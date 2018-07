La princesa Leonor de Borbón ya tiene fecha para su debut oficial

Se ha hecho esperar pero por fin ‘habemus’ fecha para el debut de la princesa Leonor de Borbón: el 8 de septiembre de 2018, fiesta de Nuestra Señora de Covadonga. Este día será en el que la hija de los reyes Felipe y Letizia visitará por primera vez de forma oficial el Principado de Asturias, según infirma ‘¡Hola!’.

El hecho de no hubiera ido aún a la tierra de la que es princesa siempre había despertado muchas críticas y una gran polémica entre los asturianos. Por un lado porque la reina Letizia es ovetense, y no se entendía que no se dejara ver públicamente con su hija por su tierra o en algún acto, -a pesar de que la joven sí ha ido de manera privada a visitar a su familia materna-, y por otro, porque es en esta comunidad donde se celebra anualmente la entrega del máximo reconocimiento de nuestro país: los Premios Princesa de Asturias. Unos premios que llevan el nombre de la joven. Por fin, dentro de unos meses, podrá subsanarse.

La primera visita oficial de Leonor a Asturias está cargada de simbolismo

La fecha elegida es muy significativa ya que se celebran los 1.300 años del origen del Reino de Asturias,el centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga, los cien años de la creación del Primer Parque Nacional de España y el Parque N. de la Montaña de Covadonga.

Los reyes y sus hijas Leonor y Sofía acudirán a los actos programados por el centenario y esperemos poder escuchar a la princesa Leonor dando su primer discurso, algo que se esperaba que fuera este año ya que su padre lo hizo a los 13 años de edad, casi la misma a la que lo hará su hija, que cumple 13 el próximo 31 de octubre. Habrá que esperar a ver, si también preside Leonor este año los Premios Princesa de Asturias, que se celebrarán en el mes de octubre.

Mientras tanto, la princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentran disfrutando de un campamento en Estados Unidos, en el que estarán todo el mes de julio.