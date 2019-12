Cómo proteger tu piel contra las agresiones del invierno: trucos y productos

Estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de los cuidados de belleza que tenemos que tener con la piel durante los meses de verano. ¿Pero qué ocurre en invierno? El rostro continúa siendo una de las zonas más sensibles y debemos seguir protegiéndola. No hablamos sólo del frío, existen otros agentes externos típicos de estos meses, como el viento, que también afectan a la piel, especialmente en mejillas, labios, cuello, escote y manos.

El frío es uno de los principales enemigos de las pieles sensibles. ¿Cómo podemos identificar si tenemos una piel especialmente sensible? Si notas con frecuencia tirantez, irritación, calor o picor y sufres rojeces y erupciones frecuentes, probablemente tu piel lo sea. La sensibilidad en la piel puede surgir después de usar algún producto cosmético, pero hay casos en los que basta con estar en contacto con el agua para sufrir estos problemas. Los cambios de temperatura, sobre todo, el frío intenso, o la sequedad ambiental, pueden provocar la aparición de hipersensibilidad en la piel. Definir una piel sensible es complicado, porque los síntomas son múltiples y diferentes en cada paciente.

¿Qué factores incrementan la sensibilidad de la piel?

Vozpópuli ha hablado con la farmacéutica Rocío Escalante que afirma que “estas pieles tienen la función barrera debilitada y por eso no pueden protegernos de los agentes externos. El frío va a ser un gran enemigo, porque puede secarla e incluso favorecer que salgan grietas”. Así que uno de los principales factores que pueden alterar las pieles sensibles son las bajas temperaturas, por lo que el invierno es un momento crítico para ellas.

Además, como en otros problemas de la piel, la farmacéutica menciona "el estrés es un factor que afecta de manera negativa y que puede provocar brotes, rojeces y diversas alteraciones”.

Por otra parte, el uso de cosméticos que no resultan adecuados es también el origen de una hipersensiblidad de la piel. “Cada vez más nos encontramos con pacientes que usan multitud de productos, no siempre adecuados, incidimos en lavar en exceso, retirar la grasa, evitar que nuestra piel tenga brillos y no nos damos cuenta de que una piel, para que este sana tiene que tener una buena hidratación y cantidad de lípidos”, señala Rocío Escalante.

¿Cómo cuidar las pieles sensibles en invierno?

Los expertos aconsejan hidratar el rostro varias veces al día. Este tipo de pieles tienen la epidermis más fina y frágil, por lo que proporcionar a la piel todo lo necesario para formar una barrera cutánea impenetrable es buena opción como tratamiento. Un buen consejo es hacer uso de duchas cortas con agua tibia, ya que el agua muy caliente puede derivar en una pérdida de los factores hidratantes naturales y los lípidos de la superficie. Es también importante que a la hora de secarse lo hagamos a toquecitos, sin llegar a frotar con la toalla nuestra piel.

Las pieles sensibles tienen que seguir utilizando protectores solares ya que, aunque haya terminado el verano, los rayos del sol siguen siendo nocivos y hay que mantener el cuidado de la piel.

Es importante utilizar productos suaves y testados dermatológicamente

El rostro debe mantenerse limpio, para evitar la acumulación de impurezas, suciedad y residuos. Es muy importante realizar una buena rutina de higiene diaria en casa. Cada día utilizar limpiadores y exfoliantes y desmaquillar a diario con productos suaves y testados dermatológicamente para que no sean agresivos con nuestra piel. Rocío Escalante recomienda “productos suaves que introduzcan en su fórmula activos calmantes, como alantoina y glicerina”. Y, en cambio, hay que evitar productos que contengan activos como “retinoides y perfumes, colorantes o detergentes agresivos que puedan eliminar los lípidos de la piel”.

No todo se queda en nuestra casa. No está de más realizar visitas puntuales a especialistas para realizar tratamientos de limpieza profesionales, sobre todo en aquellos casos en los que la sensibilidad sea extrema.

Tampoco debemos de quedarnos únicamente en la protección del rostro. Las manos también sufren mucho con la bajada de las temperaturas. Evita lavarlas excesivamente, para no padecer dermatitis de desgaste. Además es importante el uso de cremas que las mantengan hidratadas y nutridas.

