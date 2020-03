Sólo para amantes del mundo de la moda: 25 programas, series y películas que tienes que ver

El confinamiento al que nos hemos visto obligados a causa del coronavirus nos está dejando muchísimo tiempo libre en casa. Los primeros días de adaptación fueron fáciles de ocupar, pero ahora, cuando comienza la rutina de verdad, es más complicado encontrar planes entretenidos que nos evadan de la realidad.

Uno de los planes favoritos por los españoles está siendo el consumo de televisión que está alcanzado cifras récords en los últimos días. Según un informe de la agencia GECA, la media de horas frente a la televisión ha llegado a situarse en torno a las 7 horas al día. Estas cifras ponen de manifiesto como la reclusión en nuestros hogares nos engancha a la tele para informarnos o para distraernos. El estudio afirma que, si antes de la crisis la media de espectadores estaba en 6.8 millones diarios, después del Estado de Alarma impuesto por el gobierno la cifra ha ascendido hasta los 10.5 millones.

Si eres un apasionado del mundo de la moda, desde Vozpópuli te hemos preparado un buen listado de series, programas y películas relacionados con las tendencias a los que poder engancharte durante estos días de cuarentena. Una buena alternativa a las noticias que podrás compartir (o no) con toda la familia y que puede convertirse en tu plan favorito de cada jornada.

'Talents shows', el futuro de la moda

Comenzamos nuestras propuestas poniendo el foco en los talents shows, ese tipo de programas que buscan encontrar a los grandes talentos del mañana en todo tipo de facetas, desde diseñadores hasta modelos, y que suelen contar con un jurado de excepción.

1) Maestros de la costura (TVE)

El programa está a punto de dar por terminada su tercera temporada... pero tranquilo, puedes encontrar todos los programas en la web de RTVE. Es el talent show de moda nacional, con un jurado formado por Lorenzo Caprile (todo un descubrimiento televisivo), María Escoté y Palomo Spain. Te darás cuenta que no es tan sencillo crear una prenda en 90 minutos.

2) Aguja Flamenca (Canal Sur)

Arrastrados por la fiebre de 'Maestros de la costura', Canal Sur no ha querido quedarse atrás y ha adaptado el formato a algo tan propio de la tierra como la moda flamenca. Si no eres de Andalucía no pasa nada, puedes encontrarlo colgado en la web del canal. Lourdes Montes, Raquel Revuelta y Juana Martín son las encargas de juzgar estos diseños repletos de lunares y volantes.

3) Next in fashion (Netflix)

La modelo e influencer Alexa Chung se pone al frente de este talent en el que se busca al mejor diseñador de moda entre un grupo de amateurs procedentes de todas las partes del mundo. Una visión más internacional del formato en el que los concursantes no sólo se juegan su prestigio, sino también un premio de 250.000 dólares.

4) Rupaul´s Drag Race (Netflix)

En sí, no es un formato dedicado a la moda, pero sus runways y outfits son cruciales en este concurso en el que la grandísima Rupaul busca a la mejor 'Drag Queen' entre las participantes. Si no has visto aún el programa, no sé a qué esperas, tienes 12 temporadas americanas, una versión británica y 4 ediciones de 'All Stars' con el reencuentro de las mejores concursantes. La cuarentena terminará y tú seguirás poniéndote al día y adaptando a tu vocabulario frases como "Shantay you stay " o "Don´t fuck it up".

5) Queer Eye (Netflix)

Un reality de cambio de imagen que ya va por su cuarta temporada y en el que un grupo de cinco expertos en diferentes disciplinas (moda, estética, gastronomía...) ayudan a hombres y mujeres de Estados Unidos a conseguir dar lo mejor de sí.

Series sobre moda, para un buen maratón

Lo mejor de engancharte a una serie es que tienes por delante horas y horas de entretenimiento. Da igual que no sean actuales, te vamos a proponer series que forman parte de la historia de la televisión. Si no las has visto, que envidia poder enfrentarte de nuevas a ellas, y si ya forman parte de tu pasado... ¿Por qué no recordarlas?

