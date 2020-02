Primera gala de 'Supervivientes 2020': arranque insulso, cuatro nominados y disgusto para Fani

'Supervivientes 2020' ha arrancado en Telecinco. Con 17 concursantes muy variopintos, y menos conocidos que en años anteriores, ha dado comienzo una de las ediciones más duras del reality.

Como en otras primeras entregas, Jorge Javier Vázquez ha inaugurado el plató como maestro de ceremonias y han tenido lugar los míticos saltos del helicóptero. Además, los participantes han disfrutado del primer juego que ha resultado fundamental para determinar donde pasarán sus primeros días en los Cayos Cochinos.

Así ha comenzado 'Supervivientes 2020'

El programa ha dado el pistoletazo de salida con un conato de enfrentamiento entre Sofía Suescun y Gloria Camila. A pesar de que Jorge Javier ha intentado encender la mecha, ambas se han contenido.

Tras esto, han comenzado los saltos en helicóptero. El primero ha sido Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes. Le han seguido Ferre y Fani, que ha dedicado unas bonitas palabras a su novio: "Christofer, te amo". Además, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha pedido que le bajen el helicóptero para saltar y su chico, junto con el público del plató, le ha dedicado unas palabras de ánimo.

En la tercera tanda, Cristian Suescun y Rocío Flores se han lanzado al agua. Nyno Vargas y Beatriz Retamal han sido los siguientes y, posteriormente, Hugo Martín y Ana María Aldón se han sumergido en las aguas hondureñas. Albert Barranco, Vicky Larraz e Ivana Icardi han sido los penúltimos y Jorge Pérez y Helena Rodríguez han puesto punto final a esta tradición del formato.

El primer juego de 'Supervivientes 2020'

Lara Álvarez ha inaugurado las pruebas de 'Supervivientes' con un juego en el que los concursantes determinarían si se convertían en mortales (grupo con algunas comodidades), siervos (bando con ciertas desventajas) o en dios, la posición de mayor poder en el reality.

Los robinsones han tenido que deslizarse por un tobogán para caer en una piscina de barro en la que debían que atravesar una malla y coger varias pelotas de diferente valor. Hugo Martín ha contado con un turno extra por decisión de la audiencia que ha designado su salto del helicóptero como el mejor de la edición

Por otro lado, Yiya, José Antonio Avilés y Arturo Pavón se han quedado sin saltar del helicóptero y sin disputar el primer juego. Han sido catalogados automáticamente como siervos. Para "celebrarlo", Yiya se ha despojado de su pelo afro para revelar que se trataba de una peluca, un gesto que ha dejado anonadado a Jorge Javier: "¡Tira el gato muerto ese!".

Esto no me lo veía venir #SVGala1pic.twitter.com/AuNqnyiOgx — peri de armas (@T5Comento) February 20, 2020

Hugo Martín, primer líder divino

A la hora de realizar los recuentos, Hugo Martín se ha alzado como dios al conseguir el mayor número de pelotas. Ana María, Pavón, Barranco, Elena, Ferre, José antonio, Rocío y Yiya han tenido que conformarse con la posición de siervos, mientras que Alejandro Reyes, Bea, Cristian, Fani, Ivana, Jorge, Nyno y Vicky han quedado como mortales.

Seguidamente, Hugo ha tenido que designar al líder de los mortales y al líder de los siervos. Jorge Pérez y Antonio Pavón han sido elegidos para ocupar los cargos respectivamente.

Fani se rompe en directo por Cristofer

Como no podía ser de otra forma, Fani ha vuelto a ser protagonista. La joven se ha derrumbado cuando han visionado unos vídeos grabados en el hotel en el que han estado los días previos al concurso. En ellos, Cristian, hermano de Sofía Suescun, cuestionaba su relación con Christofer y le echaba en cara su infidelidad.

Yo he estado con medicación, no me perdono lo que le he hecho Fani

En las imágenes, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se echaba a llorar ante las acusaciones. Por su parte, Cristian seguía arremetiendo contra ella por la espalda junto a Yiya mientras Fani compartía una dura confesión: "Yo he estado con medicación, no me perdono lo que le he hecho"

Ya en directo, Estefanía ha lanzado una petición a sus compañeros de reality: " Les pido que no me hablen de eso, que me dejen avanzar. Es lo único que pido".

Primeros nominados de 'Supervivientes 2020'

En unas nominaciones algo caóticas que conducen a una doble expulsión, Yiya ha sido la nominada del grupo de los siervos junto a José Antonio, que ha sido escogido de forma directa por Arturo Pavón que era líder.

La facción de los mortales ha nominado mediante una votación pactada a Vicky Larraz y Jorge, en el papel de líder ha señalado a Fani como su nominada.

Con estos cuatro robinsones en la palestra ha culminado la primera gala de una edición de 'Supervivientes' con un futuro incierto. Su casting poco conocido, la falta de acción en plató y las escasas interacciones entre los concursantes han configurado un punto de partida bastante insulso. Todo esto, sumado al desgaste que sufre el formato, podrían pasar factura a uno de los colosos de Telecinco que mantuvo en vilo a la audiencia en su anterior edición con Isabel Pantoja como protagonista.

Y tú, ¿qué opinas del comienzo de 'Supervivientes 2020'?