¿Quién es James Rhodes?: el pianista preferido de Pedro Sánchez, su pasado, su pareja y más

El pianista y escritor británico, James Rhodes, de 45 años, ha sido el elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer de telonero este miércoles en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

El artista, que ha dado nombre a una ley (la de protección a la infancia), ha sido el encargado de abrir la ceremonia con la interpretación al piano del 'Himno de la alegría', la versión de la novena de Beethoven convertida en el tema emblema de la Unión Europea, un guiño al Plan de Resiliencia que se apoya en buena medida en la contribución europea que Sánchez espera recibir para resucitar la economía destruida por la pandemia del coronavirus.

Con esta célebre pieza musical ha deleitado al presidente de España y a su equipo de Gobierno, a miembros de la patronal, de los sindicatos, embajadores de todos los 27 países miembros de la Unión Europea y numerosos representantes de la sociedad civil, entre ellos, los responsables de distintos medios de comunicación.

Mientras Sánchez se encontraba en La Moncloa el resto estaba presente por videoconferencia. Rhodes ha tocado desde su casa en Madrid pero la interpretación no ha sido en directo, se grabó en la tarde de este martes.

A pesar de que estamos sumergidos una vez más en el caos y la incertidumbre, creo que es importante recordar que la unidad es más importante que nunca. Y por eso ofrezco, con amor, este himno europeo. ¡Escuchad cómo evoluciona la melodía hasta que explota de alegría! ❤️ pic.twitter.com/NjkjcLF96J — James Rhodes (@JRhodesPianist) October 3, 2020

¿Quién es James Rhodes?

James Edward Rhodes nació en 1975 en Londres perovive en España desde hace tres años (2017), concretamente en Madrid.

El músico es conocido por su activismo contra los abusos sexuales en la infancia. Él mismo hizo público que sufrió este tipo de abusos y violaciones cuando tenía cinco años por parte de un profesor de educación física en el colegio privado colegio privado Arnold House School, que era solamente para chicos.

Estos abusos sexuales de los que fue víctima le provocaron problemas físicos y mentales que dificultaron su carrera musical como pianista. Este infierno que vivió lo relató en 2015 en su libro 'Instrumental: memorias de música, medicina y locura', que tuvo una gran aceptación en España. En él también contaba sus adiciones a las drogas.

Ver esta publicación en Instagram Piano day 🥰🥰🥰 Una publicación compartida de James Rhodes (@jrhodespianist) el 15 Sep, 2020 a las 7:46 PDT

Este motivo personal es lo que hizo que se conocieran él y Pedro Sánchez hace dos años. El pasado 3 de agosto de 2108, Sánchez le citó en el Palacio de La Moncloa como respuesta a una carta en la que el músico le pidió al dirigente que aprobase una Ley de Protección a la Infancia. Para ello, relató su experiencia personal, sufrió abusos sexuales de pequeño, por lo que solicitaba que se mejorara la legislación de protección a los menores.

Pedro Sánchez le prometió personalmente que así lo haría y así fue, un año más tarde de su encuentro, se materializó en la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva su nombre, conocida como ley Rhodes.

El pianista describió su encuentro con Sánchez como "maravilloso". El texto jurídico fue rebautizado así por el socio del presidente, Pablo Iglesias, a raíz de la colaboración directa del activista en su redacción.

Sobre Sánchez: "Para mi este tío es autentico as fuck"

Sánchez y Rhodes también coincidieron en otro acto, el pasado 31 de agosto. El pianista acudió a un acto en la Casa de América donde mostró su apoyo al presidente del Gobierno y después lo elogió a través de las redes sociales.

"Puede y lo hará. Un llamado a la unidad fuerte, apasionado y muy necesario. Discursazo. Sé que a los extranjeros como yo no se les permite tener una opinión sobre los políticos, y tal vez soy ingenuo, pero no puedo evitarlo. Para mi este tío es autentico as fuck", escribió en Twitter junto a dos fotos de Sánchez, una de ellas mientras el presidente hablaba y otra era un selfie en el que salían juntos.

Puede y lo hará. Un llamado a la unidad fuerte, apasionado y muy necesario. Discursazo.Sé que a los extranjeros como yo no se les permite tener una opinión sobre los políticos, y tal vez soy ingenuo, pero no puedo evitarlo. Para mi este tío es autentico as fuck. #EspanaPuedepic.twitter.com/rz3NmaZvbe — James Rhodes (@JRhodesPianist) August 31, 2020

Los abusos sexuales le provocaron trastornos mentales

Los abusos sexuales de los que fue víctima le dejaron tales secuelas que llegó a confesar en una entrevista en el programa 'Salvados', que escuchaba "voces" en su cabeza y le acabaron diagnosticando "trastorno obsesivo compulsivo, depresión, anorexia y trastorno por estrés postraumático".

