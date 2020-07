Enrique Ponce, un 'millennial' más: ya sale con los amigos de su novia, Ana Soria

Enrique Ponce (48) y Ana Soria (21) siguen con su polémico romance. La pareja feliz ahora se encuentra en Almería, disfrutando de unos días de descanso con los amigos de ella.

En los Instagram de las amigas de Ana hemos visto fotos en los que se ve que el torero está ya perfectamente integrado en el mundo de su chica.

Enrique Ponce se integra con los veinteañeros amigos de su novia, Ana Soria

En Almería están aprovechando para salir a navegar por alta mar y para quedar con amigos, tal y como ha compartido la propia Ana en sus redes sociales.

En esta foto, en la que también salen Alejandro Flujas y Pilar López-Cuadra, amigos de la joven, vemos a un Enrique mucho más rejuvenecido e integrado en el mundo 'millennial' de su novia.

Ya no se esconden

Desde que se hizo pública su relación, Enrique y Ana no se esconden. El torero está feliz al lado de esta estudiante de Derecho y durante las últimas semanas han presumido de amor y pasión.

Ana Soria defiende su amor

"Estamos en el comienzo, el futuro dirá", dijo Ana hace unos días a un reportero de 'Sálvame'. "Lo suyo [con Paloma Cuevas] llevaba roto dos años", aseguró, en relación a los 24 años de matrimonio de su actual novio.

La pareja, que lleva unos ocho meses, está muy feliz, pero la joven no puede creer que muchos aseguren que ella es la que ha roto el matrimonio. "Intento que no me vea nadie y pasar desapercibida con el tema. El amor es libre y la edad para mí no es un problema. Me gustaría tener hijos, pero ni siquiera me he planteado casarme porque soy muy joven y quiero seguir estudiando. No conozco a Paloma y no quiero entrar en ningún tipo de guerra con ella", añadió.

En fin, ¡pues que viva el amor!