De vestidos a ponchos: este invierno vas a vestir prendas de punto cada día

Si te anunciamos que este invierno se lleva el tejido de punto pensarás que es algo que ocurre todos los años. En parte llevarías razón, pero la diferencia con otras temporadas es que es máxima tendencia y eso se traduce en que estos meses no basta con lucir un simple jersey de lana, tienes que vestirte de arriba a abajo de punto.

Estás de enhorabuena, piensa que se trata de un material de lo más confortable por lo que la moda esta vez (y sin que sirva de precedente) no te castiga con una tendencia inútil o incomoda. Este ascenso del punto al Olimpo fashionista se debe en gran medida al auge de la moda 'comfy' que ha traído consigo la pandemia. El final de la anterior temporada invernal significó un cambio de hábitos y de vestir bestial. Esto supuso un aumento espectacular de ventas de prendas de punto para estar cómodos y calientes en casa durante las semanas de confinamiento obligado. La moda no ha hecho más que tomar nota, aprovecharse de la situación, y proponer vestir de tendencia aunque no salgamos de casa.

Por ello, si quieres estar a la última esta temporada, no debe faltar en tu armario un total look de punto. Desde Vozpópuli te vamos a proponer diferente formas de conseguirlo, desde un simple vestido hasta la combinación de diferentes tipos de prendas. ¡Toca poner a punto tus próximos estilismos!

Vestidos de punto

El punto es un tejido que puede dar vida mucho más allá de un jersey o una bufanda. El resultado puede ser de lo más distinto, desde un look casual hasta un elegante y serio outfit para ir a trabajar. Sin duda, es el mejor uniforme que puedes elegir para el teletrabajo ya que te permite estar arreglada y cómoda a la vez.

Uno de los patrones que más se lleva esta temporada es el del jersey oversize. Los diseños se amplían tanto que se convierten en verdaderos vestidos que hacen prescindibles el uso de pantalones. Lo mejor es combinarlos con ajustados leggins que deben ser neutros, si el vestido es estampado, o al contrario si hemos elegido un jersey largo básico que nos permitirá jugar con diseños de fantasía.

Sorprendentemente, esta temporada se llevan los polos opuestos. Al igual que te comentábamos que es tendencia el jersey oversize, también lo son los vestidos ultra ajustados al cuerpo. El punto se convierte así en tu segunda piel y se adapta a tu silueta como un guante. Lo mejor para conseguir este efecto es apostar por el punto canalé elástico, ya sea en diseños de manga larga o tirantes.

Parejas (y tríos) de punto

Una alternativa perfecta a los vestidos es elegir un look de dos piezas conjuntadas. El resultado final es el mismo, pero podrás utilizar la compra de manera combinada o por separado logrando maximizar tu inversión. Una de nuestras propuestas es apostar por una pareja de jersey y minifalda, una estética que triunfa esta temporada si la combinas con unas botas altas o unos zapatos retro para conseguir una imagen que recuerde a los años 70.

Aunque si hablamos de faldas tenemos que hacer mención al estilo que más se lleva este invierno y que son los modelos entubados que se ajustan a lo largo de tus caderas. Si quieres un plus de tendencia, elige un diseño largo que llegue más allá de las rodillas. Para contrarrestar tanto tejido, te proponemos elegir un jersey corto, incluso un crop top.

Por supuesto, las amantes de los pantalones también pueden decantarse por una pareja que se ajuste a sus gustos. Lo mejor en estos casos es decantarse por unos poco ajustados, con un corte más acampanados o 'palazzo'. El chaleco es una de las prendas estrella de la temporada, así que no dudes en elegirlo combinado con tus pantalones de punto.

Y hablando de tendencias, tampoco podemos olvidarnos de que los bermudas y los shorts no han muerto esta vez al bajar las temperaturas. Aunque pueda parecer una contrariedad, puedes abrigar tus piernas luciendo diseños mini realizados en punto. Es una opción mucho más comfy o sport, pero el 2020 nos trajo la ruptura total de la frontera entre el homewear y el streetwear.

