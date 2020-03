¿No sabes qué regalar en el Día del Padre? Te damos ideas originales para que aciertes

Este mes tiene un día señalado en el calendario, cada 19 de marzo celebramos el Día del Padre por San José y es el momento reservado del año para dedicárselo a nuestros progenitores. Si se te han agotado las ideas, tranquilo, tenemos un buen listado de regalos que son perfectos para acertar y quedar como un hijo o hija ejemplar.

Aunque este año las circunstancias son diferentes por todas las medidas adoptadas a causa del coronavirus, la pandemia lo único que hará es que se retrase la celebración. ¡No vamos a dejar a nuestros padres sin regalo!

Con la idea de que "padre no hay más que uno", en Vozpópuli hemos realizado una lista de posibles regalos pensando en los diferentes perfiles de hombre que existen. Desde originales prendas de diseño a clásicos como un pijama o calcetines. Si este año no aciertas, no será porque no te hemos ayudado.

Una bolsa de viaje

Una manera sutil de mandarle a tu padre el mensaje de que debe viajar más es regalarle una bolsa de viaje que esté deseando estrenar. Fred Perryha reeditado su clásica bolsa de deporte manteniendo sus detalles originales y los elementos que le hacen perfecta para una escapada como son los bolsillos exteriores e interiores o la correa desmontable que permite llevarla al hombro.

Quizás este año puedas disponer de la casa vacía más de lo normal o te caiga algún billete de regalo para un viaje en familia.

Una revisión de las zapatillas de toda la vida

Siempre es buena excusa para hacerse con una nueva versión de las zapatillas Victoria. ¿Qué padre no las ha usado en su infancia? Pues hazle saber a tu padre que la firma sigue más viva que nunca y continua fabricando su mítica línea de zapatillas "tenis". Eso sí, cada temporada en encargan de actualizarlas con las tendencias del momento así que nunca llegan a envejecer.

De su nueva colección, nos quedamos con una de las tendencias del momento, las zapatillas blancas. La propuesta de Victoria es combinarlas con detalles marinos y granates y un tejido de red que le aporta un aspecto más ligero.

Unas gafas de sol diferentes

Si tu padre presume de ser original, entonces es imprescindible que tenga unas gafas de sol fuera de lo corriente. Salvatore Ferragamo propone estas gafas de metal con forma de antifaz realizadas en Italia. La montura está decorada con detalles de piel que se han incorporado de manera artesanal en las patillas, la zona delantera y la nariz. Lujo italiano con las que ver el mundo de una manera más estilosa.

Siguiendo los pasos de papá

Gioseppo nos trae una idea de lo más original. Hacer un regalo doble, unas zapatillas para el padre y otras para el hijo (o hija) con el mismo diseño. Porque todos queremos ser como papá de mayor, acertaremos seguro con un regalo así. Además el diseño es de lo más práctico, con el color blanco de total tendencia, y los detalles flúor que lo hacen de lo más especial. ¡De tal palo tal astilla!

Una mochila de diseño

Eastpak y Raf Simons están de aniversario celebrando su décima colaboración juntos con el lanzamiento de una línea de complementos de lo más versátiles. Se compone de mochilas, bolsos y riñoneras que están formados por bolsillos desprendibles que se unen mediante aros metálicos.

Nosotros nos quedamos con la RS Pocketbag Loop, una mochila con cuatro bolsillos, cada uno de un color diferente, y unas correas para los hombros acolchadas que aportan una máxima comodidad en su uso.

Un botín multiusos

Si hay un calzado que no pasa de moda, ese es el botín tipo Chelsea. Geox nos propone un color topo y toda su tecnología a nuestros pies. Es un regalo perfecto, se trata de un calzado suave porque está realizado con gamuza, tiene elásticos laterales para facilitar el calce, suela de cuero ligera y duradera y forro de piel para tener una constante sensación de tener el pie seco. Mucho más que un simple zapato.

Una joya personalizada

Porque él es especial, el regalo que merece también tiene que serlo. La firma de joyería Dime que me quieres te ofrece la posibilidad de personalizar sus joyas de hombre grabando una frase que os una y os defina o con un dibujo que hayan hecho los más pequeños de la casa. Hay muchos diseños donde elegir, pulseras, llaveros o gemelos... que se convierten en un lienzo en blanco para enviarle un mensaje único.

Una cartera para guardar la paga

Seguro que ya es hora de que tu padre renueve su cartera. Ted Baker nos ofrece una propuesta de lo más actual con este diseño en azul eléctrico, realizado en piel, y con un acabado con textura. Dentro encontrará multitud de compartimentos para guardar todo tipo de tarjetas y billetes.