El Aloe, un aliado de las pieles sensibles

Existen elementos naturales que son muy beneficiosos para nuestra piel durante los meses más fríos. Activos adecuados como el Aloe vera ayudan a mantener la salud de la dermis durante esta época y la marca Atlantia es experta en la realización de productos de belleza que utilizan este producto procedente de las Islas Canarias como elemento principal de sus composiciones. De cara a poner una barrera a los efectos nocivos del frío, Atlantia nos propone la siguiente gama de productos:

Hidradetox FP15 : Se trata de una crema que ayuda a desintoxicar la piel de los efectos nocivos de la polución y la protege del sol. Además de Aloe vera, contiene aceite de aguacate, vitamina E y el antioxidante Ox-bioprotect (PVP: 20,90 €).

: Se trata de una crema que ayuda a desintoxicar la piel de los efectos nocivos de la polución y la protege del sol. Además de Aloe vera, contiene aceite de aguacate, vitamina E y el antioxidante Ox-bioprotect (PVP: 20,90 €). Regenerage : Una crema regeneradora con Aloe vera puro, aceite de aguacate, manteca de karate y alfa hidroxiácidos. Tiene una acción hidratante y antienvejecimiento (PVP: 20,90 €).

: Una crema regeneradora con Aloe vera puro, aceite de aguacate, manteca de karate y alfa hidroxiácidos. Tiene una acción hidratante y antienvejecimiento (PVP: 20,90 €). Eye Perfect: Hay zonas concretas, como el contorno de ojos, que son aún más delicadas y por ello necesitan cuidados específicos. Para ello nos recomiendan Eye Perfect, un contorno de ojos que contiene Eyeliss, un activo patentado rico en péptidos que mejora la firmeza y la elasticidad de la piel. La fórmula además previene y reduce las bolsas de los ojos (PVP: 20,90 €).

Hay zonas concretas, como el contorno de ojos, que son aún más delicadas y por ello necesitan cuidados específicos. Para ello nos recomiendan Eye Perfect, un contorno de ojos que contiene Eyeliss, un activo patentado rico en péptidos que mejora la firmeza y la elasticidad de la piel. La fórmula además previene y reduce las bolsas de los ojos (PVP: 20,90 €). Mousse limpiadora facial : Una espuma que no contiene jabón pero que libera la piel de impurezas a la vez que la hidrata y regenera. (PVP: 11,40€).

: Una espuma que no contiene jabón pero que libera la piel de impurezas a la vez que la hidrata y regenera. (PVP: 11,40€). Crema de manos y uñas: Fórmula nutritiva especialmente ideada para manos secas y castigadas por agentes externos como el frío, el viento y el contacto con productos químicos (PVP: 8,40 €).

Otros productos para cuidar nuestra piel en invierno

Más allá de los productos con Aloe vera podemos encontrar en el mercado una variedad de productos indicados para el cuidado de nuestra piel durante el invierno. La farmacéutica Rocío Escalante nos recomienda los siguientes:

La firma Topicrem tiene una línea de productos con el nombre 'Calm' entre la que se encuentra una crema calmante ultra hidratante que es un tratamiento desarrollado para pieles hipersensibles y secas. Para minimizar el riesgo de intolerancia, su fórmula contiene un mínimo de ingredientes rigurosamente seleccionados. La crema hidrata la piel durante 24 horas, calma inmediatamente las sensaciones de irritación y hace que la piel sea más resistente a las agresiones externas. Con su uso veremos como la piel recupera comodidad y suavidad y se puede utilizar tanto en el rostro como en el cuello.

Otra alternativa es la línea Sensibio de Bioderma que ofrece combinaciones de principios activos en texturas adaptadas para los diferentes tipos de sensibilidad facial. Dentro de su gama de productos encontraremos todo lo necesario para nuestra piel, desde limpiadores y agua micelar, a geles y cremas hidratantes así como productos específicos como contornos de ojos o productos ideados para pieles escamadas.

No tenemos excusa para abandonar el cuidado de nuestra piel durante estos duros meses de frío.