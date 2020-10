25 planes originales para disfrutar Madrid... sin salir de Madrid

El estado de alarma decretado por el Gobierno en Madrid impide a los madrileños salir de su ciudad e incluso desplazarse desde algunos barrios, pero parece que no impide que otros españoles o extranjeros vengan a Madrid, será, además, una forma solidaria de que ayuden a la crisis particular que estas medidas causan a la capital. Chamartín, Atocha y Barajas no dejan de recibir trenes y aviones. En todo caso, Madrid sigue siendo una ciudad abierta y cordial que da la bienvenida a todos y, por supuesto, que ofrece muchas posibilidades para disfrutarla a tope. Puede ser en estos días de confinamiento o en cualquier otro momento.

Cultura, naturaleza, gastronomía, compras, diversión... y mucho más están más que nunca al alcance de los madrileños y de quienes nos visitan. Hay mucho, muchísimo, donde elegir y nadie quedará defraudado. Hasta tanto se nos permita salir, Madrid tiene un montón de tentaciones. El buscador de vuelos y hoteles jetcost.es ha seleccionado 25 estupendas ideas para disfrutar la ciudad... sin salir de Madrid.

Descubrir un museo no tan conocido. Tal vez uno de los museos madrileños menos conocido, pese a estar en pleno centro es el Lázaro Galdiano en el que el escritor, editor y financiero José Lázaro Galdiano, reunió una extensa colección de arte y algunos otros objetos poco comunes. Es extremadamente amplio y tiene un total de casi 5.000 piezas distribuidas en las cuatro plantas del edificio, con vajillas de plata, joyas, objetos de cerámica, muebles, piezas de marfil y mucho más. El verdadero mérito de su colección, que logró incrementar gracias a su matrimonio con la rica viuda argentina Paula Florido, es precisamente lo variado de la misma. Otro mérito es que, aunque la donó al Estado español, el Museo se mantiene todavía gracias a las rentas que proporcionan su sabias inversiones. www.flg.es

Saborear el mejor cocido madrileño. No muy lejos del Lázaro Galdiano, en la paralela calle Velázquez, se encuentra La Clave, propiedad de Tomás Gutiérrez y bajo la dirección de Ainhoa Gutiérrez, un coqueto restaurante que aúna tradición, elegancia y sobriedad. Con la cocina española como protagonista, sus chefs ofrecen una propuesta gastronómica de mercado con productos de primera calidad y elaboraciones de antaño con un toque de innovación y distinción de la mano de Pepe Filloa. Pero sin duda su fama viene de ofrecer el mejor cocido madrileño, el único en cuatro vuelcos de la región que además lo marida con champán. restaurantelaclave.com

Emocionarse con la 5ª de Beethoven. Tras el parón por el coronavirus, Fundación Excelentia retoma sus conciertos de su ciclo Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y lo hace nada menos que la genial Quinta Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Clásica Santa Cecilia el 22 de octubre a las 19:30h con aforo reducido y todas las medidas de seguridad. En la Historia de la Música hay muchas melodías memorables y recordadas, pero células temáticas, no. Y, desde luego, ninguna como las famosas cuatro notas -"la llamada del Destino"- con las que se abre la Quinta Sinfonía de Beethoven y de las luego surge un torrente imparable de música que no cesa hasta el final. El 28 de octubre vuelve Beethoven con su Concierto para violín y 5ª sinfonía de Tchaikovsky. www.fundacionexcelentia.org

Ver el interior de Madrid gratis. Hay muchos monumentos y lugares de Madrid abiertos al público de forma gratuita, pero si te coinciden las fechas, Madrid Otra Mirada (MOM) celebra su octava edición los días 16, 17 y 18 de octubre, abriendo las puertas de 95 lugares de interés patrimonial a todos los visitantes, madrileños o no. Museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales, hoteles, palacios y otros edificios singulares se mostrarán al público a través de visitas guiadas, conciertos, conferencias, talleres, proyecciones o actividades infantiles. www.esmadrid.com

Comprobar que comer puede ser un arte. A veces vale la pena alejarse del centro de la ciudad para disfrutar de una fantástica comida. Este es el caso del restaurante La Merced, un tesoro escondido en la Villa de Vallecas que desplaza a los clásicos del centro. La clave del lugar es Mercedes García Egido, propietaria y alma del lugar que es quien convierte este sitio en algo excepcional. Y es que su simpatía, su amabilidad y su profesionalidad hacen que una comida en La Merced sea una experiencia gastronómica que excita todos los sentidos. La primera grata sorpresa es oír recitar los platos a esta antigua maestra, reconvertida un tanto a la fuerza en restauradora: "Milhojas de salmón ahumado con mantequilla de anchoas, aliñadas con natillas de mango y vinagreta de frambuesa" y así hasta 20 0 25 recomendaciones en las que no solo canta el título, sino la forma de elaboración. www.lamercedrestaurante.es