Unos pasos originales

Para los padres aburridos del típico zapato de vestir... nada mejor que este diseño de la marca Pikolinos. Una imagen de los más original gracias a una receta con tres ingredientes arriesgados, los colores marino, marrón y mostaza, pero que maridan a la perfección. Si su aspecto no fuera suficiente, la comodidad es la seña de identidad de la marca. Tu padre no querrá quitárselos ni para ir a la playa.

Un abrigo con aires renovados

Damos la bienvenida a una nueva marca dentro de la moda masculina: Wolher. Inspirada en la vida de las ciudades, se caracteriza por su versatilidad, un aire cosmopolita y una elegancia con sello propio. Se trata de una firma que llega para ser una pieza indispensable dentro del fondo de armario, ya que cubre todos los momentos del día con diseños que ayudan a reforzar el estilo propio y a preservar la personalidad de quien la utiliza.

Queremos aprovechar las últimas semanas antes de que suban las temperaturas, y hemos elegido el abrigo Westminster como regalo perfecto para padres inconformistas. Un diseño que está inspirado en los uniformes de la guardia real británica que no pasará desapercibido.

El infalible pijama

Si hay un regalo clásico para celebrar el Día del Padre, ese es el pijama. Pase lo que pase, siempre lo va a terminar utilizando. Quizás es hora de regalarle un diseño con estilo, porque estar en casa no significa renunciar a la elegancia. Te proponemos uno de los diseños de la firma Brooks Brothers, una propuesta clásica de dos piezas, con camisa y pantalón, pero con un estampado actual de cuadros tartán.

Una joya de altos vuelos

UNOde50 es una de las firmas pioneras en el diseño de joyas de hombre así que hay que tenerla en cuenta para una celebración así. Para este Día del Padre, la marca ha lanzado una selección de piezas exclusivas con originales diseños realizados con su mítico metal bañado en plata e inspiradas en el mundo de la aviación. Anillos, pulseras, collares, relojes, llaveros... todo tiene cabida en el particular mundo creativo de la marca así que te lo ponen bien fácil para elegir la joya que más le pueda gustar a tu progenitor.

Un pack de imprescindibles para el cuidado de la piel

La piel del hombre es un 24% más espesa que la de la mujer y por eso necesita de productos específicos para su cuidado. Desde la firma Atlantia nos proponen un fantástico regalo para conseguirlo, un pack especial de productos de dermocosmética formulados con Aloe vera 100% puro y cultivado de manera ecológica en Canarias.

El conjunto está formado por un after shave, indispensable para calmar la piel después del afeitado, un contorno de ojos, con estudios clínicos que demuestran que su aplicación dos veces al día reduce las bolsas en un 65 % en un mes, y una crema antiedad.

Una nueva mirada

GreyHounders es una tienda online que permite comprar gafas graduadas sin salir de casa y sin tener que visitar una óptica. Sus modelos cuentan con materiales premium y cristales orgánicos con dos tratamientos especiales, antirreflejante y de endurecimiento, y todo ello a unos precios asequibles.

Ofrecen un original servicio de "prueba en casa" en los que puedes elegir recibir cinco modelos diferentes en tu casa para probarlos y usarlos durante tres días para seleccionar el que más te guste, sin ningún coste adicional y sin compromiso de compra. Además, con la compra de una de sus gafas, la firma te regala una consulta oftalmológica gratuita.

Su primera mochila (de adulto)

La mochila es uno de los accesorios más prácticos y saludables. Si tu padre aun no se ha sumado a su lista de seguidores, no pierdas el tiempo y regálale una que tenga una imagen formal y que encima ofrezca la opción de usarse también como maletín. Te proponemos este diseño de la firma Biba que es de piel de vacuno lavada y teñida y está realizada de manera artesanal con acabados y detalles que le dan un aspecto vintage.

Una buena cazadora

La marca Aeronáutica Militare propone un regalo de altura, una cazadora con una estética de aviador clásico que resulta de lo más funcional. Con un estilo atemporal, encajará en el gusto de cualquier padre, sea cuál sea su forma de vestir. Además su color es perfecto para poder combinarlo con cualquier look. Lo mejor de todo es el tacto suave de su tejido de ante, una cazadora que todo el mundo querrá abrazar.

Unos calcetines (pero bien chulos)

¿Regalar calcetines? Si nos lo llegan a proponer hace unos años pensaríamos que es una locura. Por suerte para nosotros, hoy contamos con varias firmas que hacen unos diseños tan originales que los calcetines se han convertido en muchas ocasiones en las prendas favoritas de nuestros outfits. Si quieres darle un toque de color a tu padre, puedes echar un vistazo a las propuestas de la marca Naive. Encontraras modelos llenos de color y con estampados de lo más divertidos. Además podrás encontrar los diseños en dos formatos, largos o cortos, para así poder elegir con el que nos encontremos más cómodos.

¿Ya has elegido tu regalo para este año? Y en el caso en el que seas tú el padre... ¿Qué esperas que te caiga en esta ocasión?