La música fue su salvación. Aprendió a tocar casi de manera autodidacta hasta los 14 años, que comenzó a estudiar con el pianista Colin Stone durante cuatro años. A los 18 años tuvo que dejar de tocar el piano y no fue hasta 10 años después cuando reanuda esta actividad.

El pianista debutó con la pieza 'Razor Blades Little Pills and Big Pianos', inspirada en todo el sufrimiento que ha padecido desde su infancia hasta ser adulto. "La música clásica se convirtió en su consuelo y clave para su supervivencia. Fueron Bach, Beethoven y Chopin, no Faith Hope and Charity, los que ofrecieron consuelo", cuenta en la biografía.

En 2008 conoció a su actual manager, Denis Blais, y grabó su primer CD. Después se convirtió en el primer pianista de música clásica en firmar con Warner Records. Tras ello no ha parado de cosechar grandes éxitos musicales y ha participado en muchos festivales internacionales.

Además del libro 'Instrumental', en 2017, año en el que se instala en Madrid, publicó 'Fugas', que habla de sus emociones durante su gira musical, y en 2019 sacó a la luz 'Playlist: Rebeldes y revolucionarios de la música', una obra ilustrada en la que hace un recorrido por los grandes artistas de la música clásica.

La pareja de James Rhodes

Rhodes tiene una relación desde hace dos años con su novia, Micaela Breque, una argentina de 31 años, que fue pareja del cantante Andrés Calamaro, del grupo Los Rodríguez. Este le dedicó varias canciones como 'Cuando tú no estás'. La ruptura de la relación fue en 2017.

Dos meses después, el pianista y Micaela, que es actriz, se conocieron a través de Instagram. Ella conocía su carrera musical y quedó impresionada tras leer 'Instrumental', así que decidió mandarle un mensaje privado a través de la red social en el que alababa su valentía por contar su historia y le daba las gracias. Él le contestó y continuaron hablando hasta que un día fue a uno de sus conciertos, según desveló ella en una entrevista.

Así fue la pedida de mano

Al poco tiempo de iniciar su relación, el pianista tenía pensado mudarse de Londres a Barcelona pero al ver que su historia de amor iba bien, le propuso irse a vivir los dos a Madrid y al final ella aceptó. Se instalaron en una casa del barrio de Salamanca, en la calle Padilla, hasta que hace un año se mudaron a vivir al barrio de Chamberí.

Rhodes le pidió matrimonio a su pareja el pasado 2 de julio en Valladolid mientras disfrutaban de una escapada de fin de semana.

Él mismo relató cómo fue la pedida de mano a través de las redes sociales. "Qué increíble, con todos los altibajos de la vida, tener la suerte de no solo enamorarse de un país, sino también de enamorarse de una chica, visitar el lugar mágico que es Pucela y que ella diga "sí" a la pregunta más importante", escribía Rhodes junto a una foto en la que se veía el anillo de compromiso en la mano de Micaela.

Se va a casar por tercera vez

Ella también compartió este momento en su perfil de Instagram. "¡Dije SÍ! Y estoy en las nubes. Agradecida a la vida que me haya puesto a este hombre maravilloso en el camino. Y este momento, que es el fin de nada y el comienzo de todo. ¡Allá vamos!", escribió entusiasmada.

La novia de Rhodes dio más detalles de la pedida de mano en la revista argentina 'Gente'. "Hizo el ritual de arrodillarse y fue un momento maravilloso, emotivo y que quedará en nuestra memoria por siempre. Pensaremos en los próximos pasos a nuestro ritmo y al ritmo del Covid, también", señaló.

Sin embargo no ha trascendido cuándo ni dónde se casarán, aunque todo parece indicar a que esperarán a que pase la pandemia del coronavirus.

Será el tercer matrimonio para él

Para Rhodes será la tercera vez que se case. La primera fue con la madre de su hijo, que tiene 17 años, con la que libró una batalla judicial ya que ella solicitó a un juez que prohibiera la publicación de su libro 'Instrumental' por los daños que podría causar su historia a su propio hijo. Después de gastarse más de dos millones de euros en abogados, el pianista logró ganar.

Su segunda mujer fue Hattie Chamberlin, con la que se casó en 2014 y de la que se separó un par de años más tarde.