El príncipe Harry explica por qué abandona la familia real y deberá devolver 3 millones de euros

Un día más volvemos con el culebrón del príncipe Harry y Meghan al que tan enganchados estamos con un nuevo capítulo que nos ofrece la familia real británica. Seguramente, nunca se habría imaginado Meghan Markle ser tan protagonista para bien o para mal.

Isabel II, reina de Inglaterra, ha sacado el brazo de hierro a pasear y no todo va a ser tan bonito para el hijo pequeño del príncipe Carlos y Diana de Gales.

Isabel II ha dicho sí a la salida de la pareja, por decisión propia de los jóvenes, de lo que viene a ser la familia real. ¿Qué conlleva? ¿Cuál es el precio que Harry y Meghan deberán de pagar? Por el momento, seguirán siendo duques de Sussex pero no podrán utilizar bajo ningún concepto el tratamiento S.A.R. o lo que es lo mismo, el tratamiento de Su Alteza Real.

Harry deberá devolver 3 millones de euros

Aunque seguirán auspiciando los patronazgos con los que cuentan, deberán devolver los 2,4 millones de libras, lo que vienen a ser 3 millones de euros que se gastaron en reformar la que es su residencia en Reino Unido, Frogmore Cottage.

Este lunes 20 de enero, el príncipe Harry se reúne con su abuela Isabel para perfilar todos estos detalles de su salida.

Es curioso observar, todo lo que ha acontecido en menos de dos años dentro de la familia real inglesa.

Meghan Markle se convertía en Meghan Sparkle (Meghan, el resplandor), su llegada a Inglaterra fue toda una noticia y la actriz y el príncipe Harry se convertían en un soplo de aire fresco para la monarquía inglesa. Su boda más seguida que ninguna otra, sin ser herederos al trono y llenaban día sí, y día también titulares. La pareja encantaba, a pesar de la campaña de desprestigio de la que se encargó la familia de Markle por parte de padre. Ya se sabe, la familia te toca y los amigos se eligen. A pesar de todas sus declaraciones, el pueblo estaba embelesado con aquella joven de aire dulce que se dedicaba a saludar y a pararse con todo el mundo.

Pero de pronto, se cumplió esa teoría de que puedes haberlo hecho muy bien, pero que de pronto, de un día para otro, estás arriba, y al siguiente abajo, y como han protagonizado noticias de lo más desagradables de ámbito incluso interno familiar.

¿Cómo se puede saber que Kate Middleton y Meghan tuvieran diferencias en la elección de los vestidos de los pequeños para la boda? Durante el tiempo en el que se convirtieron en protagonistas, en los más queridos, donde los looks de la actriz de Suite eran más que imitados y su candidez irradiaba luz, Middleton estaba más alejada de los focos, embarazada y tenía a su hijo Luis, un mes antes de la 'boda real'.

El príncipe Harry rompe su silencio y explica por qué él y Meghan dejan la familia real británica

Esto que parece haberse quedado en el olvido, no deja de ser una realidad. Y ahora el príncipe Harry ha querido relatar de viva voz su postura durante una cena benéfica que ha tenido lugar en el exclusivo y conocido restaurante The Ivy, en el barrio de Chelsea.

La cena se celebraba esta pasada noche 19 de enero con motivo de la Fundación Sentebale, fundación que creó en el 2006 en recuerdo de su madre contra el VIH y SIDA.

Harry, micro en mano sin su mujer y sin su hijo Archie de ocho meses, explicaba de viva voz el porqué, aunque habrá más de uno de su renuncia: "Quiero que escuchen la verdad de mi boca, tanto como pueda compartir, no como un Príncipe o un Duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de ustedes han visto crecer en los últimos 35 años, pero con una perspectiva más clara", comenzaba Harry poniendo claridad a un momento tan hostil dentro del núcleo familiar: "Solo puedo imaginar lo que habrán oído y quizá leído en las últimas semanas...", explicaba el príncipe.

