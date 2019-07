Los productos de belleza imprescindibles para este verano (para ellas y ellos)

El verano no es excusa para dejar de cuidarnos. Nuestro ritual de belleza diario es necesario y no nos podemos relajar si no queremos tirar por tierra el trabajo realizado hasta ahora o lamentarlo cuando llegue septiembre.

Los productos de belleza para el verano

¿Cuál es tu compañero de viaje insustituible? Ya sabes de lo que hablamos, ese producto que no puede faltar en el neceser cuando salimos de viaje. Te damos unas claves con las novedades en belleza que quizás sumes a esa lista de "imprescindibles" a partir de este verano.

El Aceite Extraordinario de Elvive

El 35% de las españolas admite que el cabello es lo que más les gusta de su físico

Igual que cuidas tu piel, tu cabello también se merece toda tu atención. ¡Y más en verano! Para muchas mujeres, el pelo es su seña de identidad y cuidarlo es prioritario por encima del rostro o el cuerpo. De hecho, el 35% de las españolas admite que es lo que más le gusta de su físico. Por eso, debemos adelantarnos y dotar a nuestra melena de todos los cuidados indispensables para que estas vacaciones luzca más fuerte que nunca.

Para aquellas mujeres que apuesten por tener un pelo sano y cuidado, Elvive ha lanzado su Aceite Extraordinario que devuelve al cabello toda la nutrición que le ha quitado el sol. Superconcentrado con seis aceites de flores, consigue un pelo profundamente nutrido, más vivo y brillante desde el primer uso.

[Precio: 6,94 euros]

El tónico de Kenfay

A pesar de que el tónico facial siempre fue uno de los grandes protagonistas en las rutinas de belleza de la piel, en los últimos tiempos ha sido relegado a un papel secundario.

La firma Kenfay reivindica su posición con el lanzamiento de un novedoso tónico que sirve, entre otras cosas, para completar la limpieza ayudando a cerrar los poros y eliminando la aparición de posibles bacterias.

Este producto se aplica dos veces al día, especialmente si has estado realizando actividades al aire libre. Usa un algodón humedecido con el tónico para aplicarlo con ligeros toquecitos sobre tu rostro. También es recomendable presionar suavemente con las palmas de tus manos en tu piel al terminar.

El tónico es perfecto para combatir el acné, las arrugas, retirar los restos de maquillaje y mantener tu tez más tersa y suave.

[Precio: 14,95 euros]

La familia de maquillaje Glow de L´Oréal

Una buena cara al instante

Este verano L´Oréal París se convierte en el mejor compañero para ayudarte a conseguir un maquillaje natural perfecto. Para lograrlo ha sacado la gama de maquillajes Glow, que despierta tu luz natural dando como resultado un rostro hidratado y unos labios con volumen. En resumen: Un buena cara al instante.

Un maquillaje fresco, fluido y natural que es posible gracias a Glow Chérie que, con su extracto de sandía, hidrata, ilumina y embellece la piel. Su aliado Glow Mon Amour es capaz de revivir la piel con un brillo radiante usando una sola gota. Al grupo se une Melon Dollar Baby, un nuevo colorete con aroma de melón que ilumina la piel creando así un perfecto rubor. Y por último, pero no menos importante, las barras de labios Plump & Shine, que están disponibles en 6 tonos diferentes y que consiguen unos labios con volumen y brillo al instante.

[Precio: 15 euros aprox.]

La toalllita desmaquilladora Make Up Eraser

The Original MakeUp Eraser es la toallita desmaquillante que elimina todo tipo de maquillaje tan solo con agua. Su tejido, suave y esponjoso, está formado por millones de microfibras que absorben y eliminan cualquier tipo de maquillaje y la suciedad de los poros, aportando una sensación de frescura y limpieza a la piel y a los ojos.

La toallita es hipoalergénica y garantiza una limpieza profunda de manera absolutamente natural, sin necesidad de productos desmaquillantes. Esta revolucionaria toalla además es ecofriendly ya que es totalmente reutilizable. Puede lavarse en la lavadora y resiste hasta 1.000 lavados. Y si todo esto fuera poco, ahora la marca han sacado una versión mini que es perfecta para llevarla de viaje.

[Precio: 14,7 euros]

¿Y para ellos? Face Buff y Beard Oil, de Jack Black

Lucir barba se ha puesto de moda entre los hombres, pero los rituales de belleza que nos obliga a llevar un aspecto cuidado se tienen que multiplicar en verano. La firma Jack Black tiene en el mercado Face Buff Energizing Scrub, un producto 2 en 1 ya que sirve como potente limpiador y como exfoliante. Se debe de utilizar antes de afeitarse y contiene vitamina C y mentol que deja una sensación fresca muy agradable en verano. Realiza una limpieza profunda, elimina las células muertas y los poros obstruidos facilitando el afeitado. Un aliado perfecto para lograr un resultado perfecto.

Además si tu barba es rebelde, Jack Black te anima a probar Beard Oil. Entre sus componentes se encuentran el aceite de melón y vitamina E que aportan brillo y acondicionan el vello facial.

[Precio: 23 euros]