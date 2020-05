'OT 2020': los primeros finalistas, el expulsado, acusaciones de "tongo" y más sobre la gala 11

Cada vez va quedando menos para que acabe la edición de 'Operación Triunfo 2020'. Este miércoles, en la gala 11, ya se dieron a conocer los nombres de los tres de los cinco finalistas que son: Nía, Hugo y Eva. En la siguiente gala, se dará a conocer el nombre de los otros dos finalistas.

El nombre de la primera finalista fue el de Nía. Natalia Jiménez agradeció el toque de atención que le dieron la semana anterior al decirle que no transmitía. Esto hizo que se pusiera las pilas y lo diera todo en la versión de ‘Halo’ de Beyoncé, que dejó a todos sorprendidos.

Con los nombres del segundo y tercer finalista se generó una polémica en Twitter, tras conocer el nombre de Hugo y de Eva, varios seguidores acusaron al programa de “tongo” y “favoritismo”.

Del primero, el jurado destacó su versatilidad y gran evolución a lo largo de las galas y de la segunda, Nina comentó:"Tienes luz; ángel te sobra para vender, para dar y para regalar. Y lo más importante: vocalmente tienes la suerte de pasar cada canción por tu filtro vocal".

Bruno fue el expulsado de la gala 11

¿Quién fue el expulsado ayer en la gala 11? Bruno quedó a las puertas de la final, fue el que se llevó la expulsión. El concursante se enfrentó a Flavio, que logró obtener más de un 70% del apoyo del público.

El expulsado se despidió entre lágrimas y abrazos de todos sus compañeros de ‘OT 2020’ y ya en la Academia, pudo dedicarle unas palabras a Maialen, a quien quiso recordarle que "la quiere mucho".

Bruno y Flavio fueron de los primeros en presentar sus nuevos singles, ''Fugitivos, interpretado por el primero y 'Calma', por el segundo. Una de las novedades de esta edición del talent de TVE es que cada participante va creando sus propios singles dentro de la Academia.

Actuación grupal con los profesores de la Academia

Además en la gala 11 se pudo ver la primera actuación grupal con la participación de los profesores de la Academia.

Carcajadas por la caída de Anaju

Una de las anécdotas de la noche más graciosas fue el ataque de risa de Natalia Jiménez. La miembro del jurado interrumpió la gala con sus carcajadas tras ver el vídeo de un accidente que tuvo Anaju en la Academia.

LA CAÍDA DE ANAJÚ CON LA MÚSICA DE LOS DEL ATAÚDJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #OTGala11pic.twitter.com/oiN8m2OBlp — Jawy (@thejawy) May 27, 2020

“¡Menuda hostia te has dado!”, le dijo Natalia sin apenas poder hablar por las risas. “¿Tú te has caído alguna vez, Natalia?”, le preguntaba Roberto Leal, el presentador de OT 2020. “Sí, me ha pasado. Y muchas peores que la tuya, Anaju, no te preocupes. Yo tengo una clásica en Perú que me caí y se me vieron las bragas y todo”, recordó Jiménez.