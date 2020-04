Las diez prendas imprescindibles para esta primavera-verano 2020: serán tendencia

Después de casi un mes de confinamiento debido al coronavirus, las ganas de volver a ir de shopping se notan. Lo echamos mucho de menos, pero tenemos una alternativa y es utilizar las tiendas online para irnos de compras de manera virtual y saciar así nuestro vacío. Puedes comprar o sólo fichar para que cuando las tiendas vuelvan a abrir sus puertas tengas preparada tu wish list.

Desde hace unos años, durante los meses de marzo y abril, las marcas despiertan nuestro instinto consumista con el llamado Mid Season. Se trata de unas rebajas a mitad de la temporada, justo en el momento en que comienza a llegar el buen tiempo y nos apetece estrenar nueva ropa y olvidarnos de las prendas que hemos utilizado a lo largo del invierno. Esta temporada tan atípica, estos descuentos son aún mayores debido a las crisis de las ventas y podemos encontrar verdaderas gangas en tiendas como Zara, con descuentos cercanos al 50%, El Corte Inglés, con un porcentaje del 30%, Mango, Massimo Dutti, Springfield... y un largo etcétera.

Las diez prendas que necesitarás tener esta primavera-verano 2020

¿Lo vamos a dejar escapar? ¡Claro que no! Además lo mejor es que a estas alturas del año ya nos ha dado tiempo a estudiarnos las propuestas de las grandes firmas y conocemos las tendencias que se van a llevar en los próximos meses. Tranquila, no hace falta que hagas los deberes, desde Vozpópuli hemos elegido las 10 prendas imprescindibles para esta primavera-verano para que las puedas ir localizándolas en tu armario o buscando la opción que más te guste (y al mejor precio) en las tiendas online.

1) Top de croché

Esta año la moda se suma a todo lo que tenga que ver con la artesanía, la vuelta a los orígenes y a lo natural como una forma de concienciarnos con la sostenibilidad. Dentro de los materiales que se han recuperado del tiempo de nuestras abuelas, el croché es la estrella. Ahora te arrepentirás de no haber aprendido a hacer bolillos en los veranos en el pueblo y te acordarás de los paños que adornaban mesas y sillones. ¡Nunca es tarde para aprender!

2) Vestido de lunares

¡Que viva España! No sólo lo escucharemos en la voz de Manolo Escobar, las pasarelas internacionales se han puesto de acuerdo para hacer un homenaje a nuestra tierra y el Typical Spanish está de moda. Todo aquello que respira folclore llega a nuestros armarios: volantes, mangas jamón, flecos, claveles... y por supuesto, los lunares. Da igual el color o su tamaño, cualquiera de ella nos vale. Si pensabas que este año nos habíamos quedado sin Feria de Abril, espera a ver los outfits estrella de la temporada.

3) Traje de tres piezas

La mujer sigue inspirándose en el armario masculino para vestirse. Hay dos tendencias bien claras para esta primavera, la primera son las maxiblazers, americanas con varias tallas de más que llegan a convertirse incluso en vestidos. La segunda, y sólo apta para las más fashionistas, el traje de tres piezas: blazer + pantalón + chaleco. Si de verdad lo que quieras es gritar moda por los cuatro costados, elige una propuesta con bermuda en vez de pantalón largo y apuesta por otra de las piezas más importantes del año: el croptop.

4) Escote corazón

Más que una prenda, lo que te recomendamos ahora es un patrón, ni más ni menos que el escote corazón. Puedes sumarte a la tendencia de muchas maneras diferentes, con un top corto, una blusa o un vestido, por ejemplo, pero que no se te olvide que es el escote favorito de la temporada. Si lo acompañas además con una manga asimétrica, estarás sumando dos fuertes tendencias. Este verano prepárate para lucir escote, eso sí, estás de enhorabuena porque es uno de los más favorecedores.

5) Pantalón de inspiración hindú

Cada temporada, el mundo de la moda nos suma un sello a nuestro pasaporte fashionista eligiendo un destino diferente como inspiración absoluta. Este verano nuestro país es India y no te será difícil identificar las influencias de sus trajes típicos en las propuestas de las marcas. Las asimetrías de los sari en los vestidos de fiesta, los estampados de aires hindúes en los pantalones palazzo o los tejidos y bordados nos trasladarán a las orillas del Ganges. Es el momento de sentirte toda una estrella de Bollywood.

6) Estampados retro

Otra de las constantes de la moda es inspirarse en tiempos pasados. Esta vez toca estudiarnos la moda de los años 70, sobre todo sus estampados. Entre ellos hay dos grandes favoritos, por un lado están las flores, pero esta vez bien grandes, vibrantes de color y que recuerden a los papeles pintados de la Transición. Por el otro lado el paisley, ese motivo en forma de lágrima curvada que también es otra de las influencias de la cultura india.

7) Cazadora estilo safari

No tengas duda de que, sea cual sea tu destino de vacaciones este año, la moda nos lleva de safari. El típico atuendo de aventurera es la estética que tenemos que conseguir, eso sí, de primera clase, nada de parecer una superviviente. Lo mejor es que te inspires en los looks de Ava Gardner y Grace Kelly en 'Mogambo' para saber combinar las prendas beige, los multibolsillos y hasta la cantimplora si hace falta.

8) Vestido lencero

No dejamos atrás las influencias de la estética de los años 90 que nos ha acompañado el pasado invierno. Lo 'minimal' sigue de rabiosa actualidad y lo hace más que nunca en las propuestas de noche donde los vestidos de tirantes con una sencillez máxima es la apuesta ganadora. Si quieres destacar, lo tendrás que hacer recurriendo a los colores o los tejidos porque los vestidos de fiesta de esta temporada parecerán sacados de la sección de lencería.

9) Gafas minis y de color

Olvídate de las grandes gafas de sol de formas antifaz o aviador, este verano te protegerás del sol con las lentes más pequeñas posibles. Otra de las influencias noventeras de la temporada es esta tendencia que va un paso más allá y recurre a originales formas, como los corazones, los rombos, o a lentes redondas. ¿Y lo más de lo más? Las lentes de colores. Recupera del fondo del cajón esas gafas rosas, amarillas, azules o moradas que compraste hace años en un mercadillo veraniego y que pensaste que nunca más ibas a usar en tu vida.

10) Sombrero de rafia XXXL

El sombrero es el complemento más importante para esta temporada y se va a convertir en un elemento tan imprescindible de tu look como puede ser el calzado o el bolso. No nos vamos a aburrir porque las firmas han lanzado la casa por la ventana y nos proponen todo tipo de formas para cubrirnos la cabeza: viseras, gorras, sombreros... ¡Y todas ellas son válidas! Tendrás que ir haciendo un buen hueco en el armario para la que se nos avecina, sobre todo por la reina de esta categoría que es la pamela de rafia XXXL. Sí, no se nos ha escapado ninguna 'X', cuanto más grande mejor. Piensa que este año no te hará falta sombrilla en la playa.