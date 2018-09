Del glamur de Scarlett Johannson y Penélope Cruz a las transparencias de Emilia Clarke en los Emmy

Los premios Emmy 2018 se celebraron el pasado lunes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, dejándonos una alfombra roja de lo más glamurosa. El color negro volvió a ser uno de los protagonistas junto al blanco en esta 70 edición. Este último color lo eligieron actrices como Scarlett Johannson, Penélope Cruz, Jessica Biel o Claire Foy, entre otras. Todas ellas, espectaculares en esta noche tan esperada.

La actriz británica Emilia Clarke, de 'Juego de Tronos', acaparó todas las miradas con las transparencias y el encaje de su vestido de Dior, con espalda nadadora. La parte superior era ceñida hasta la cadera y después salía una falda con volumen.

La serie de HBO se convirtió en absoluta ganadora tras obtener nueve galardones, entre ellos el premio al mejor drama. 'Juego de tronos' ha ampliado hasta las 47 estatuillas su récord absoluto en estos galardones, convirtiéndola en la producción más premiada de la historia.

Penélope Cruz también deslumbró sobre la alfombra roja con un Chanel Haute Couture, que el diseñador Karl Lagerfeld diseñó especialmente para ella. Scarlett Johannson también volvió a ser protagonista de la noche con un vestido blanco de Balmain de atrevido escote, un look que recuerda a Marilyn Monroe, que ya le hemos visto en otras ocasiones.

También se decantaron por el color blanco Jessica Biel, -nominada por su papel en 'The Sinner'-, que eligió un vestido de Ralph & Russo; Claire Foy, -ganadora de un Emmy por su papel de Isabel II en 'The Crown', que vistió un diseño de Calvin Klein by Appointment, palabra de honor; y Kristen Bell, de la serie 'The Good Place', que lució un diseño de Solace London.

Nicole Kimpel, la novia de Antonio Banderas, -actor nominado por la serie 'Genius: Picasso'-, se decantó también por un vestido de encaje y transparencias. Por el color negro apostó también Keri Russell, de la serie 'The Americans', que presumió de piernas y escote con un vestido de Zuhair Murad, de lentejuelas en la parte superior, plumas en la falda y gasa a modo de cola.

Entre las jóvenes promesas estaban Millie Bobby Brown, de la serie 'Stranger Things', que nunca defrauda con sus estilismos y esta vez se decantó por un original Calvin Klein by Appointment, en color rosa palo decorado con flores; y Dakota Fanning, que se decantó por un vestido verde esmeralda de Dior. (No te pierdas toda la galería de imágenes de los mejor y peor vestidos).