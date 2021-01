De los plumas a los chubasqueros: los abrigos para hombre que están más de moda

El invierno va unido al frío, y el frío a usar abrigo. Por este motivo, las prendas exteriores se convierten en la pieza más importante de nuestro outfits cuando llegan las bajas temperaturas. Piénsalo, el abrigo es la prenda más visible que usamos durante el invierno. ¿Hace cuánto que no renuevas tu ejercito de abrigos? Pues las rebajas de enero son el momento perfecto para hacerte con uno nuevo.

Las tendencias han decidido que esta temporada los abrigos de tamaños 'oversize' son los protagonistas. Esto se traduce a inmensos y casi interminables diseños en los que sumergirnos y abrigarnos frente a todas las tormentas y olas de frío que pueda depararnos el 2021 hasta la llegada de la primavera.

En estos abrigos de formatos XXL hay dos tendencias que reinan por encima de las demás. Por un lado los abrigos de paño con una estética de lo más formal y que esta temporada se alargan hasta las rodillas (como mínimo). Por el otro nos encontramos con los plumíferos extragrandes que nos dan un imagen mucho más sport y que convertirán las calles en pasarelas de hombres preparados para subir a esquiar a la montaña.

En Vozpópuli vamos a repasar las diferentes modas que rodean al abrigo este duro invierno. Más de 40 modelos diferentes entre los que poder fichar el estilo que mejor encaja con nuestro modo de vestir pero con un denominador común que es el uso exagerado de tejido. Una cosa está segura: con ninguna de nuestras propuestas vas a pasar frío.

Abrigos de aspecto clásico

Da igual cuál sea tu estilo a la hora de vestir, en ningún armario debería de faltar un abrigo de corte clásico de lana o paño. Se trata de un básico que nunca pasa de moda y mucho más versátil de lo que te imaginas ya que puede combinar desde con un traje hasta con unos vaqueros y una sudadera. Lo mejor es elegir un abrigo sencillo y los colores que más te facilitaran la tarea de conjuntar tu look serán el negro, el marino o el gris.

Pero no nos olvidemos de la tendencia de este invierno hacia los patrones oversize. Por este motivo, a la hora de elegir tu nuevo abrigo, debes de fijarte en que el diseño sea extralargo. Eso sí, los hombres altos parten con ventaja ya que este tipo de modelos no favorecen a los hombres de baja estatura. ¿Un truco? La doble botonadura hace parecer más grande a un abrigo de lo que realmente es.

Aunque con estas primeras propuestas no lo parezcan, los abrigos XXL también permiten el uso de los estampados. Los prints que son tendencia este invierno son los cuadros con aires británicos así que los estampados Príncipe de Gales no tienen ninguna competencia este año. Si quieres algo más arriesgado, elige un animal print que resultan perfectos sobre todo para looks más noctámbulos. A la hora de elegir el estampado ten en cuenta que si los colores predominantes son neutros, como negros o grises, el modelo será más fácil de combinar y le darás más uso.

Abrigos de corte sport

En la manga tenemos escondido otro truco para hacer que tu abrigo parezca más grande y consiste en elegir un diseño con una capucha importante. ¿Qué hace importante a una capucha? Pues tiene que robarle todo el protagonismo al resto del diseño y eso se consigue haciendo uso del pelo. Busca esa imagen esquimal porque además es de lo más práctica ya que una buena capucha te protege del frío y de la lluvia.

Aunque si hay algo que nos tiene que servir de inspiración no son tanto los esquimales sino los pescadores. Sus enormes chubasqueros capaces de combatir viento, mareas y tormentas, encajan de maravilla con la tendencia oversize y por ello se bajan del barco para navegar por las calles de la ciudad. Seguiremos atados a grandes capuchas, sumaremos la tendencia de las prendas multibolsillos y buscaremos sin descanso tejidos impermeables.

¿Conoces los guardapolvos? Con este curioso nombre denominamos a un tipo de abrigo que se inventó a finales del siglo XIX como una prenda exterior para viajar en los primeros automóviles. Se trata de un abrigo largo, y por tanto acorde a la tendencia actual, realizado en un tejido ligero y que suele utilizarse en las épocas de entretiempo o sobre un traje ya que no tienen mucha capacidad de abrigo.

Plumíferos de tendencia

Como adelantábamos al inicio, los plumas son la segunda alternativa que está más de moda este año. Los plumíferos, de por sí, cuentan con una imagen muy llamativa por su tejido acolchado, por ello no es necesario hacerse con diseños largos, podemos optar por modelos que lleguen sólo hasta nuestra cintura y aún así ir luciendo un modelo XXL. Destierra de tu cabeza la idea de que es una prenda juvenil, ahora cualquier hombre puede defender un plumas sea cuál sea su edad o estilo.

Una de las estéticas que más aplausos levantan esta temporada es el estilo retro deportivo que nos haga viajar a los juegos de invierno de las décadas de los 70, los 80 e incluso los 90. Conseguir esta imagen vintage es bien sencillo, basta con elegir un diseño que combine dos colores, uno de ellos en la zona superior de los hombros y cuanto más llamativo, mejor. Seguro que en el pasado ya contabas con uno así en tu armario. ¡En moda todo vuelve!

Aunque el color no tiene porqué reservarse a la parte de los hombros. Los plumas son una de esas prendas que aceptan cualquier tono llamativo, incluso fluorescente o reflectante, sin pestañear. Si cuentas con múltiples abrigos en el vestidor y buscas algo especial, no dudes en arriesgar con un plumífero cargado de color. Será imposible perderse en la montaña con semejante atuendo.

Plumas largos (y mucho)

Lo mejor de los plumas es que son el abrigo que más puede presumir de eso, de abrigar. Si eres friolero, tendrás que recurrir a diseños que superen la barrera de la cintura. No todo es apostar por la largura, también podemos elegir un modelo muy ancho que nos invite a partir hacia expediciones y aventuras lejanas aunque no salgamos de nuestras confinadas ciudades.

El modelo a seguir es el famoso muñeco de la firma Michelín. Sí, es hora de jugar con el guateado al máximo porque es uno de los tejidos que más se llevan esta temporada. Tienes que saber que en moda femenina ya han invadido todo tipo de prendas y complementos. Por ahora los hombres debemos de conformarnos con defenderlos en abrigos que saquen bien de músculo.

Todas estas tendencias nos llevan (por fin) a esa prenda que es un must de la temporada: un plumas negro. Hay mil fórmulas entre las que elegir, y todas ellas ganadoras. Esperamos que a estas alturas ya sepas que es mejor decantarse por los modelos más grandes. Te prometemos que no querrás quitártelo ni uno de los días que quedan de invierno.

Los plumas también nos permitirán llevar la tendencia hasta el punto máximo luciendo diseños largos, larguísimos, que en algunos casos alcanzan casi la altura de los tobillos. Son la alternativa más arriesgada pero si te decantas por un color neutro no tiene porque llamar en exceso la atención. Aunque si para ti eso no es problema... adelante con colores, metalizados o estampados. ¡No será por falta de espacio!

Recuerda que estamos en periodo de rebajas así que no hay mejor momento para hacerte con verdaderas gangas en las tiendas. ¿A qué esperas?