Ser de los primeros en ver el nuevo hotel de lujo. El nuevo hotel de Madrid se llama Four Seasons Hotel Madrid está ubicado en el Complejo Canalejas, un espacio reformado de más de 50.000 m2 donde anteriormente se situaban siete edificios históricos pertenecientes a antiguos bancos y en cuyas obras se han invertido 608 millones de euros. Según indica el buscador de hoteles jetcost.es este alojamiento de cinco estrellas cuenta con 200 habitaciones y suites, todas muy espaciosas y con magníficas vistas sobre las calles más céntricas de la ciudad. Además, tiene una piscina interior, gimnasio 24 h., salón de belleza, obras de arte contemporáneo por todo el hotel y un spa de lujo con cuatro niveles, entre otras muchas más comodidades y servicios. Si te animas a dormir en él hay que preparar unos 550 euros por noche en habitación doble. La Suite Real, de 400 metros y “esplendorosa opulencia” son varios miles. www.fourseasons.com/es/madrid

Disfrutar el Madrid sexy y divertido. El acro-cabaret Clandestino Cabaret para adultos presenta su sexta temporada en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Un espectáculo de teatro burlesco y music hall donde no falta el humor y los impactantes números de la mano de grandes artistas. En él se suceden números acrobáticos y circenses que te dejan con la boca abierta. Clandestino Cabaret cuenta con la participación de grandes artistas internacionales, impactantes números con una gran puesta en escena y el humor de una situación desesperada. clandestinocabaret.es

Conocer el restaurante más antiguo del mundo. Ernest Hemingway, que situó el final de su novela “Fiesta” en el restaurante Botín, dijo que era uno de los mejores del mundo. Y también el más antiguo, y eso lo dice el Libro Guiness de los Récords. También lo han comprobado muchos otros personajes célebre, incluido Francisco de Goya que trabajó aquí como friegaplatos. Sus especialidades son el cochinillo y el cordero asado al estilo castellano, en un horno, alimentado con leña de encina, que data de la fecha de la fundación de la casa en 1725. Aunque aquí también es posible degustar otros platos, como una buena merluza de pincho, lenguado fresco o almejas con una particularísima salsa. www.botin.es

Relajarse con las “gorditas” (y gorditos) de BoteroCentroCentro. acoge hasta el 7 de febrero la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa, que reúne 67 obras de gran formato. Una ocasión única para conocer la trayectoria de Botero con un recorrido por 60 años de producción artística y su obra inédita más reciente de acuarelas sobre lienzo. La exposición se divide en siete secciones que se corresponden con los temas más recurrentes en su obra que conectan con su fascinación y estudio de las temáticas clásicas de la historia del arte. www.centrocentro.org

Ópera para todos a buen precio. Tras el parón por la pandemia, el Teatro de la Ópera ha iniciado su temporada con todas las medidas sanitarias necesarias, y lo ha hecho por todo lo grande con Un ballo in maschera. En la programación se incluyen, entre otras, Norma, Don Giovanni, Tosca, Elektra y muchas más. Además se incluyen tres espectáculos de danza, cinco grandes conciertos y recitales, espectáculos de flamenco y en los fines de semana proyecciones de Opera en el cine. También hay una programación especial para familias y para los más pequeños. www.teatroreal.es

Hacer cola para saborear un pincho de bacalao. A un paso de la Puerta del Sol, en la calle Tetuán 12, se encuentra una vieja taberna, Casa Labra, que hace honor a uno de los platos típicos de Madrid, el bacalao. Aunque tiene restaurante y una carta variada, lo típico es hacer cola para tomar en la calle sus soldaditos de Pavía por solo 1,70 euros o las croquetas por 1,15. Hay unas pocas mesas en medio de la calle que siempre están muy solicitadas... y compartidas. Toda una tradición. www.casalabra.es

Sí, Madrid también tiene río. Aunque no se diga, una de las razones para que Madrid fuera elegida capital del reino allá por el 1561 fue que tenía un río, ese “aprendiz de río” que llamamos Manzanares. Ahora Madrid Río con sus 120 hectáreas de zonas verdes que surgieron gracias al soterramiento de la M-30 que rescataron para muchos madrileños y visitantes un enclave lúdico y cultural paralelo al río Manzanares, que, gracias a su renaturalización, ha vuelto a contar con una fauna sorprendente.? Monumentos históricos e instalaciones de ocio, deporte y cultura al lado del cauce de un río que ha recuperado su biodiversidad a pasos agigantados. www.esmadrid.com

