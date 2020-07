Brutal discusión entre Rafa Mora y Oriana tras sacarle que Macarena le fue infiel

Este domingo se volvió a vivir una tensa bronca en 'La casa fuerte'entre Rafa Mora y una de las habituales en todas las peleas, Oriana Marzoli. Todo comenzó cuando el defensor y novio de Macarena Millán pudo por fin hablar en directo con su mejor amigo, Iván González, el cual está defraudando mucho al extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' por el comportamiento que está teniendo dentro de la casa con su novia.

Rafa e Iván pudieron hablar en directo para acercar posturas. El segundo comenzaba dando su versión de lo ocurrido: "Pensaba que mi relación con Macarena iba a ser diferente. También te diré que a mí no me ha hecho nada malo aquí dnetro. Lo que pasa es que eligió un bando desde el principio y me ha decepcionado varias veces cuando me han insultado y no he visto que me ha apoyado cuando yo siempre la he apoyado. He discutido con Oriana, con Labarador y con todos por defenderla, hasta que he visto que todo era imposible y me he retirado un poco".

Ex extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' le respondía: "Iván para mi eres un amigo y a mí también me ha decepcionado mucho el ver que no teníais la relación que teníais fuera,porque para mi teníais una bonita amistad. Me hubiese gustado que os hubierais unido más y terceras personas no se hubieran metido en la relación".

Iván: "Macarena te fue infiel varias veces"

Después Iván le soltó a su amigo: "Solucionado esto. Tengo una cosa muy importante que contarte, que me he enterado aquí dentro, no lo voy a hacer públicamente por respeto a ti porque que te quiero", le ha confesado. "Si me quieres de verdad no puedes dejar la sombra de la duda y que toda España esté especulando. Has sacado el tema, tendrías que haber pensado si ese tema querías sacarlo o no", dijo el colaborador de 'Sálvame'.

El concursante de 'La casa fuerte' comenzó a hablar. "Labrador me ha dicho que cuando supuestamente Macarena te fue infiel, no fue solo una vez, es que lo fue varias veces, y hablaba por teléfono con el supuesto chico mientras que un amigo de Labrador lo llevaba a casa de ese chico con una botella de champán. No sé si es mentira o verdad, pero él me ha dicho que es 100% cierto y yo no tengo ningún problema en hablarlo con Rafa y decírselo a la cara".

La respuesta de Mora fue: "Muchas gracias por la información, por creerte a Labrador y por exponer esto públicamente cuando tú sabes que esto no tiene ni pies sin cabeza.Yo lo que hable contigo, lo que atañe a tu relación, a la anterior o a las que vengan las hablaré en privado contigo porque eres mi amigo".

Sin embargo, saltó la cuarta en discordia, Oriana, que cargó contra Rafa: "¡Es lo que pretendía hacer él contigo y tú le has exigido que lo hiciera públicamente". "Es muy listo y te quiere dejar mal ahora", le dijo a Iván, tratando de defenderle.

"Me río en tu cara. Aprende valores y educación, seta"

Rafa respondía a Marzoli: "Yo contigo no estoy hablando ni voy a hablar en la vida. Jamás he dejado mal a mi amigo, la que le ha dicho que ojalá se muera, que es una mierda de tío y no te da para mantener una conversación y por eso huyes, eres tú", le ha dejado claro Rafa Mora. Unas palabras que despertaron el aplauso de Macarena, Leticia Sabater y Yola Berrocal.

Fue entonces cuando Rafa estalló contra ella: "Jamás humillaré a mi amigo ni a nadie que quiera. Jamás le faltaré el respeto a mi pareja. Podré tener problemas, pero siempre tendré educación. ¡Aprende de Macarena, aprende valores y educación, seta!".

Oriana trataba de defenderse, perdiendo los papeles y gritando, una vez más con tono agresivo: "No pagues tus frustraciones conmigo. A ver si se te olvida que tu novia fue la que te dejó mal a ti públicamente delante de toda España poniéndote los cuernos. Fue tu novia la que te hizo llorar, la que se hizo un polígrafo y tú llorabas por el daño que te hizo tu novia. Fue tu novia no fui yo. No pague stus frustraciones conmigo", le ha recordado la joven.

Como remate, Rafa le soltó: "Te retratas solas. Cuando te veasy salgas a la realidad te va a dar vergüenza. Me río en tu cara". Oriana como repuesta, comenzó a imitarle y a burlarse de él. "Me río en tu cara", le decía, mientras Iván le espetaba que por qué se había metido entre medias.

"¡Qué buen macho que eres. Eres muy machote, Rafa", le espetó la novia de Iván haciendo oídos sordos a lo que le decía su novio. Por su parte, Macarena no paraba de aplaudirle emocionada y de gritarle: "Te amo".

Macarena desvela que Iván le confesó que Oriana le da "asco"

Además de este tenso enfrentamiento, se produjo otro después de que Macarena Millán contara cuál era el plan de su amigo Iván antes de entrar en el reality, que consistía en tener una relación con la venezolana para dar juego en el concurso.

No sólo destapó el 'montaje' entre ellos, -que también la pareja misma dejó en evidencia-, sino que además desveló que su 'cuñado' le confesó también antes de entrar en la casa que Oriana Marzoli le da "asco".

A este respecto, Iván le preguntó a Rafa Mora si le había escuchado a él decir eso alguna vez: "Yo de tú boca jamás te he escuchado decir que Oriana o que una chica me da asco. También te digo que Macarena no ha dicho eso, creo que ella se refiere a una discusión que tuviste, en la que Oriana se molestó y cogió los bártulos y Cristian no sé cómo lo interpretó".

Después le explicó a Sonsoles Ónega: "Mi pareja queda con Iván y tienen ocio juntos y no sé si en algún momento le habrá comentado. No digo que sea mentira pero si me preguntas si sabía algo no tenía ni idea".

Oriana e Iván ya habían tenido relaciones sexuales antes de entrar en la casa

Los exsupervivientes, sin que se dieran cuenta, destaparon que su relación no ha surgido en 'La casa fuerte' sino que viene de antes. Nada más entrar, Oriana le confesó a Jorge Javier Vázquez: "He entrado ilusionada, durante la cuarentena estuve hablando con Iván por Instagram y en la fase 1 pudimos vernos".

Aunque al principio contaron que sólo había habido besos en un parking de un centro comercial, Oriana ha quedado en evidencia al destapar que pasó mucho más que eso. "Para que me guste un tío lo tiene que hacer bien y él lo hace bien y la tiene bien", comenzó diciendo.

"Me encanta que Iván me diga cosas guarras"

"Fuera del reality me habla mucho en la cama y eso a mí me encanta, que me diga cosas guarras. Pero aquí no... Me pone la cara de guarro que pone y ya está", continuó explicando. Además señaló que fuera del programa, el sexo con Iván había sido muchísimo mejor que dentro de él.

La pareja ya ha protagonizado un edredoning el jardín de casa y han tenido sexo salvaje en una de las duchas. Además, Iván y Oriana han confesado cuáles son sus posturas favoritas: "De pie no me gusta mucho", decía Oriana, para después apuntar Iván: "En el suelo y apoyada en el váter. Nos buscamos bien la vida".