Las diez prendas que los hombres llevarán esta primavera-verano 2020

Aunque cueste darse cuenta encerrados en casa, la primavera ya está con nosotros. ¿Qué significa eso? Que tenemos que empezar a pensar en ir dando una vuelta a nuestro armario sacando de nuevo la ropa de verano.

Aprovechando el tiempo libre, es momento de actualizar nuestro fondo de armario y actualizarlo con las nuevas tendencias. Es cierto que la moda masculina no evoluciona tan rápido como las propuestas para mujer, pero no por ello es algo estático y todo lo que funcionaba el verano pasado no tiene porqué seguir estando de actualidad.

Desde Vozpópuli hemos estudiado los principales desfiles de moda masculina para detectar las tendencias más fuertes y las hemos traducido de la pasarela a la calle. Gracias a este viaje por las capitales de la moda, y la revisión al detalle de las propuestas de las grandes firmas de lujo, vamos a descubrir juntos las prendas indispensables, los colores de tendencia, las inspiraciones o los patrones que van a regir nuestros estilismos de los próximos meses.

En cuanto nos demos cuenta (o eso esperamos) volveremos a pisar las calles con algo más de normalidad. ¡Eso merece estrenar!

Las 10 prendas que no pueden faltar esta temporada

Hemos seleccionado un total de diez prendas que recogen las tendencias estrella de la temporada. ¿Qué hacer ahora? Lo primero buscar en tu armario si cuentas con ellas. Muchas veces tenemos una prenda olvidada que hace años que no utilizamos y que de repente vuelve a ponerse de moda. Después, sacia tu sed consumista. A falta de poder salir de compras, lo podemos hacer desde nuestras propias casa a través del ordenador o del móvil. Ficha las tiendas online de tus marcas favoritas y llena tu cesta para comprar ahora o cuando recuperemos la rutina.

1) Camisa estampada

Eso de pasar desapercibidos no va a estar muy buen visto este verano. Al menos en cuanto a camisas se refiere. Si en 2019 tuvimos que inspirarnos en Elvis y sus camisas de estilo hawaiano, este año damos un paso más allá abriendo el abanico a otros estampados pero igual (o más) llamativos e inspirados en la fauna y la flora exótica.

No sólo tenemos que fijar nuestra atención en los dibujos, también en los tejidos. Se llevan las camisas fluidas, la seda es la estrella, con patrones holgados. Un detalle muy importante a tener en cuenta son los cuellos, se llevan los llamados "camp collar" que para que lo entiendas mejor, son los dobles y abiertos como los de las americanas.

2) Pantalones pastel

Este verano toca ser dulces, o al menos parecerlo. Los tonos pastel o empolvados van a ser protagonistas y sobre todo lo vamos a notar en los pantalones. Habrá que dejar un poco de lado los vaqueros y los veraniegos pantalones blanco para hacer hueco a propuestas más llamativas en tonos salmón, melocotón o vainilla.

Puedes llevarlo a cabo mediante pantalones más de vestir o de corte chino, que podrás utilizar en cualquier momento del día, o arriesgarte en tus momentos más sport mediante bermudas de estos colores. ¿Lo más? Hazte con una americana a juego para cuando toque arreglarse.

3) Estilo safari

Ya hemos visto como la tendencia safari era una de las inspiraciones más fuertes en la moda femenina. ¡No podemos dejarlas solas en el viaje! Nosotros también nos subimos al jeep y nos ataviamos con nuestro look de explorador para hacernos a la aventura.

Sumarse al estilo safari es muy fácil, hacerlo con clase es más complicado. Elige tonos tierra, el beige es uno de los favoritos, y llénate de prendas cómodas y útiles. Los multibolsillos nunca estuvieron más de moda así que puedes hacerte con chalecos o chaquetas cargados de ellos o servirte de un pantalón cargo con muchos compartimentos. Si no puedes dejar de lado los estampados, el print animal o el camuflaje, son los que encajan con esta tendencia. Si no te ha quedado claro, Robert Redford en 'Memorias de África' tiene que ser tu referente.

4) Cuero

La moda ha decidido dejarnos en cuero, y no precisamente porque vayamos a vestir ligeros de ropa, sino todo lo contrario, porque es uno de los tejidos más importantes de la temporada a pesar de los rigores de las altas temperaturas.