Imitar a Anne Igartiburu en fin de año. No hay que esperar al día 31 de diciembre para revivir en directo las doce campanadas del reloj de la Puerta del Sol. El carismático y televisivo chef Alberto Chicote propone su terraza Puerta del Sol en la última planta de El Corte Inglés con vistas al famoso reloj. Ideal para tomar el aperitivo, dos tapas y bebida por 11 euros. Por ejemplo, ensaladilla rusa con langostinos y ventresca en copita Maria Antonieta, bonito embotado casero con tomate natural y aliño madrileño o canelón de pollo al carbón con queso gratinado. puertalsol.com

Comprar libros... al peso. El nombre indica su antigua utilidad, La Casquería, y está, naturalmente en un mercado tradicional gastronómico, el de San Fernando en Lavapiés. Pero ahora es una librería muy singular porque aquí los libros se venden al peso. A su manera, cada libro es muchas cosas, pero sobre todo es dos cosas: la materia de la que está hecho, y la información que contiene.La materia es el papel, el cartón, la tinta, incluso puede que algo de cuero. Es masa y se mide en kilogramos. La información es el conocimiento y el arte que están impresos sobre el papel de dentro. Es cultura y no sabemos medirlo y no tiene precio, es de todos y de nadie, es libre. lacasqueria.com

Desayunar churros con chocolate en San Ginés. Si hay un producto típico de Madrid son los churros que se popularizaron ya en el siglo XIX en las verbenas de la ciudad. Los churros más famosos de Madrid son los que prepara la Chocolatería San Ginés, a solo unos pasos de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor. Abre todos los días del año, 24 horas al día. Así se explica que llegue a servir en un solo día 2.000 chocolates y más de 10.000 churros. Hoy es lugar de cita obligada de cualquier visitante de Madrid, incluidos muchos extranjeros que se asombran de su sabor... y su precio. chocolateriasangines.com

Encontrar los mejores productos gourmet. Los amantes de la buena gastronomía y de los productos gourmet tienen un nuevo lugar de cita. Coalla Madrid es un espacio amplio de 400 m2 en dos plantas. La planta baja está dedicada a alimentación selecta, incluyendo charcutería y quesos. Las conservas inundan las estanterías junto a los vinagres, los aceites, un millar de conservas marinas, cárnicas y vegetales, galletería, mermeladas, patés y salsas, todo dispuesto para meter en la cesta de la compra. Además, disponen de una preciosa terraza para comer y beber a cualquier hora. En la planta alta se encuentran más de 1500 referencias de bebidas, vinos y destilados. coallagourmet.com

Pasear en bicicleta por la Casa de Campo. En Madrid hay muchos lugares en los que practicar deporte: gimnasios, piscinas cubiertas, lugares para correr, servicio de bicicletas, campos de golf... Una de las actividades más pujantes son la rutas en bicicleta por la Casa de Campo. En la orilla oeste del Manzanares y a pocos metros de la Estación de Príncipe Pío se abre la Casa de Campo, un bosque de más de 1700 hectáreas de extensión que durante cuatro siglos fue coto de caza de los reyes de España. El Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, ubicado junto al embarcadero del lago, tiene publicado un folleto (descargable en pdf) con tres rutas en bicicleta que ofrecen una visión panorámica de los paisajes y monumentos de este bosque histórico. diario.madrid.es

¿Dónde ir para hacer bien el amor? Al sur, naturalmente, como nos repitió hasta la saciedad Raffaella Carrà en los años 70. Hoy, para revivir esos tiempos hay que ir a Madrid, al tradicional Teatro La Latina donde se presenta un musical cómico-romántico que se inspira en las grandes canciones de la italiana. Se trata de un homenaje a la figura de la solista, actriz, bailarina y presentadora transalpina, que se hizo muy famosa cuando sus temas empezaron a hacerse conocidos tanto en Italia como en Europa. www.teatrolalatina.es

Comer en la terraza de moda. El chef malagueño Dani García, cuya trayectoria profesional ha sido reconocida con tres estrellas Michelin, lidera el restaurante DaniBrasserie situado en la séptima planta del lujoso hotel Four Seasons, en el nuevo Complejo Canalejas. Desde esta azotea se puede disfrutar del mejor skyline madrileño junto a una propuesta gastronómica que supone una visión global de la cocina del afamado chef. El restaurante cuenta con entrada propia desde la calle Sevilla, desde la que acceder directamente a la azotea del hotel. La carta de Dani es extensa, adaptada a todos los gustos y ha sido diseñada personalmente por el chef. www.fourseasons.com/es