Ha sido una decisión obligada y forzada

Aunque su idea no era esta al principio, lo cierto es que según el nieto de la reina Isabel, ha sido una decisión obligada y forzada, no tomada a la ligera después de meses hablando de ello dentro del seno familiar.

Harry ha querido recordar que cuando su esposa y él se casaron estaban "emocionados y esperanzados" y ha reconocido el respeto por su abuela en todos los sentido con un: "mi comandante en jefe".

"Me produce una gran tristeza que hayamos llegado a esto. No había otra opción"

"Estábamos aquí para servir. Por esa razón, me produce una gran tristeza que hayamos llegado a esto", explicaba el hijo de Carlos y Lady Di.

"La decisión de dar un paso atrás no la tomé a la ligera. Han sido meses de conversaciones después de tantos años de retos, y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que a esto se refiere, de verdad no había otra opción", se abría en canal Harry.

"Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la Reina, mi comandante en jefe, la Commonwealth (la Mancomunidad de Naciones) y mis filiaciones militares, pero sin financiamiento público, Desafortunadamente, eso no era posible", reconocía el nieto de la reina Isabel.

"Deseábamos seguir sirviendo a la reina pero sin dinero público"

"He aceptado esto, sabiendo que no cambia quién soy ni lo comprometido que estoy", reconocía el hermano del príncipe Guillermo.

"Lo que quiero dejar en claro es que no nos vamos y no los dejaremos, deseábamos seguir sirviendo a la reina pero sin dinero público, eso no es posible. He aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy o lo comprometido que estoy pero espero que esto los ayude a entender por qué ha pasado todo", comentaba Harry.

Ante todo ha querido dar las gracias a todos los que ha representado durante este tiempo: "¡También ha sido un privilegio conocerles a muchos de ustedes y sentir su entusiasmo por nuestro hijo Archie". Era en este momento cuando rompía el tono de su seriedad recordando lo que le puede gustar a un niño: "quien ha visto la nieve por primera vez el otro día y le encantó que era realmente genial". Y es que Archie y Meghan se encuentran mientras en Canadá.

Necesitan una vida más tranquila

Harry también ha querido explicar lo que supone su nueva familia que ha formado junto a Meghan y su hijo Archie. De ahí que necesite "una vida más tranquila".

Viendo todo lo que le apoyó todo el mundo con motivo de su noviazgo y su boda, Harry recordaba aquellos momentos en los que fueron tan queridos: "He crecido sintiendo el apoyo de muchos de ustedes, y he visto cómo recibían a Meghan con los brazos abiertosal verme encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida. Finalmente, el segundo hijo de Diana se 'enganchó', ¡hurra!", comentaba divertido al ver que la gente esperaba que cambiara de vida y que encontrara el amor y se centrara tras unos años en los que sus salidas protagonizaron noticias y noticias.

Harry quiere proteger a su familia recordando que el nació así príncipe, dentro del seno de una familia real y lo que ello conlleva:"El alejar a mi familia de todo lo que he conocido es un paso a una vida más tranquila. Nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la Reina".

"Ha sido un honor servirles"

Por eso, también ha querido recordar a su madre y lo que supone estar en el ojo del huracán: "Cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí siempre pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas".

"Ha sido un honor servirles, así que para nosotros muchas cosas no cambiarán, también ha sido un privilegio conocerles y recibir su apoyo con la llegada de nuestro hijo Archie", convencía.

"También sé que han llegado a conocerme lo suficiente durante todos estos años para confiar en que la mujer que elegí como esposa defiende los mismos valores que yo, y ella lo hace. Y ella es la misma mujer de la que me enamoré. Ambos hacemos todo para cumplir con orgullo nuestros roles en este país", sentenciaba Harry, dando a entender que uno no cambia de la noche a la mañana, después de todo el apoyo internacional que tuvo la pareja.

"Estamos dando un salto de fe, así que gracias por darme el coraje para dar el siguiente paso", se enconmendaba Harry.

Tras el comunicado por parte de la casa real inglesa y este comunicado de Harry, nieto y abuela se reúnen este lunes para tomar un café y hablar de los pasos futuros.