¡Ya está aquí el mítico posado veraniego de Ana Obregón en bikini!

Ana Obregón es la encargada de dar el pistoletazo de salida al verano desde hace ya 30 años. La actriz, de 64 años, ha hecho su clásico posado veraniego para la revista '¡Hola!'.

En la publicación, la bióloga ha confesado que piensa seguir haciendo su mítico posado muchos años más: "Antiguamente se decía que a partir de los 40 no se debería posar en bikini. Eso me parece muy machista. Yo seguiré posando en bikini hasta que el cuerpo aguante".

El mítico posado veraniego de Ana Obregón

Ana Obregón ha dicho que este año no pensaba hacer su tradicional posado, ya que no sabía si tendría fuerzas para sonreír tras "la pesadilla" que ha pasado con su hijo Álex Lequio, quien lleva meses librando una dura batalla contra el cáncer.

"Nunca he valorado tanto las cosas que antes eran normales, y ahora, las disfruto cada segundo. Ahora, tanto yo como mi hijo somos mejores personas. (...) Sentirme tan querida, tan acompañada... es algo que jamás sabrán lo que reconforta a ese corazón que tienes encogido", ha añadido.

Soltera y entera

"No le he abierto la puerta al amor para nada. En mi lista de prioridades, ahora mismo, esa no se incluye", ha afirmado, a la vez que ha reconocido que la enfermedad de su hijo le ha acercado a su ex, Alessandro Lequio: "Álex adora a su padre y siempre dice que es su mejor amigo".

Ana Obregón ya no es portada

Cabe destacar que la revista ha preferido no poner a Ana en la portada, lo que indica que ya no tiene tanto tirón mediático como antes. Si quieres ver las fotos del posado, tendrás que hacerte con un ejemplar.

¿Qué opinas de los posados veraniegos de Ana Obregón?