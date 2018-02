Los escotazos invaden la alfombra de los premios Fotogramas de Plata

En la 68 edición de los premios Fotogramas de Plata 2017 predominaron los escotes sobre la alfombra roja. Destacamos los looks de Blanca Suárez, Juana Acosta, Michelle Jenner, Celia Gómez o Bárbara Lennie.

De otras como Paula Echevarría o Adriana Ugarte esperábamos más. En general no ha habito tantos patinazos como otras veces y nos han gustado bastante. (No te pierdas toda la galería de imágenes aquí).

Afortunadamente, el dress code no fue el negro en esta ocasión, como en los Goya, aunque hubo algunas actrices como Nathalie Poza, Blanca Portillo o Malena Alterio que si recurrieron al él, sumándose al movimiento #Metoo.

En cuanto a los hombres, muchos se decantaron por el look informal de no llevar corbata o pajarita y una vez más, los Javis volvieron a ser los más originales. También vimos a Luis Merlo, muy cambiadotras su enfermedad. No te pierdas toda la galería de imágenes aquí.