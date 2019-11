¿Quién es la misteriosa novia de Keanu Reeves con la que ha aparecido de la mano ante los medios?

Desde que falleció la exnovia de Keanu Reeves, Jennifer Syme, en 2001 no se había vuelto a ver al actor con ninguna pareja oficial. Sin embargo, este domingo el protagonista de 'Matrix' sorprendió a todos posando de la mano de una nueva y misteriosa mujer en la alfombra roja de la gala LACMA Art + Film, que presentaba Gucci en Los Ángeles.

Su nueva novia se llama Alexandra Grant. Tiene 46 años y es una artista asentada en la ciudad de Los Ángeles. La pareja de Reeves se graduó en Swarthmore College, al sur de Filadelfia. Una universidad laica y especializada en arte.

Durante su infancia y adolescencia, Grant pasó largas temporadas en México, Francia y España. Actualmente trabaja en diversas colecciones públicas, como en el LACMA (Los Angeles County Museum of Art). También ha realizado exposiciones en galerías de su ciudad, así como de Baltimore, Toronto, Nueva York o París.

Keanu Reeves y Alexandra Grant trabajan juntos desde 2011

Reeves y Grant se conocen desde hace unos diez años y ya se les había visto juntos alguna vez yendo a cenar juntos, concretamente en las últimas semanas, como ocurrió en un restaurante de lujo italiano en Santa Mónica, California.

Los dos han trabajado juntos en un par de libros de la editorial X Artists' Books. En 'Ode to Happiness' ('Una oda a la felicidad', de 2011), -la primera obra de ambos-, y 'Shadows' (Sombras, de 2016).

En estos libros, Reeves escribía los textos, poéticos en este caso, mientras que la artista ponía las ilustraciones. Grant se dedica a darle vida a las palabras de otros a través de dibujos, ilustraciones, esculturas o videoinstalaciones.

Su trabajo juntos ha llevado a que se les haya visto en sitios como en Art Basel, en Suiza, o en una exposición en París en la que presentaron su libro.

La pareja fundó X Artists' Books en el año 2017

Después de esta experiencia juntos, el actor y la ilustradora fundaron X Artists' Books en el año 2017. Además de artista y emprendedora, Grant también es filántropa y ha creado el proyecto GrantLOVE. Mediante él ha conseguido fondos para distintas asociaciones solidarias de la ciudad de Los Ángeles, gracias a la venta de obras de arte que ella misma crea.

Grant es muy activa en redes sociales, y tiene un perfil de Instagram público con unos 16.000 seguidores en el que publica fotografías de obras de arte, subastas benéficas, actividades con amigos, exposiciones, música o viajes. Sin embargo, no hay ninguna imagen junto a Reeves, por ahora.

Además, la novia de Reeves puede oficiar bodas y lo ha hecho, como muestra en una foto que ha publicado en las redes sociales en la que se ve cómo está casando a una pareja de amigos en agosto.

Varias muertes importantes han sacudido la vida de Reeves: la de un amigo, su novia y su hija

El padre de Reeves era alcohólico y les abandonó. Sin embargo, mantiene una estrecha relación con su hermana. El actor ha sufrido muchos varapalos en su vida.

Después del drama familiar, sufrió la muerte de su buen amigo River Phoenix. Luego se produciría algo que le marcaría de por vida. A finales de los años 90, él y su entonces novia, Jennifer Syme, esperaban su primera hija en común. Sin embargo, la pequeñamurió nada más nacer.

Syme se hundió en una profunda depresión. Un año y medio después, al actor le sacudiría otra triste noticia: la muerte de su noviaSyme, que falleció en un accidente de tráfico.

Reeves ha estado con varias actrices conocidas

Aunque ha estado diez años sin que se le conozca novia oficial, ha tenido una larga lista de conquistas con nombres como Cameron Diaz, Diane Keaton, Winona Ryder o Charlize Theron.

Además del cine, el actor está ocupado en otros menesteres como destinar parte de su dinero a la filantropía o la lucha contra el cáncer. “El dinero no significa nada para mí. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Mi idea de la felicidad está relacionada con acostarme en la cama con la persona que amo, compartir una cena con amigos o ir en moto. No tiene nada que ver con un saldo bancario de varios dígitos”, señaló Reeves en una entrevista.