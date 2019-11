“Sal ahí y ponte a trabajar”: las palabras de Piqué a Shakira en plena crisis de pareja.

Después de que se hayan publicado diferentes rumores de crisis entre Shakira y Gerard Piqué desde hace años, la cantante ha confirmado que en 2017 se produjo el bache más grave en su relación de pareja y el momento más difícil en el terreno profesional.

El momento se produjo cuando la colombiana, de 42 años, tuvo problemas en sus cuerdas vocales hasta el punto de quedarse sin voz. La novia de Piqué tuvo que cancelar su gira El Dorado y casi se ve obligada a abandonar la música para siempre, como ya te contamos en ‘Vozpópuli'.

Este problema de salud le cambio el carácter y le provocó que estuviera siempre “enfadadísima”, según ha desvelado la cantante en el documental El Dorado World Tour, que se estrenará el próximo miércoles 13 de noviembre en cines.

Shakira habla de su crisis con Piqué: "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada"

Además, los médicos le recomendaron silencio y apenas podía hablar a su familia, algo que afectó a su relación con el futbolista del Barça, de 32 años. "Él necesitaba que hablara", señala, refiriéndose a que él quería que le contara lo que le pasaba.

Después, la artista continúa explicando en el documental: "Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera". En 'Vozpópuli', te contamos uno de esos momentos en los que se vio a la cantante llorar en un restaurante en el que estaba con su pareja, Piqué, en este mismo año al que hace alusión, en 2017.

Shakira estuvo a punto de dejar la música por esta lesión, pero su novio Gerard Piqué trató de convencerla para que no lo hiciera porque podía arrepentirse después. "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar", le llegó a decir el jugador.

Shakira: "Mi hijo rezada para que volviera a hablar"

Los hijos de Shakira, Sasha y Milan, también ha hablado de lo mal que lo pasaron por su lesión en las cuerdas vocales: "Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar", desvela.

Shakira incluso llegó a valorar operarse las cuerdas vocales pero al final declinó hacerlo para no perder su voz característica. Finalmente, recuperó la voz gracias a los profesionales que la atendieron y a los cuidados de su familia, y pudo comenzar el tour El Dorado.

A esta gira le acompañaron sus hijos, que descubrieron aquí la verdadera profesión de su madre. "Mis hijos se pensaban que su mamá era tenista, porque salía cada día a practicar", ha contado en el documental El Dorado World Tour.