Enrique Ponce reaparece cantando un tema de su nuevo disco

Lo de que Enrique Ponce se iba a pasar a cantante no era broma. De hecho, está muy centrado en este proyecto profesional, hasta el punto de que ya ha comenzado a mostrar adelantos del disco a través de sus redes sociales.

El torero (¿o deberíamos llamarle cantante?) ha publicado en sus historias de Instagram un adelanto de lo que quizá será su primer sencillo.

En el vídeo, le hemos visto interpretando un trocito de una canción de su próximo disco,un álbum de baladas que saldrá en breve al mercado.

Enrique Ponce canta un tema de su nuevo disco

En el vídeo, capturado por '¡Hola!', podemos ver a Ponce en las escaleras, cantando (bastante bien) y con un perro en brazos.

La letra de la canción dice así:

"No me despiertes tú, ¿no ves que así yo soy feliz?/ Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí/ No hay necesidad que me desprecies /Tú ponte en mi lugar a ver qué harías/ La diferencia entre tú y yo, tal vez, sería, corazón/ Que yo en tu lugar sí te amaría".

La canción con la que ha deleitado a sus seguidores de Instagram se trata de una versión de La diferencia, un tema de Vicente Fernández en el que profundiza sobre el amor no correspondido.

El disco ya está listo

Según se publicó en octubre, el disco de Enrique Ponce ya está grabado. Un álbum que ya estaría listo y cuya salida al mercado ya se está negociando con varias discográficas.

El disco lo compondrían diez canciones, y una de las mismas sería un dueto con el mismísimo Julio Iglesias, con quien se lleva estupendamente.

El álbum de Ponce está producido, compuesto y dirigido por los hermanos que forman el grupo 'Materia Prima', llamados Mónica, Pedro y Juan Fernández. Ella ha dicho a la revista que el disco es "sorprendente".

Todo apuntaba a que el álbum de Ponce saldría al mercado en 2020, pero debido a la pandemia se va a retrasar.

Recuperándose de su hernia

En cuanto a la salud del diestro, sigue recuperándose de la operación de hernia inguinal de la que fue intervenido hace quince días en Jaén.

La evolución está siendo muy buena, aunque Ponce no podrá volver a su rutina habitual hasta dentro de dos semanas como mínimo. Mientras tanto, permanece en su casa con la buena compañía de su inseparable novia, Ana Soria.

¿Tienes ganas de escuchar el nuevo disco de Ponce?