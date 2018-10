El príncipe Harry y Meghan Markle esperan su primer hijo para 2019

Los rumores sobre un posible embarazo de la duquesa de Sussex comenzaron a sonar con fuerza el pasado viernes en la boda de la princesa Eugenia de York. Este lunes ha sido el palacio de Kensington el que ha confirmado que el príncipe Harry, de 33 años, y su mujer, Meghan Markle, de 37, serán padres en 2019.

La buena noticia se ha dado a conocer, como es habitual en la familia real británica, a través de un comunicado en las redes sociales. En el mensaje de Twitter se puede leer: "Sus Altezas Reales el duque y la duquesa de Sussex están muy contentos de anunciar que la duquesa de Sussex está esperando un bebé que nacerá en la primavera de 2019".

"Sus Altezas Reales han apreciado todo el apoyo que han recibido de personas de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de poder compartir esta feliz noticia con el público", rezaba también el comunicado.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk