones.

El tenista tiene a sus espaldas 999 triunfos frente a 201 derrotas. Nadal ha obtenido 86 títulos, 20 de ellos de Grand Slam y 35 Masters 1.000, la categoría del torneo que disputa ahora en París (Francia). Por todos esos triunfos, el deportista ha ganado casi 122 millones de dólares (121.917.415), unos 104,4 millones de euros. A este dinero hay que descontarle los gastos que tiene y los impuestos que paga.

El tenista ha ganado este año unos 40 millones de dólares

A pesar de la pandemia del coronavirus y las consecuencias que ha acarreado en el terreno económico, el tenista balear se habría embolsado la cantidad de 40 millones de dólares en este último año, unos 34 millones de euros. De estos 40 millones, 14 vienen de los premios que ha recibido y los 26 millones restantes proceden de los contratos de publicidad y patrocinios que tiene el ganador de Roland Garros, que ya ha obtenido este título trece veces.

A colación de esto último recordamos unas declaraciones que el tenista realizó al diario italiano Corriere della Sera que han suscitado una gran polémica. "Soy español, y estoy feliz de serlo. Por supuesto, cuando llega la factura de impuestos, estoy un poco menos feliz. Pero tuve la suerte de nacer en un país con muchas virtudes, lo que me dio una buena vida", dijo al ser preguntado por qué sigue viviendo en España, cuando podría residir en otro país y pagar menos impuestos. "Me siento profundamente manacorí, mallorquín, español y europeo. Y me siento cuatro veces afortunado", añadió.

Un catamarán de 5,5 millones de euros

Nadal estrenó el pasado mes de junio su nuevo catamarán, modelo es 80 Sunreef Power que tiene 24 metros de eslora y capacidad para doce personas. Se trata de un lujoso yate de 5,5 millones de euros que cuenta con todas las comodidades posibles.

Una casa de 4 millones en Manacor

Además, el tenista y su mujer Xisca Perelló, con la que se casó en octubre de 2019, ha comenzado las obras de la que será su futura mansión en Manacorque tiene más de 1.000 metros cuadrados.

La propiedad la compró en el año 2013 por 4 millones de euros ytiene acceso directo al mar en Porto Cristo,

Nadal tiene otra mansión en La Romana, en República Dominicana, cuyo precio es de 500.00 euros y cuenta además con varios coches de lujo, como un Aston Martin DBS valorado en 250.000 euros.

A todo ello hay que sumarle las numerosas empresas, inmuebles y propiedades que tienen tanto el deportista como su familia.

Solidario

Sin embargo, Nadal también ha demostrado ser una persona solidaria. Él y Pau Gasol consiguieron recaudar para la Cruz Roja 10 millones de dólares para los afectados del coronavirus.

Anteriormente, le pudimos ver ayudando a sus vecinos de Mallorca tras las inundaciones en la isla en el año 2018. El tenista donó un millón de eurospara los damnificados.