6) Sexo en Nueva York

Esta semana celebrábamos el 55 cumpleaños de Sarah Jessica Parker y la mítica serie volvía a estar de actualidad. La protagonista, Carrie Bradshaw, nos enseñaba hace más de 20 años como era posible teletrabajar en un miniapartamento rodeada de zapatos de diseño. Tienes 94 episodios por delante para saber con cuál de sus cuatro personajes (Carrie, Miranda, Samantha o Charlotte) te identificas más. Y no te olvides después de sus dos películas.

7) Velvet

Volvemos a la producción española con esta serie que comenzó a emitir Antena 3 y que contó como pareja protagonista inicial con Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre. La historia es de lo más típica, modistilla pobre que se enamora de su jefe rico, pero al menos resulta entretenida y nos hace viajar a la Gran Vía madrileña de los años 50.

8) B&B, de boca en boca (MiTele)

La serie de Telecinco, que puedes disfrutar aún en su web, nos adentraba en una redacción de una revista de moda con un staff de lo más conocido y relacionado sentimentalmente entre sí. De director tenemos a Gonzalo de Castro, de subdirectora a Belén Rueda, redactores como Dani Rovira o Cristina Brondo, un fotógrafo que da vida Fran Perea y la becaria (e hija de los jefes) Macarena García.

9) Yo soy Bea (MiTele)

Puedes elegir entre las mil versiones que se han hecho de la historia. Desde la original 'Yo soy Betty la fea', que nos llegaba desde tierras colombianas, hasta "Yo soy Bea", que fue nuestra versión española protagonizada por Ruth Núñez y Mónica Estarreado. Tampoco podemos olvidarnos de "Ugly Betty", la versión más premium procedente de los Estados Unidos.

10) Mr. Selfridge

Se trata de una serie británica que narra la vida del empresario americano Harry Gordon Selfridge y la creación de los primeros grandes almacenes en la ciudad de Londres a principios del siglo XX. La serie consta de un total de 40 episodios divididos en 4 temporadas. En este caso cambiamos la Gran Vía de Velvet por Oxford Street.

Miniseries, ficción en pequeñas dosis

No hace falta que nos enganchemos a series con muchos episodios. Como las joyas o los perfumes, lo mejor viene en formatos pequeños.

11) El tiempo entre costuras (Atresplayer)

Una delicia de serie que llevó a la pequeña pantalla el best seller de María Dueñas y en la que Adriana Ugarte daba vida a la protagonista Sira Quiroga. Fue todo un exitazo de audiencia en el 2014 y durante los capítulos iremos viendo la evolución del personaje y de nuestro país durante las primeras décadas del siglo XX.

12) American Crime Story: Versace

La segunda temporada de 'American Crime Story' nos relataba el asesinato del diseñador Gianni Versace. Conocer a fondo esta historia real, y el historial de delitos del asesino en serie, nos tendrá en vilo. Por si fuera poco, Penélope Cruz encarnando a Donatella no tiene precio.

Películas, prepara un cine en casa

Una buena sesión de cine siempre es una buena medicina. Prepara el sofá, la manta y las palomitas y evádete de la realidad durante un par de horas metiéndote en la piel de nuestras fashionistas heroínas.

13) El Diablo viste de Prada

Meryl Streep en estado puro interpreta a la editora de una famosa revista de moda que hace la vida imposible a su nueva becaria. Si tienes tiempo, te recomendamos que leas mejor la novela de Lauren Weisberger en la que se basa la película. Si piensas que la historia es muy exagerada, te aseguramos que la realidad supera la ficción.

14) Prêt-à-Porter

Una película que marcó los años 90 dirigida por Robert Altman y con un elenco de vértigo con nombres como Sophia Loren, Marcelo Mastroianni, Julia Roberts, Rupert Everett, Kim Basinger, Lauren Bacall y hasta la mismísima Cher. La historia se centra en un misterio asesinato durante la Semana de la Moda de París.

