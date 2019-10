Las diez prendas que no pueden faltar en tu armario este otoño-invierno

Al arrancar cada temporada nos sentimos un poco desbordados por las nuevas tendencias que llegan como novedad. Entre los medios de comunicación, los anuncios, los escaparates, las influencers... al final recibimos tanta información que nos cuesta procesar y saber verdaderamente qué necesitamos tener en el armario para conseguir los looks de moda de la temporada.

Tú tranquila, te ahorramos todo el trabajo, te hemos preparado la lista de la compra que debes tener presente durante esta temporada. No tienes que preocuparte por el bolsillo, esta vez huimos de las grandes (y carísimas) firmas para tener un presupuesto ajustado. Además piensa que son los ingredientes para la receta perfecta para toda la temporada... ¡Y el frío puede acompañarnos hasta abril! Así que entre medias tenemos el Black Friday en noviembre, los regalos navideños en diciembre y las rebajas en enero. Lograr nuestro objetivo nos puede costar muy poco.

Un vestido brillante

En las noches de esta temporada vas a brillar más que una estrella, más te vale no ser tímida. Es indispensable tener en el armario un vestido corto brillante. Puedes optar por cualquier versión: un diseño metalizado, un tejido de lentejuelas o un color fluorescente. Eso sí, en la versión más mini que tus piernas se puedan permitir. ¿Qué hace frío? Pues ya te pondrás encima una cazadora... ¡Exacto! igual de brillante que el vestido.

Las botas cowboy

No te hace falta entender de country ni de películas del Far West, pero esta temporada no puedes dejar de calzarte unas botas de estilo cowboy. Nuestra propuesta es que inviertas en una bota alta, aunque aceptamos también el botín como alternativa, y elige un tono natural como el brandy o el chocolate. Aunque te parezca un poco locura viajar a lo más profundo del Oeste Americano, en cuanto entren en tu zapatero te darás cuenta lo versátiles que son. Puede combinarlas con vestidos largos, con faldas cortas, llevarlas por encima de los vaqueros... por no hablar de la comodidad de sus tacones bajos.

Un traje masculino

¿Quién lleva los pantalones en casa? Tú ¿Y en el trabajo? Tú también ¿Y en una comida con amigas? Siempre tú. Este año la mujer le roba el traje sastre al hombre y lo feminiza con patrones ajustados a su cuerpo. Invierte en un dos piezas y mucho mejor si es en un tono gris y con un clásico estampado masculino como el Príncipe de Gales o la espiga. El tejido de tweed es apuesta segura y piensa que la amortización de esta compra es triple: puedes usarlo como conjunto, sólo el pantalón o sólo la americana.

Un vestido gótico

No te asustes, pero en tu armario no puede faltar un vestido negro de estilo gótico. Busca ese look de viuda negra, llena de misterio, para triunfar esta temporada. Juega con elementos más románticos como lazos, encajes o faldas cortas si quieres encajarlo mejor en tu estilo y sí aún así lo ves muy dispar a tu forma de vestir... piensa que siempre lo podrás usar por Halloween.

Camisa con estampado arty

Como no todos nos podemos permitir obras de arte que cuelguen de nuestras paredes, al menos podremos inspirarnos en la pintura para elegir qué camisa comprarnos esta temporada. Y como el arte tiene mil facetas, tendrás mil opciones donde elegir. Desde los paisajes románticos al estilo pop, desde el arte abstracto al graffiti, este invierno las prendas se convierten en auténticos lienzos sobre los que imprimir.

El kimono japonés

El kimono es el vestido tradicional en Japón y parece que esta temporada viene a invadir el resto del planeta. Aunque te parezca difícil, resulta una prenda muy fácil de llevar. Lo puedes utilizar como abrigo ligero, cerrado a modo de vestido camisero, o dejar que sólo lo vean quien tú elijas como prenda de estar por casa. Si tienes que elegir, selecciona uno que tenga un estampado típico del país del sol naciente.

La falda escocesa

Si hemos visitado América con las botas cowboy y Asía con el kimono... ahora nos quedamos en nuestro continente con una falda típica escocesa. Elige el estampado de cuadros tartán que más te guste, hay vida más allá del rojo, y elige un diseño corto y tableado como recién sacado del uniforme de un internado inglés.

Un vestido print animal

Y si es de leopardo... ¡Doble punto! Y es que es uno de los estampados ineludibles este otoño - invierno. Apunta entre las tareas de los próximos meses el sacar tu lado más salvaje, esta vez el print animal no sólo arrasa con tu armario sino que se puede utilizar a cualquier hora del día y en cualquier terreno. Si eres de las que ya se adelantaron el año pasado a este estampado, ¿Porqué no ampliar la familia con otra prenda más?

Mono de inspiración militar

¡A formar! Este invierno alístate en la moda de estilo militar porque viene pegando muy fuerte. Tenemos la lección bien aprendida: estampado de camuflaje, verde caki, multibolsillos, adornos de medallas y galones... Pero si lo que buscas es destacar, tienes que apostar por el mono, una prenda sólo apta para verdaderas fashionistas.

Un jersey amarillo

Pero damos por válida una camisa, un pantalón, una sudadera... cualquier prenda sirve si el amarillo la tiñe de arriba a abajo. Es el color de la temporada así que no puede faltar en tu armario. Nosotros elegimos un jersey porque es una prenda comodín que podrás utilizar a modo de fondo de armario, pero piensa cual es la prenda que más utilizas en los meses de frío y hazte con una de ella en este tono... y cuanto más llamativo mejor.