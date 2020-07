Joaquín Prat y Yola Berrocal: la verdad de su tórrido y polémico romance

Joaquín Prat, presentador de Cuatro al día y El programa del verano, y Yola Berrocal, ¿show woman?, tuvieron un tórrido y apasionado romance.

Fue hace doce años. En 2008. Pero hace unas semanas volvió a salir a relucir porque ella lo mencionó en 'La casa fuerte', el nuevo reality de Telecinco.

En aquel entonces, ambos fueronpillados por un paparazzi mientras se daban cariñoen un parque. Las fotos fueron publicadas en la revista Diez MInutos.

En Sálvame se aseguró que fue la propia Yola Berrocal la que habría tendido una trampa al presentador y llamó a los paparazzis para que les fotografiaran.

Ahora la expareja ha vuelto a reunirse para aclarar lo sucedido.

Los detalles íntimos de este romance: ¿llamó ella a los paparazzi?

Este jueves, Joaquín y Yola se han reunido en Telecinco para comentar lo sucedido hace doce años. Aquella cita era la segunda que tenían y ya no hubo más.

El presentador ha querido aclarar lo que pasó entre ellos: "Te conocí en el gimnasio, tú salías y yo entraba, y la verdad es que nos quedamos mirando. Te saludé. Luego nos volvimos a ver en un sitio de copas, y porque le pediste el teléfono a una amiga de mi hermana y me llamaste".

"Quedamos en un bar, estuvimos hablando y luego fuimos a un parque. En ese parque es más que evidente lo que sucedió porque hay fotografías que lo atestiguan. La pregunta es… ¿qué hacía ahí ese fotógrafo?", preguntó Prat.

Ella trató de justificarse para finalmente admitir que fue ella la que llamó a la prensa: "Yo tengo muy buen recuerdo de ese día, eres superdivertido. Aunque ha sido de dos veces me has encantado (...) Unos días antes hablé con una persona y me dijo que por qué no hacía unas fotos con algún famoso. No lo iba a hacer, pero de repente quedé contigo (...) Nos siguió. Tú ibas a recoger una cosa que te habían dado, una titulación de patrón de yate".

Joaquín Prat se sintió "traicionado"

"Me sentí traicionado porque había una atracción y yo quería estar allí. Entonces yo te llamé y te dije que era la última vez que nos íbamos a ver. No te guardo rencor. Has tenido el valor de sentarte aquí y la prueba de que no te lo guardo es que siempre he alabado tu paso por los concursos", aseguró, dando el tema por finalizado, detalla 'Chic'.