15) Una cara con ángel

Y esa cara no pertenece a nadie más que a Audrey Hepburn. En 1957 Stanley Donen llevaba a la gran pantalla este exitoso musical de Broadway con Hepburn y Fred Astaire como protagonistas. Cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de la moda no puede perderse el número 'Think pink' que abre la película.

16) Zoolander

El mundo de la moda visto desde el prisma del humor con escenas y diálogos de lo más absurdos y surrealistas. Al terminar la película irás corriendo frente al espejo a ensayar tu "mirada azul".

17) El hilo invisible

Esta cinta del 2017 nos cuenta la historia de un diseñador británico en la década de los 50 que vive una crisis creativa y existencial. La película logró 6 nominaciones en los Premios Óscar logrando el de Mejor Vestuario. Cuando la veas entenderás muy bien la razón.

18) La modista

Nunca un pueblo paleto de la Australia profunda vistió tan bien como en esta película. Kate Winslet interpreta a una costurera que regresa a su pueblo natal después de trabajar en casas de alta costura de París. Durante su estancia aprovecha para dar un nuevo aire a sus vecinas, enamorarse y mitigar un poco su sed de venganza.

19) ¿Cómo casarse con un millonario?

Las protagonistas, ni más ni menos que Marilyn Monroe, Lauren Bacall y Betty Grable, son un trío de cazafortunas que, hasta que consigan pescar un marido rico, subsisten trabajando como modelos en el Nueva York de los años 50. La escena del desfile privado, además de ser mítica, nos hace recordar el glamour de una época ya perdida.

Biopics, unas vidas de película

Mitad ficción, mitad documental, las biografías hechas películas nos acercan a los personajes reales de una manera más directa. Como no podía ser de otra forma, los grandes nombres de la moda tampoco han sido ajenos a la fiebre de los biopics.

20) Yves Saint Laurent

Se trata de una película francesa del año 2014 que narra la vida del diseñador que revolucionó el mundo de la moda de la segunda mitad del siglo XX trabajando para la casa Dior y creando después su propia firma. Por aportar un dato de su genialidad, se le considera el creador del smoking femenino.

21) Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel

Sin salirnos del cine francés, ahora le toca el turno a una de sus diseñadoras más famosas y revolucionarias, Coco Chanel, a quien en esta ocasión interpreta la actriz Audrey Tautou. Luces y sombras de uno de los personajes clavedel siglo XX con una vida de lo más interesante.

22) Gia

Angelina Jolie interpreta en esta película a la modelo Gia Carangi, una maniquí americana que es un claro ejemplo de juguete roto ya que, a la vez que su nombre empezaba a llenar portadas de revistas, su adicción a la cocaína le iba pasando factura.

Documentales, hora de aprender sobre moda

Podemos aprovechar también para culturizarnos un poco en la materia y saber más sobre el universo de la moda y sus principales figuras. ¡El saber no ocupa lugar!

23) The September issue

Más que un documental, se trata de la Biblia de los trabajadores del sector. En esta cinta podemos ver cómo se prepara el número más importante del año de la revista Vogue en su edición americana. Más allá, nos acerca a la enigmática figura de su editora jefe, Anna Wintour.

24) Lagerfeld Confidential

Otro nombre indispensable en el mundo de la moda es el de Karl Lagerfeld. El 'Kaiser' es uno de los revolucionarios del sector desde que se hizo cargo de la maison Chanel. En el documental podremos ver declaraciones de personajes como Carolina de Mónaco o Nicole Kidman.

25) The true cost

Este documental nos da una visión mucho más crítica de la moda ya que se adentra en la peligrosa asociación entre el fast fashion (y el gusto por comprar barato) y los salarios ínfimos que cobran los trabajadores que producen esos artículos. Mucho para reflexionar.

¿Ya te has decidido por qué título vas a empezar? ¿Tienes alguna recomendación más para hacernos? Está en nuestras manos hacer una cuarentena de película.