Comprar los mejores productos artesanos. Pequeños comerciantes venden diferentes productos alimentarios, ecológicos y de cercanía en el Mercado Municipal de Productores Planetario, a pocos metros del Parque Tierno Galván el tercer domingo de cada mes. La iniciativa promueve el consumo consciente, responsable y sostenible. Este mercado acoge a 36 pequeños productores madrileños, todos ellos con explotaciones que se encuentran a una distancia no superior a 120 km de la capital y con un denominador común, la producción artesanal y/o ecológica. Se pueden adquirir, entre otros productos, aceites, carnes, hortalizas y verduras, frutas y zumos naturales, quesos, huevos, miel, dulces, conservas, pasta fresca y aperitivos. productoresplanetario.es

Apreciar los colores del otoño en El Retiro. Con 125 hectáreas y más de 15000 árboles que en otoño ofrecen un cambiante surtido de colores, el parque de El Retiro es un remanso verde en el centro de Madrid. Especial atención merecen algunos de sus jardines como el de Vivaces, los de Cecilio Rodríguez, la Rosaleda y el Parterre Francés con el ahuehuete, el árbol más antiguo de Madrid, del que se dice que podría tener alrededor de 400 años. No es solo uno de los pulmones de Madrid, sino que ofrece también cultura, ocio y deporte a madrileños y visitantes. Entre sus elementos arquitectónicos e históricos más importantes se encuentran: el Estanque Grande, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, ambos utilizados actualmente como salas de exposición. turismomadrid.es

Ir al cine sin salir del coche. Situado en el distrito Fuencarral-El Pardo, muy cerca del Paseo de la Castellana, se encuentra el Autocine Madrid RACE, con capacidad para 350 plazas de aparcamiento que lo convierten en el más grande de Europa. Se trata de una experiencia completa y para todos los públicos, donde las películas, la comida, la música y, por supuesto, los coches se unen en un ambiente inigualable que rememora la añorada década de 1950. La cartelera incluye tanto películas de estreno como grandes clásicos de la historia del cine. Se pueden pedir comidas y bebidas que sirven al coche sin salir de él. autocinesmadrid.es

Saborear los dulce típicos de Madrid. Buñuelos y Huesos de santo, dos delicias típicas de estas fechas que en Madrid son toda una tradición. Hablar de buñuelos es hablar de sabores de siempre, de azúcar, de harina, de huevo y buen aceite de oliva, es pensar en nuestras abuelas. Los dulces canutillos, elaborados con almendras, conmemoran cada 1 de noviembre el día de Todos los Santos y en la actualidad existe una amplia variedad de sabores como chocolate, coco, yogur... Dos buenos lugares donde comprarlos son Nunos, una pastelería con más de 20 variedades distintas de buñuelos y algunos muy novedosos como los de apple strudel, yogur griego y amarena, dulce de leche, crème brulè o incluso los rellenos líquidos, de horchata, de mandarina, de gin tonic... Más tradicional es la Antigua Pastelería del Pozo, la primera pastelería de Madrid, con un horno de más de 180 años en el que a diario elaboran su conocidísimo hojaldre y unos de los mejores buñuelos de Madrid, rebozados en azúcar. www.pasteleria-nunos.esantiguapasteleriadelpozo.com

Ir al museo Thyssen-Bornemisza gratis los lunes. Gracias al patrocinio de Mastercard, el Museo Thyssen-Bornemisza abre de manera gratuita el acceso a la colección permanente todos los lunes del año, de 12:00 a 16:00 horas, sin necesidad de reserva previa y permitiendo así el acceso de toda la sociedad a este espacio público. Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Durero, Caravaggio, Rubens, Sargent, Monet, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Mondrian, Klee, Hopper... son solo algunos de los grandes nombres de la pintura cuya obra puede contemplarse en el museo. Cerca de mil obras que permiten recorrer la historia de la pintura occidental desde el siglo XIII hasta el XX. www.museothyssen.org

Comerse el escalope más grande de España (40 cm.). Nino y Santi Redruello, cuarta generación del grupo La Ancha, arrancan su delivery a domicilio bajo la denominación de Escalope Armando y han encontrado en sus clásicos, el escalope Armando (un imprescindible de La Ancha) y sus tortillas (las célebres de Gabino), sus aliados para encontrar la ilusión en esta nueva etapa. Porque ahora, además de disfrutarlos en La Ancha pueden pedirse a casa y llegan puntuales y en su punto. Por supuesto la estrella sigue siendo el escalope Armando que se sirve de 30 o 40 centímetros de largo con guarnición de patatas, ensalada de tomate o de pimientos, pero también ofrecen otras tentaciones entre las que destacan la tortilla con callos, al deliciosas alcachofas fritas con jamón, las albóndigas de ternera en salsa, además de deliciosos postres y muchas más cosas. laancha.com