Rescata los pantalones de cuero de principios de siglo porque vuelven a estar de actualidad, sobre todo si son de color negro. Si no te atreves a recuperarlos, súmate a esta tendencia con cazadoras. Es una prenda estupenda para el entretiempo que nunca pasa de moda así que puedes invertir en ella sabiendo que la vas a poder utilizar durante años e incluso décadas. Una clave: La cazadora 'perfecto', como la de la imagen, sube de categoría y es una alternativa a las americanas para looks más arreglados.

5) Camisas XXL

Las camisas son ineludibles este verano. Si antes las repasábamos estampadas, ahora vamos a verlas desde otro punto de vista: el patronaje. Este verano vamos a utilizar camisas grandes, muy grandes... ya no tenemos que preocuparnos tanto por engordar durante la cuarentena.

Dentro de esta estética podemos tirar hacia dos influencias. Por un lado el estilo college, con camisas más formales que recuerden a los uniformes de colegios privados con microrayas o escudos. Si no te encaja, la alternativa es elegir patrones étnicos y camisas largas y utilizarlas a modo de chilabas. Serán el mejor compañero para combinar el bañador.

6) Polos retro

Otra de las prendas que no pueden faltar son los polos. Lo mejor es elegirlos de estética 'vintage' y retroceder hasta los años 50. ¿Cómo eran? De punto, con grandes solapas, ajustados al cuerpo y a veces con botonadura entera a modo de camisa.

Los tonos apagados o pastel son los más apropiados. Si necesitas una clase magistral, es hora de ver (o redescubrir) la película 'El talento de Mr. Ripley' y dejarnos llevar por la estética del personaje interpretado por Jude Law.

7) Chaleco de punto

Es una prenda que teníamos un poco olvidada pero que vuelve de una manera de lo más versátil. Puedes llevarlo ceñido sobre una camisa o una camiseta, o apostar por un 'oversize', mucho más de tendencia, y que supere el límite de la cintura.

Además el chaleco ya no sólo se lleva por encima de una camisa sino que se gana el derecho propio a ser algo más que una prenda complemento. Ahora puedes lucirlo sin nada, como una camiseta sin mangas.

8) Americana cruzada

Las americanas no se ponen de acuerdo. Por un lado asumen un aspecto muy de yuppie de principios de los años 90, con hombros más marcados de lo habitual y un largo también generoso. Las solapas también se amplían olvidándonos de las estrecheces de otras épocas. Pero si pensabas que con estas ampliaciones las americanas del 2020 iban a ser grandes, estás en un error. La cinturas se comportan de la manera opuesta y se ciñen totalmente al cuerpo. Además se potencia el efecto con diseños cruzados y dobles botonaduras.

También tenemos que entender que estas tendencias se verán reflejadas en los trajes completos. Los pantalones también adoptan un patrón más ancho, olvidándonos de los pitillo y de enseñar calcetín.

9) Mocasines

Fijémonos ahora en nuestros pies que esta temporada tienen un calzado totalmente de moda, ni más ni menos que el mocasín. Si no te ves con él, debes de saber que existen mil versiones y que seguro que encuentras una que te guste. Los modelos se han actualizado con diseños más modernos, colores más arriesgados, suelas de tendencia y detalles originales que no pasarán desapercibidos.

El mocasín tiene la ventaja de que encaja con todo tipo de prendas, los podrás lucir tanto con traje para ir a trabajar, como con un look mucho más sport en momentos de ocio. Si aún no te hemos convencido, los naúticos también se han posicionado como una buena alternativa.

10) Shopping bag

Este verano será la confirmación final de que los bolsos también son cosa de hombres. Los vamos a ver en formatos bien grandes, desde macutos con aspecto deportivo hasta bolsas de viaje de piel. Pero el triunfador máximo es el shopping bag, un diseño muy urbano que es súper cómodo gracias a su doble asa que nos permite llevarlo tanto al hombro como en la mano.

Lo mejor de estos formatos XXL es que son perfectos para el verano. Podemos salir de casa por la mañana con todo lo necesario para pasar el día, desde el portátil para trabajar hasta el bañador para una visita a la piscina. Aunque ojo con cargarlo demasiado si no queremos que la espalda nos pase factura.