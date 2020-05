Estas son las prendas clave para que el hombre vista con tonos pastel

Siempre se dice que "a mal tiempo, buena cara" y ese dicho lo podríamos traducir al idioma fashionista afirmando que en tiempos amargos lo mejor es vestirnos con ropa dulce. Parece que este verano esto va a ser posible ya que existe la coincidencia de que los tonos pastel son unos de los colores favoritos por parte de los diseñadores para vestirnos en los próximos meses.

No pienses que esta paleta se va a reducir a las tendencias femeninas porque su influencia se va a notar también en los armarios de los hombres. Esto es una gran novedad ya que tradicionalmente los tonos pastel van ligados con la ropa de mujer ya que resultan perfectos para looks románticos, la estética naïf o los patrones de estilo baby doll. ¿Cómo trasladarlo entonces a los outfits de caballero?

Desde Vozpopuli te vamos a demostrar que es posible, incluso aunque te parezca que tu forma de vestir está en las antípodas de estos colores. El truco estará en saber elegir la prenda determinada que mejor le vaya a tu estilo. Para ello vamos a hacer un recorrido de los diferentes tipos de hombre y las prendas en color pastel que más fácil van a encajar con su forma de vestir.

Prendas clave en tonos pastel

Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los tonos a los que podemos englobar dentro de los pastel. Es muy sencillo, son los colores en su faceta más pálida y empolvada. Por ejemplo el rojo en una versión más salmón, el amarillo en una tonalidad vainilla, el morado convertido en lila o en verde en aguamarina.

Para los 'fashionistas': un traje

Si te gusta la moda, en tu armario ya falta un traje en tonos pastel si es que no te has hecho con uno ya. Es la versión más veraniega del traje y te servirá tanto para ir a trabajar como para acudir a un evento. Aunque no lo parezca, son muy fáciles de combinar y puedes utilizarlos con alternativas a la típica camisa recurriendo a camisetas o a jerseys de punto fino.

Para los novatos: una camisa

¿Quién no tiene en su armario una camisa rosa o azul? Es la mejor manera de empezar a utilizar los tonos pastel en nuestros looks. Ten en cuenta que la camisa no tiene porque ser siempre formal, podemos utilizarla para momentos de ocio. Destierra la idea de que la manga corta no es seria y apuesta por patrones diferentes como los cuellos abiertos o los oversize. Por último, no te olvides de las sobrecamisas, últimamente están muy de moda y resultan una perfecta prenda de abrigo para el entretiempo.

Para los clásicos: un pantalón

Los pantalones de pinza son también perfectos para lucir los tonos pastel. Si en tu trabajo no te exigen traje, es una manera ideal de ponerle color a tu atuendo del día a día durante los meses de verano. ¿No te aburres de usar vaqueros o'chinos'? Pues es hora de que pongas tu atención en los pantalones y sean la primera prenda que elijas de tu look.

Para los deportistas: un polo

El polo lo tiene todo para triunfar. Es una prenda veraniega, que resulta cómoda a la vez elegante y que podemos utilizar en cualquier momento. Si son monocromáticos, prueba a combinarlos con americanas para lograr un aspecto más informal. Otra fórmula es jugar con toques deportivos como insignias o ribetes en las mangas y los cuellos.

Para los 'millennials": una sudadera

La sudadera es una prenda de lo más juvenil, aunque no por ello está reservada sólo para los más jóvenes, sobre todo cuando presenta una imagen lisa y sin estampados. La tendencia actual es usar las denominadas 'hoodies' que son aquellas básicas con capucha, con grandes bolsillos en la parte delantera y que pueden contar o no con cremallera.

Para los calurosos: unas bermudas

Otra idea que tenemos que desterrar es que los bermudas son solo para las vacaciones. Como con cualquier pantalón, cuentan con multitud de estilos, desde los más informales en vaquero o los más clásicos y atemporales pasando por los deportivos en tejidos de algodón o los shorts más alternativos. Lo importante es saber elegir el material y la largura porque veces resulta más elegante un corte a medio muslo que un largo hasta la rodilla.

Para los frioleros: un jersey

Nos vamos a la otra punta, aquellos que aún en agosto siempre tienen a mano una prenda de abrigo por si por la noche refresca. Durante los próximos días seguro que aún será necesario el uso del punto así que es una manera perfecta para inaugurar la temporada de los tonos pastel. Además, este tipo de propuestas se convierten en un perfecto fondo de armario para todo el año.

Para los tímidos: una camiseta

No hay mejor forma de unirse a una tendencia que tirar de prendas básicas, y la camiseta es una de ellas. El resultado final no tiene porqué resultar básico como la prenda si sabes jugar bien tus cartas. ¿Cuáles pueden ser? En primer lugar un tejido de calidad, que siente perfectamente al cuerpo. También podemos contar con detalles como bolsillos o mangas 3/4. Y por último, y más importante, la manera de combinarla. Puedes llevarla con americana, o introducidas por dentro de un pantalón de vestir, y verás como el resultado final no tiene nada que ver a como lucía en la percha.

Para los detallistas: un complemento

Otra manera perfecta de subirse al tren de los tonos pastel es incluirlos mediante pequeños detalles como los accesorios. Son un toque sutil pero que si sabes elegirlos serán los protagonistas del look. Gafas de sol, pañuelos, bisutería o relojes se tiñen de estos colores para mostrar su lado más veraniego y divertido.

Para los perfeccionistas: unos zapatos

Otro dicho dice que "los hombres se visten por los pies" así que hay que hacer caso al refranero popular y poner especial atención a la hora de calzarnos. Los colores pastel han invadido esta temporada todo tipo de prendas y complementos así que no te será nada difícil encontrar el estilo de zapato que buscas con estas tonalidades.

Funcionan perfectos tanto con zapatos acordonados en ante como en veraniegas alpargatas o en cómodas deportivas. Eso sí, si tenemos que decantarnos por un tipo de calzado, elegimos el náutico, es el diseño perfecto para combinar con colores claros y además será una de las piezas fetiches del verano 2020.

¿Listo para ofrecer tu versión más pastel? ¿Cuál de las prendas encaja mejor con tu perfil?