La sorpresa de Garbiñe y lo más curioso en los estilismos de los Oscar

La 90ª edición de los Premios Oscar ha tenido una alfombra roja de los más colorida, nada que ver con los Globos de Oro, ceremonia en la que predominó el negro. Los colores de la noche han sido el dorado, blanco, el rojo y los tonos pastel, que no terminan de favorecer a las actrices, -tan blanquitas de piel-, sobre todo el color nude.

Los escotes y las aberturas siguen dominando y hemos visto diseños originales, como el de Paz Vega, de inspiración oriental, el estilismo de St. Vincent, con un vestido que parecía a medio acabar de Saint Laurent. También ha habido algún vestido de inspiración griega y transparencias. No te pierdas aquí toda la galería de imágenes.

Nos ha sorprendido gratamente la presencia de la tenista española, Garbiñe Muguruza, la primera deportista española en posar en esta alfombra roja. Mientras que Blanca Blanco ha vuelto a hacer de las suyas, con un extravagante diseño.

Como curiosidades, Rita Moreno ha repetido vestido, repitiendo el que llevó en 1962, cuando la actriz se alzó con la estaquilla a Mejor Actriz de Reparto por 'West Side Story' llevando para la ocasión el mismo vestido que 56 años después, con adornos florales sobre crepe negro.

Los hombres han optado por el esmoquin o el traje clásico en su mayoría, aunque hemos visto predominancia del terciopelo, que cada vez se incorpora más en los estilismos masculinos. Timothée Chalamet fue de los pocos que arriesgó con un 'total white', firmado por Berluti, y botas de cowboy.

Por su parte, James Ivory, ganador de un Oscar, llevó en su camisa ilustrada la cara de Timothée Chalamet, el protagonista de la película 'Call me by your name'. No te pierdas aquí toda la galería de imágenes.