Enrique Ponce y Ana Soria: quién filtró el romance secreto entre ellos

Enrique Ponce (48) y Ana Soria (21) siguen con su polémico romance. La pareja feliz ahora se encuentra en Almería, disfrutando de unos días de descanso con los amigos de ella. El torero también está aprovechando para entrenar, pues pronto vuelve a los ruedos.

Enrique Ponce se declara a Ana Soria

En una foto que ha subido Ana, estudiante de Derecho, Ponce ha contestado: "Te AMO más que a mi vida. For ever!!!". La instantánea en cuestión es esta, en la que ambos aparecen acaramelados:

Quién filtró el romance entre ellos

Las pruebas de su amor son recurrentes y públicas desde que se descubrió su affaire, que había comenzado hace dos años.

Ponce estaba casado con Paloma Cuevas desde hacía 24 años y tenía dos hijos con ella. Ambos daban imagen de la típica familia feliz y perfecta, y él no se atrevía a dar el paso y dejar todo eso por la joven Ana, de quien le separan 27 años.

Al final, al torero no le quedó más remedio, pues alguien filtró este romance secreto. Según Beatriz Cortázar, la periodista que sacó a la luz esta relación, fue el entorno de ella el que contó todo a la prensa rosa.

"No hablamos de una relación de meses, esto viene de antes. Parece ser que el padre y el padrino de Ana (Baltasar Garzón) estaban preocupados por si Ponce no acababa de dar el salto y afrontar su situación sentimental", desveló Cortázar en Esradio. De ahí que las filtraciones y las fotos de la pareja vinieran del entorno directo de Ana, precisamente para acelerar lo que el diestro no acababa de asumir.

Tanto Ana como su entorno estaban hartos de que ella fuese la otra, la querida, la amante. "Lo que ya nadie duda es que la filtración inicial viene del círculo de Soria, de todos los que no querían que Ponce utilizara a la niña".

Ana Soria defiende su amor

"Estamos en el comienzo, el futuro dirá", dijo Ana hace unos días a un reportero de 'Sálvame'. "Lo suyo [con Paloma Cuevas] llevaba roto dos años", aseguró, en relación a los 24 años de matrimonio de su actual novio.

La pareja, que lleva unos ocho meses, está muy feliz, pero la joven no puede creer que muchos aseguren que ella es la que ha roto el matrimonio. "Intento que no me vea nadie y pasar desapercibida con el tema. El amor es libre y la edad para mí no es un problema. Me gustaría tener hijos, pero ni siquiera me he planteado casarme porque soy muy joven y quiero seguir estudiando. No conozco a Paloma y no quiero entrar en ningún tipo de guerra con ella", añadió.