¿Sabes lo que es un twinset? Pues no puede pasar un día más sin que no lo sepas, sin que no uses este término y sin que no luzcas esta tendencia. Con este término denominamos a una pareja de prendas superiores que están realizadas con el mismo tejido, color y estampado y que normalmente está compuesta por un jersey y una chaquetilla de punto.

Los twinset llevan décadas y décadas dando una clase magistral de estilo y elegancia. El cambio para este año es que las chaquetas se alargan y alargan hasta convertirse en abrigos. Esta pieza exterior no sólo puede usarse como prenda de abrigo sino que, si elegimos un diseño con un tejido fino, podemos seguir usándola en interiores sin pasar calor.

Si con tanta propuesta ahora no sabes si decantarte por faldas, pantalones, abrigos, jerseys... hazte la siguiente pregunta: ¿por qué tienes que elegir dos prendas cuando puedes tener tres? La tendencia al punto es tan fuerte que los tríos de este tejido son uno de los looks favoritos del invierno. Puedes elegir una sencilla combinación en un tono neutro, como camel o gris, o tirar la casa por la ventana con divertidos y extravagantes estampados.

Un punto extra

Aunque las normas de la moda nos proponen vestir completamente, o en su mayoría, con prendas de punto, no está de más hacer un repaso a otras piezas que pueden ser bienvenidas en cualquier look y convertirlo en un outfit de moda gracias a ese toque mágico en punto. Es el momento de volver a hablar de las chaquetas de punto, que no sólo se pueden llevar combinadas con jerseys a juego, sino lucirlas sobre cualquier otra prenda como camisas o camisetas.

Gracias a la famosa película de Hitchcock, estas prendas suelen ser bautizadas como rebecas y son un comodín perfecto para días que necesitamos un poco más de abrigo. Nuestra propuesta para esta temporada es elegir un diseño realizado con una lana gruesa que dará vida a chaquetillas oversize con el aire masculino exacto. Busca además un aspecto handmade, la artesanía está últimamente más de moda que nunca.

Como mencionábamos anteriormente, no descartes las chaquetas largas. Desdibuja por completo tu figura y olvídate de marcar la cintura. Este tipo de rebecas que alcanzan el nivel de las caderas están causando furor. Dos de las corrientes con las que triunfarás seguro son con modelos college, que recuerden a los uniformes universitarios, o diseños campestres de aspecto rural.

El punto también puede ser el tejido ideal para elegir nuestro abrigo. Una alternativa a los plumíferos, las pieles o el paño con el que conseguimos un estilo de lo más campestre, una imagen que arrasará a lo largo de este nuevo año. Los diseños que mejor encajan con el punto son los que prescinden de botones y prefieren los cinturones para ser abrochados y aquellos con estampados de grecas étnicas.

Aunque si hay una prenda de abrigo que se asocia a la lana, esa es el poncho. Esta temporada han regresado con mucha fuerza y podrás elegir entre modelos abiertos o cerrados. Para saber cuál seleccionar te invitamos a apostar por aquellos que tengan flecos o los que guarden una inspiración andina.

No, no vamos a terminar nuestro repaso por las prendas de punto sin hacer mención a los jerseys. Eso sí, que sepas que no cualquiera es válido, hay que unirse a las propuestas XXL porque son las que triunfan este año. Para conseguirlo tenemos varias alternativas como las mangas abullonadas, los patrones cuadrados o los modelos extralargos.

Los jerseys pueden tener su cara más básica o convertirse en la pieza clave del estilismo si lo elegimos en colores llamativos o estampados originales. Los rombos este año son un must, así como los cuadros de inspiración British. Otra buena apuesta es elegir diseños de carácter deportivo o con una estética retro. Por falta de ideas no será porque podremos encontrar una infinidad de posibilidades si nos vamos de 'shopping'.

Apuesta de lleno por el punto esta temporada y conseguirás un outfit ganador.