Sale a la luz el problema de salud de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, tiene un problema de salud. Lo ha contado ella misma en su canal de Mtmad (Mediaset). Se trata de una dolencia que le lleva años amargando la vida.

El problema de salud de Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos ha desvelado que tiene escoliosis. Una afección que le detectaron cuando tenía apenas 15 años.

"Me dolía mucho la espalda, sobre todo al andar. Mi padre decide entonces llevarme al médico y me hacen una radiografía y este revela que tengo una gran escoliosis en la espalda.

"La escoliosis es una desviación de la columna que creo que me empezó cuando comencé a montar en moto por el campo que, como peso tan poquito, el pum, pum, pum creo que me fastidió la espalda aunque puede ser de muchas cosas", explica.

La hija de Terelu Campos tiene escoliosis

Alejandra, de 19 años, mostró una radiografía de su espalda. "Es de cuando tenía 15 años, pero hace un par de meses me la volví a repetir y sigue igual. O me la cuido o al final voy a tener que pasar por quirófano porque me duele muchísimo", asevera.

Además, "a raíz de la desviación de la espalda, se me ha desviado la pelvis con lo que un lado de la cadera lo tengo metido y el otro recto".

Tiene fuertes dolores

Alejandra se queja de sus fuertes dolores de espalda: "Si ando mucho me duele, parece que soy una persona mayo. Lo paso realmente mal con esto, al final es como un sufrimiento constante. Al final lo que me ha dicho el médico que lo que tengo que hacer es nadar".

El problema es que ella es "súper escrupulosa" y nadar "en piscinas públicas y piscinas de gimnasios" le da "asco".

"A los que tengan problemas de espalda como yo que no hagan lo que yo he hecho que lo he ido dejando. Hay que cuidarse, hay que ir al médico, a revisión", dijo, para ayudar a todo el que sufra su problema.