La polémica delgadez de Violeta Mangriñán tras su vuelta de 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán regresó de Honduras muy delgada. En concreto, volvió de 'Supervivientes' con un peso de 45 kilos, siete menos con los que se fue.

La joven, no obstante, había adelgazado mucho desde comienzos de año. De hecho, cuando saltó a la fama con 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tenía unas curvas que fue perdiendo poco a poco.

Ahora pesa mucho menos, y parece estar encantada con su nueva figura. Hasta el punto de que ha hecho comentarios bastante polémicos al respecto.

La polémica delgadez de Violeta Mangruiñán

La influencer y extronista ha dicho en alguna ocasión que ya ha subido dos kilos desde que acabó su concurso, pero que no piensa engordar mucho más porque tiene miedo al 'efecto rebote'.

Violeta fue una de las invitadas al desfile de Dolores Cortés, de la MBFW Madrid. Allí dio unas polémicas declaraciones. "Ahora más que nunca me quiero seguir poniendo el bikini. Me veo estupenda. (...) Antes de estar en el mundo de la tele, mi jefa siempre me decía ‘el hueso es tendencia’".

"Yo me veo genial"

Estas palabras, del todo polémicas, las intentó arreglar posteriormente: "Esto no quiere decir que la gente no coma ni que las niñas tienen que estar delgadas porque la gente que tiene unos kilos demás también es maravillosa, pero es que yo me veo estupenda, aunque la gente me diga que estoy horrible y que solo tengo cabeza. Yo me veo genial y tengo más ganas que nunca de ponerme bikini”.

¿Qué opinas de la delgadez de Violeta?